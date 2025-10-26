Max Verstappen kon vandaag in de Grand Prix van Mexico geen echte aanval inzetten op Charles Leclerc. Op het moment dat hij de Ferrari kon aanvallen, koos de wedstrijdleiding echter voor een Virtual Safety Car. De aanleiding zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen, maar wat was er aan de hand?
In de absolute slotfase van de race ging het mis voor Carlos Sainz in het Foro Sol-stadion. Hij verloor de macht over het stuur in de chicane, en schoof achterwaarts de muur in. De schade leek op het eerste oog niet groot te zijn, maar zijn wielen stonden scheef en Sainz besloot rechtdoor te rijden de escape road in.
Hoe reageerde Sainz?
Het leek erop dat Sainz hiermee de situatie had gered, want hij kon veilig uitstappen en zijn auto leek volledig achter de muur te staan. Het was voor veel mensen dan ook een verrassing dat er door de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car werd gekozen. Op de onboardbeelden van bijvoorbeeld Franco Colapinto en Verstappen was echter te zien dat de auto van Sainz nog half in de uitloopzone stond. De Williams was dus nog niet volledig achter de muur verdwenen.
Sainz stond bijna achter de muur
De marshalls zwaaiden met dubbele gele vlaggen, en de coureurs werden gewaarschuwd voor potentieel gevaar. Vlak na het uitrijden van het Foro Sol was het echter weer groen, en kon er weer geracet worden. Waarom er voor een VSC werd gekozen, was dan ook onduidelijk. Op de onboard van Verstappen was bijvoorbeeld te zien dat de auto van Sainz eigenlijk maar één duwtje nodig had om op een veilige plek te staan.
Voor Verstappen was de VSC een flinke domper, want hij stond op het punt om Leclerc in te halen. Na een paar bochten in de laatste ronde werd de baan echter weer vrijgegeven, maar voor Verstappen was het niet mogelijk om de aanval te openen.
LOOK AT THIS BS.... Sainz parked it up in a safe position and the car was behind the barriers pic.twitter.com/rJH95U5lVd— Cytrus 🍋 (@cytrusf1) October 26, 2025
NicoS
Tja….nu die beelden bekijkend vraag ik mij af of die VSC echt nodig was….
Maar goed, het is gebeurd….
snailer
Ik vermoed dat gezien het verschil Leclerc blij zal zijn geweest met de safety car.
En waarschijnlijk weet Verstappen wel dat dit soort voor of nadelen elkaar uitmiddelen ove reen seizoen. DIe zal zijn schouders ophalen.
Glasvezelcoureur
Had de beelden ook al teruggezocht. Compleet onnodige VSC. Sainz had één metertje kunnen doorrijden, dan was er geen enkele discussie geweest.
Wammes
Ik ben er inmiddels meer dan van overtuigd dat de wedstrijdleiding de veiligheid alleen serieus neemt als het in het nadeel is van niet Engelse coureurs. Er werd Verstappen niet voor het eerst wk punten door de neus geboord onder het mom van "veiligheid"
snailer
Over Spa had ik daar wel mijn gedachtes bij. Die regen race waar men net zo lang wachtte tot het droog was en waar men vervolgens met grote fohns de baan op ging om de boel droog te blazen.
Wingleader
Verstappen wordt hier genaaid door de wedstrijdleiding. Verder is Hamilton ook genaaid, 10 secondes sloeg helemaal nergens op. Die janker van Russell moet je standaard met 10 sec. straffen als die weer vraagt om een gele kaart. wat een kwal is me dat zeg.