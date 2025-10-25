user icon
Uitslag VT3 Mexico: Gefrustreerde Verstappen slechts zesde, Norris klasse apart
  Gepubliceerd op 25 okt 2025 20:30
  38
  Door: Bob Plaizier

De derde en laatste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad zit erop. De snelste tijd werd deze keer genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, terwijl George Russell de top drie compleet maakte.

Op het stoffige circuit in Mexico begon de training zeer rustig. Veel coureurs stonden nog lekker te babbelen in de garage toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot. Alleen Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso kwamen direct de baan op, maar dat is de tactiek van het team. De in Silverstone gevestigde renstal scrubt vrijwel elk weekend setjes banden aan het begin van de training.

Verstappen opent sterk

Max Verstappen reed over vrijdag slechts één training, en na afloop was hij niet tevreden. Na vier minuutjes kwam hij de baan op in de derde training, en hij trapte direct weer het gas in. Verstappen noteerde de snelste tijd, en reed rond met de nodige flowvis op zijn achtervleugel. Na een kleine tien minuten werd Verstappens tijd uit de boeken gereden door Williams-coureur Carlos Sainz, die op de zachte banden 0,023 seconden sneller was dan de Red Bull.

Norris en Hamilton gaan wijd

Na ongeveer een kwartiertje werd het echt druk op de baan. Ook de McLarens kwamen naar buiten, al ging dat niet helemaal goed bij Lando Norris. De Britse nummer twee uit het wereldkampioenschap verremde zich, maar hield zijn auto wel op de baan.

Achter hem ging ook Lewis Hamilton de fout in, en hij schoot wél van de baan. Hij moest de escape road pakken om daarna weer zijn weg te vervolgen. Hamilton beleefde een rommelige openingsfase van de training, en was voor dit moment al twee keer de fout ingegaan. Een echt snelle tijd had hij dan ook nog niet genoteerd.

Wie was er aan het worstelen?

Ook Mercedes-coureur George Russell had het niet makkelijk in de derde training. De Brit klaagde steen en been over zijn mediumbanden, en stelde dat hij heen en weer gleed. De klachten waren vergelijkbaar met een dag eerder, toen onder meer Max Verstappen hetzelfde aangaf.

In de openingsfase van de training waren de onderlinge verschillen in de top zeer klein. Alhoewel er nog weinig echte snelle rondjes waren gereden, was het wel opvallend dat er vijf (!) coureurs binnen 0,060 seconden van elkaar zaten. Oscar Piastri zat daar niet bij, hij voelde zich nog steeds niet senang in zijn auto. De kampioenschapsleider leek het dan ook vrij lastig te hebben.

Piastri herstelt de schade

Tijdens zijn eerste rondje op de zachte banden, wist Piastri de schade enigszins te herstellen en reed hij de snelste tijd. Veel coureurs moesten op dat moment nog een snelle tijd rijden. Charles Leclerc ging vlak daarna iets sneller rond, terwijl Verstappen nog aan zijn rondje moest beginnen.

Wie was het snelst?

Verstappen begon goed aan zijn rondje, en was in de tweede sector sneller dan wie dan ook. In de laatste paar bochten verloor hij echter meer tijd, en verloor hij tijd op zijn concurrenten. Lewis Hamilton herpakte zich daarna ook, en was, voor even, de snelste man op de baan.

Frustratie bij Verstappen

Hamiltons tijd hield niet lang stand, want Lando Norris ging als de brandweer. De McLaren-coureur was met afstand de snelste coureur, en gaf zijn concurrenten daarmee het nodige huiswerk. Verstappen was op dat moment bijna 0,7 seconden langzamer. In de laatste minuten wist hij zich echter iets te verbeteren. Hij liet zijn race-engineer Gianpiero Lambiase weten dat hij geen grip had.

Pech voor Williams

Red Bull moet dus nog iets verbeteren, maar dat geldt zeker ook voor het team van Williams. De Britse formatie oogde snel, maar er waren genoeg problemen. Vooral Alexander Albon had het zwaar, de Thaise Brit had last van zijn remmen, en klaagde daarna ook over problemen met de remmen.

