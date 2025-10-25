user icon
Sainz fileert Red Bull: "Ik weet wel wat ik had gedaan als teambaas"

Sainz fileert Red Bull: "Ik weet wel wat ik had gedaan als teambaas"
  Gepubliceerd op 25 okt 2025 00:11
  • comments 1
  Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz heeft hard uitgehaald naar de Red Bull Racing-medewerker die tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten een stuk tape van McLaren verwijderde. Volgens de Spanjaard hoort zoiets simpelweg niet bij de waarden van de sport.

Red Bull kreeg na de race in Austin een boete van 50.000 euro van de FIA. Een teamlid had de grid verlaten om een stukje tape van McLaren weg te halen — tape die bedoeld was om Lando Norris te helpen bij het positioneren van zijn auto in de pitbox. McLaren gebruikt dat hulpmiddel al langer als visueel referentiepunt bij de startopstelling. Het incident leidde tot veel ophef, ook onder de coureurs zelf.

Sainz niet te spreken over actie Red Bull

Een week later, in Mexico, kreeg Sainz de vraag wat hij van het voorval vond. De Williams-coureur was duidelijk. “Ik weet wel wat ik zou doen als ik teambaas was van Red Bull,” zei hij met een knipoog tegenover de internationale pers. “Als iemand in mijn team dat zou proberen, zou ik daar niet blij mee zijn. Dit hoort gewoon niet bij de sport.”

Sainz gaf aan dat hij het belang begrijpt van zo’n referentiepunt, zeker bij circuits waar de gridpositie moeilijk zichtbaar is. “Ik heb het geluk dat ik in mijn auto een vaste richtlijn heb om me uit te lijnen, maar ik heb ook in auto’s gereden waar dat niet het geval was. Dan heb je die tape echt nodig. Het is gewoon een basisprincipe van eerlijk racen,” legde hij uit.

Sainz oppert actie namens GPDA

De Spanjaard wil dat het onderwerp binnenkort wordt besproken tijdens de rijdersvergadering. “Het is iets waar we misschien in Qatar dieper op in moeten gaan. Richtlijnen in de Formule 1 zijn geen regels, maar ze helpen om situaties te beoordelen. Toch moeten we oppassen dat we niet vergeten waar sportiviteit over gaat.”

Sainz sloot af met een duidelijke boodschap: “Eerlijke competitie is de kern van deze sport. Dat zou altijd voorop moeten staan.”

  • snailer

    Posts: 30.456

    Hij is duidelijk een vriend van SainzS

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 00:42

