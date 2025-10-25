De derde en laatste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad zit erop. De snelste tijd werd deze keer genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, terwijl George Russell de top drie compleet maakte.

Op het stoffige circuit in Mexico begon de training zeer rustig. Veel coureurs stonden nog lekker te babbelen in de garage toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot. Alleen Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso kwamen direct de baan op, maar dat is de tactiek van het team. De in Silverstone gevestigde renstal scrubt vrijwel elk weekend setjes banden aan het begin van de training.

Verstappen opent sterk

Max Verstappen reed over vrijdag slechts één training, en na afloop was hij niet tevreden. Na vier minuutjes kwam hij de baan op in de derde training, en hij trapte direct weer het gas in. Verstappen noteerde de snelste tijd, en reed rond met de nodige flowvis op zijn achtervleugel. Na een kleine tien minuten werd Verstappens tijd uit de boeken gereden door Williams-coureur Carlos Sainz, die op de zachte banden 0,023 seconden sneller was dan de Red Bull.

Norris en Hamilton gaan wijd

Na ongeveer een kwartiertje werd het echt druk op de baan. Ook de McLarens kwamen naar buiten, al ging dat niet helemaal goed bij Lando Norris. De Britse nummer twee uit het wereldkampioenschap verremde zich, maar hield zijn auto wel op de baan.

Achter hem ging ook Lewis Hamilton de fout in, en hij schoot wél van de baan. Hij moest de escape road pakken om daarna weer zijn weg te vervolgen. Hamilton beleefde een rommelige openingsfase van de training, en was voor dit moment al twee keer de fout ingegaan. Een echt snelle tijd had hij dan ook nog niet genoteerd.

Wie was er aan het worstelen?

Ook Mercedes-coureur George Russell had het niet makkelijk in de derde training. De Brit klaagde steen en been over zijn mediumbanden, en stelde dat hij heen en weer gleed. De klachten waren vergelijkbaar met een dag eerder, toen onder meer Max Verstappen hetzelfde aangaf.

In de openingsfase van de training waren de onderlinge verschillen in de top zeer klein. Alhoewel er nog weinig echte snelle rondjes waren gereden, was het wel opvallend dat er vijf (!) coureurs binnen 0,060 seconden van elkaar zaten. Oscar Piastri zat daar niet bij, hij voelde zich nog steeds niet senang in zijn auto. De kampioenschapsleider leek het dan ook vrij lastig te hebben.

Piastri herstelt de schade

Tijdens zijn eerste rondje op de zachte banden, wist Piastri de schade enigszins te herstellen en reed hij de snelste tijd. Veel coureurs moesten op dat moment nog een snelle tijd rijden. Charles Leclerc ging vlak daarna iets sneller rond, terwijl Verstappen nog aan zijn rondje moest beginnen.

Wie was het snelst?

Verstappen begon goed aan zijn rondje, en was in de tweede sector sneller dan wie dan ook. In de laatste paar bochten verloor hij echter meer tijd, en verloor hij tijd op zijn concurrenten. Lewis Hamilton herpakte zich daarna ook, en was, voor even, de snelste man op de baan.

Frustratie bij Verstappen

Hamiltons tijd hield niet lang stand, want Lando Norris ging als de brandweer. De McLaren-coureur was met afstand de snelste coureur, en gaf zijn concurrenten daarmee het nodige huiswerk. Verstappen was op dat moment bijna 0,7 seconden langzamer. In de laatste minuten wist hij zich echter iets te verbeteren. Hij liet zijn race-engineer Gianpiero Lambiase weten dat hij geen grip had.

Pech voor Williams

Red Bull moet dus nog iets verbeteren, maar dat geldt zeker ook voor het team van Williams. De Britse formatie oogde snel, maar er waren genoeg problemen. Vooral Alexander Albon had het zwaar, de Thaise Brit had last van zijn remmen, en klaagde daarna ook over problemen met de remmen.