F1Grand Prix Mexico - Vrije training 3

MX Autodromo Hermanos Rodriguez - 25 oktober 2025

schwantz34

Posts: 41.156

lage niveau?

  • 23
  • 25 okt 2025 - 20:51
Reacties (38)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.156

    Ik heb echt geen spoortje frustratie van Max gezien of gehoord!

    • + 5
    • 25 okt 2025 - 20:34
    • De Vogel is Geland

      Posts: 603

      Precies. Hij was gefocust op de afstelling

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 20:38
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.922

      Haha

      • + 3
      • 25 okt 2025 - 20:41
    • DenniSNL1980

      Posts: 340

      Er wordt hier ook ietwat overdreven over de vrije trainingen. Na de 2e was het zogenaamd allemaal hosanna voor Max en nu is het weer kommer en kwel.
      Zien het vanavond wel na de kwalificatie.

      • + 4
      • 25 okt 2025 - 20:46
    • Snork

      Posts: 21.990

      Zover ik weet was VT3 voor RBR vooral gericht op de race pace, niet de snelle rondjes. Ik heb nog geen data van long runs gekeken, dus kan geen uitspraak doen hoe Max zich qua longrun verhoudt tot de rest.

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 20:52
    • NicoS

      Posts: 19.527

      Kreeg de indruk dat ze meer met de long-run bezig waren, op beide banden één push ronde, en daarna race simulatie.
      Op het einde nog een push ronde op softs, maar die hadden er al de nodige rondjes op zitten.

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 20:55
    • Larry Perkins

      Posts: 60.959

      Zelfs Hamilton sneller dan Leclerc en Verstappen, dus de tijden in vt3 zeggen niet zoveel...

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 21:26
    • elflitso

      Posts: 1.554

      Wat ze bij RBR hebben gedaan is 2 (korte) long runs in VT3. Zowel op medium als op soft. Max klaagde wel over de softs van "geen grip voor en achter". Maar ja dat zegt allemaal niets. Kan een verkapt bericht zijn.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 21:35
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.922

    En wie verzon het dat de Mercedes motor hier slecht zou gaan?

    • + 3
    • 25 okt 2025 - 20:36
  • Pepe

    Posts: 1.120

    Ziet er niet goed uit.

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 20:38
    • De Vogel is Geland

      Posts: 603

      Max pakt pole

      • + 4
      • 25 okt 2025 - 20:39
    • MustFeed

      Posts: 10.331

      Nee, Red Bull is aan het zoeken, maar het lijkt niet te werken. De long runs zagen er ook niet sterk uit. Het moet heel gek lopen wil Verstappen dit weekend voor beide McLarens finishen.

      • + 5
      • 25 okt 2025 - 20:41
    • OfficialPradero

      Posts: 1.448

      Max hoeft niet voor de McLarens te finishen, Tsunoda wilde zichzelf opofferen voor Max zijn kampioenschap. Dus dat wordt ff geregeld in de race ;-)(

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 20:44
    • da_bartman

      Posts: 6.227

      In de longrun was hij vrij constant, volgens mij is dat een goed teken en gemiddeld zo'n halve seconde sneller dan gisteren. Maar... Piastri deed ook een longrun en die zag er heel er goed uit.: constant tot wel 2 seconden sneller dan Verstappen.!!! Mogelijk rees Max idd nog in een lagere engine mode en een propvolle tank... Tenminste, dat hoop ik

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 20:48
    • Mick34

      Posts: 1.261

      2 seconde sneller zal betekenen dat hij met een andere hoeveelheid benzine reed

      • + 6
      • 25 okt 2025 - 20:51
    • hupholland

      Posts: 9.322

      de longrun was gemiddeld een halve seconde sneller dan gisteren. Pace over 1 ronde is er nog niet beter op geworden. Hoe dan ook is Mexico altijd een onvoorspelbaar baantje dus ben benieuwd. Voor nu lijkt Norris zeker de beste papieren te hebben, maar eerst maar eens zien wie er morgen als eerste uit bocht 3 komt.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 20:59
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.475

    Norris kan goede zaak doen kijken of hij het straks weer niet verprutst

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 20:39
  • Avb1

    Posts: 270

    Echt een lage niveau hier in de comments 99% weet echt niks

    • + 3
    • 25 okt 2025 - 20:48
    • schwantz34

      Posts: 41.156

      lage niveau?

      • + 23
      • 25 okt 2025 - 20:51
    • Snork

      Posts: 21.990

      Nou Avb1, kom er maar in met jouw deskundig verslag van de 3e training.

      • + 10
      • 25 okt 2025 - 20:53
    • Runningupthathill

      Posts: 18.445

      En dat van de man die een crash en een high five wil...

      • + 8
      • 25 okt 2025 - 20:55
    • Skoda F1

      Posts: 464

      Wacht ff!! Pak snel de popcorn

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 21:03
    • Pietje Bell

      Posts: 31.615

      @Schwantz, @Avb1 is deze keer het woord IQ vergeten. Normaal is het:

      "Echt een lage IQ niveau hier van ......... en dan volgen de namen van leden."

      • + 6
      • 25 okt 2025 - 21:16
    • De Vogel is Geland

      Posts: 603

      Ik zit klaar met popcorn en pils.

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 21:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.620

      We kunnen ook afspreken om niet meer op die kleuter te reageren.....dat kan ook.

      • + 4
      • 25 okt 2025 - 22:00
    • SennaS

      Posts: 10.668

      Gelukkig hebben we jou hier als Max fan om het niveau toch enigszins op te krikken.
      Ik wacht nog steeds op je eerste poging.
      En ook de Vogel is geland kan wat niveau gebruiken

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 22:17
  • monzaron

    Posts: 649

    De gedachte op Sky D bij de 3de training was ook mijn gedachte gisteren na de matige longrun in de 2de sessie. De baan was gister nog niet schoon genoeg voor de RB, dus waarom puzzelen voor een betere afstelling die uiteindelijk weinig oplevert. Nu zien we na de 3de training, RB ruim halve seconde achterstand en geen grip. Een pluspunt bij RB, Tsunoda op 1 tiende van Verstappen. Het wordt zweten in de quali, lukt het om het tij te keren bij de RB van Verstappen.

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 20:59
    • Pipje

      Posts: 642

      Tsunoda op 1 tiende van Verstappen, dan weet je genoeg

      • + 3
      • 25 okt 2025 - 21:27
  • SennaS

    Posts: 10.668

    Zegt weinig gelet op de voorgaande races.
    In de trainingen een worstelende Max en later een pole rijden.
    Bv Tussen Norris en Piastri zit geen 0,6 sec.
    En tussen Max en Yuki zit normaliter een groter gat.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 21:40
    • monzaron

      Posts: 649

      Denk dat ronde van Norris vol op qualii was, gat erg groot met rest en Piastri.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 21:43
    • SennaS

      Posts: 10.668

      Zou dan de rest niet vol op quali gereden hebben? Kun je toch haast niet voorstellen

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 22:19
    • monzaron

      Posts: 649

      Of Verstappen voor de race, we zullen het gaan zien vanaf 23:00 uur, suc6 of pole

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 22:33
    • De Vogel is Geland

      Posts: 603

      Mee eens

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 22:33
  • Di Stefano

    Posts: 342

    Geen paniek, ondanks dat hij nu in het 4e team rijdt zal hij het onmogelijke doen en een sensationele pole scoren

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 22:04
    • SennaS

      Posts: 10.668

      De data analyse van Bahrein tot Austin wijst uit dat de rbr momenteel de snelste is, gevolgd door mercedes en mcl.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 22:22
    • De Vogel is Geland

      Posts: 603

      Waar vind ik die data analyse?

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 22:36
    • NyckVrieskast

      Posts: 969

      Dat gaf de fom aan tijdens vt1

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 22:43
    • monzaron

      Posts: 649

      Marko net op tv, auto Verstappen (waarschijnlijk) teruggezet naar vt2

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 22:52

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

