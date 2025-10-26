user icon
icon

Opgehelderd: Dit bizarre moment veroorzaakte VSC die Verstappen tweede plek kostte

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opgehelderd: Dit bizarre moment veroorzaakte VSC die Verstappen tweede plek kostte
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 23:27
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kon vandaag in de Grand Prix van Mexico geen echte aanval inzetten op Charles Leclerc. Op het moment dat hij de Ferrari kon aanvallen, koos de wedstrijdleiding echter voor een Virtual Safety Car. De aanleiding zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen, maar wat was er aan de hand?

In de absolute slotfase van de race ging het mis voor Carlos Sainz in het Foro Sol-stadion. Hij verloor de macht over het stuur in de chicane, en schoof achterwaarts de muur in. De schade leek op het eerste oog niet groot te zijn, maar zijn wielen stonden scheef en Sainz besloot rechtdoor te rijden de escape road in.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Hoe reageerde Sainz?

Het leek erop dat Sainz hiermee de situatie had gered, want hij kon veilig uitstappen en zijn auto leek volledig achter de muur te staan. Het was voor veel mensen dan ook een verrassing dat er door de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car werd gekozen. Op de onboardbeelden van bijvoorbeeld Franco Colapinto en Verstappen was echter te zien dat de auto van Sainz nog half in de uitloopzone stond. De Williams was dus nog niet volledig achter de muur verdwenen.

Sainz stond bijna achter de muur

De marshalls zwaaiden met dubbele gele vlaggen, en de coureurs werden gewaarschuwd voor potentieel gevaar. Vlak na het uitrijden van het Foro Sol was het echter weer groen, en kon er weer geracet worden. Waarom er voor een VSC werd gekozen, was dan ook onduidelijk. Op de onboard van Verstappen was bijvoorbeeld te zien dat de auto van Sainz eigenlijk maar één duwtje nodig had om op een veilige plek te staan.

Voor Verstappen was de VSC een flinke domper, want hij stond op het punt om Leclerc in te halen. Na een paar bochten in de laatste ronde werd de baan echter weer vrijgegeven, maar voor Verstappen was het niet mogelijk om de aanval te openen.

F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.543

    Tja….nu die beelden bekijkend vraag ik mij af of die VSC echt nodig was….
    Maar goed, het is gebeurd….

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:37
    • snailer

      Posts: 30.495

      Ik vermoed dat gezien het verschil Leclerc blij zal zijn geweest met de safety car.
      En waarschijnlijk weet Verstappen wel dat dit soort voor of nadelen elkaar uitmiddelen ove reen seizoen. DIe zal zijn schouders ophalen.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 23:49
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 459

    Had de beelden ook al teruggezocht. Compleet onnodige VSC. Sainz had één metertje kunnen doorrijden, dan was er geen enkele discussie geweest.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:39
  • Wammes

    Posts: 246

    Ik ben er inmiddels meer dan van overtuigd dat de wedstrijdleiding de veiligheid alleen serieus neemt als het in het nadeel is van niet Engelse coureurs. Er werd Verstappen niet voor het eerst wk punten door de neus geboord onder het mom van "veiligheid"

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:48
    • snailer

      Posts: 30.495

      Over Spa had ik daar wel mijn gedachtes bij. Die regen race waar men net zo lang wachtte tot het droog was en waar men vervolgens met grote fohns de baan op ging om de boel droog te blazen.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 23:51
  • Wingleader

    Posts: 3.339

    Verstappen wordt hier genaaid door de wedstrijdleiding. Verder is Hamilton ook genaaid, 10 secondes sloeg helemaal nergens op. Die janker van Russell moet je standaard met 10 sec. straffen als die weer vraagt om een gele kaart. wat een kwal is me dat zeg.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:52

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar