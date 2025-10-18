user icon
Zak Brown geeft Hulkenberg de schuld van crash Piastri en Norris

Zak Brown geeft Hulkenberg de schuld van crash Piastri en Norris
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 21:53
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kende een rampzalige sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin. Lando Norris en Oscar Piastri vielen allebei uit na een startcrash, en ze zagen hoe titelrivaal Max Verstappen de sprintrace wist te winnen. McLaren-CEO Zak Brown nam zijn coureurs niets kwalijk.

Bij de start van de sprintrace in Austin kwam Verstappen zeer goed weg. Hij behield de leiding, en ontsnapte aan de chaos bij de start. Piastri werd geraakt door de Sauber van Nico Hülkenberg, waarna hij tegen de auto van zijn teamgenoot Norris aan stuiterde. Ook Fernando Alonso moest opgeven nadat hij werd geraakt door één van de crashende auto's. 

'Onze jongens hebben geen schuld'

De teleurstelling was groot aan de pitmuur van McLaren. In één bocht zat het sprint-avontuur in Austin er voor hen op, en ze zagen hoe Verstappen het gat in het wereldkampioenschap weer wist te verkleinen. McLaren-CEO Zak Brown sprak enkele tellen na het incident vanaf de pitmuur met Sky Sports: "Dat was verschrikkelijk. Geen van onze coureurs heeft hier schuld aan. Dat was echt een amateuristische manier van rijden van een aantal andere coureurs aan kop, ze hebben onze twee jongens gewoon uit de race geramd."

Niet blij met Hülkenberg

Volgens Brown lag er geen schuld bij Piastri, die op een nogal enthousiaste manier de strijd aanging met Sauber-coureur Hülkenberg. Brown houdt voet bij stuk: "Ik wil de herhaling nog wel een keertje zien, maar het was duidelijk dat Nico Hülkenberg hier tegen Oscar aanreed. Hij had helemaal niets te zoeken op de plek waar hij was, hij knalde vol tegen de linker achterband aan."

Over de schade aan zijn auto's maakte Brown zich overigens niet zo druk: "Het lijkt erop dat het ging om wat schade aan de ophanging, dus hopelijk is dat iets wat we relatief eenvoudig kunnen repareren."

marcelf1fan

Posts: 436

Deze man heeft 1 kg gesmolten boter op zijn hoofd. Trumpiaanse gedachten haast, de schuld altijd elders zoeken. Wat een sukkel om de schuld bij Hulkenberg neer te leggen.

  • 9
  • 18 okt 2025 - 21:54
Reacties (14)


  • marcelf1fan

    Posts: 436

    Deze man heeft 1 kg gesmolten boter op zijn hoofd. Trumpiaanse gedachten haast, de schuld altijd elders zoeken. Wat een sukkel om de schuld bij Hulkenberg neer te leggen.

    • + 9
    • 18 okt 2025 - 21:54
    • Housmans

      Posts: 223

      Ze komen er zelf geloof ik niet meer helemaal uit met hun papaya rules. Dan is het makkelijker om naar iemand anders te wijzen!

      Ik zeg, wordt vervolgd....

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 22:24
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.170

      Wat een Papaya Fool. Leuke switch back van PIastri, maar niet daar in ronde 1 bocht 1!

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 22:38
    • AUDI_F1

      Posts: 3.350

      Alweer een bewuste onwaarheid. Hulkenberg kon nergens heen en zat in een sandwitch van Alonso die binnendoor dook en Piastri die naar binnen sneed.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 23:21
  • Pleen

    Posts: 691

    Er was ruimte dus Hulk dook het gat in. Piastri dacht een fractie later ook hetzelfde gat veel te scherp in te duiken. Hulk treft geen blaam in mijn optiek. Aan de linkerkant zat Alonso dus Hulk kon nergens heen.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 21:59
  • Ferdi12

    Posts: 710

    Piastry had moeten en kunnen weten dat er aan de binnenkant auto's konden zitten. Zeker na de crash van Russell en Sainz had ie zijn huiswerk moeten doen.

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 22:02
  • jd2000

    Posts: 7.346

    Terecht dat Zak dit zegt. Gewoon een race incident,kan gebeuren. Was trouwens wel het leukste moment uit de sprintrace........

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 22:04
  • Avb1

    Posts: 213

    Oranje team, Trump supporter, Trump praatjes, het is de schuld van de Democraten? Tijd om de ICE op Alonso te sturen?

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 22:05
  • Larry Perkins

    Posts: 60.750

    Hulk tegen dikZak: "Suck my balls!"

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 22:07
  • Pietje Bell

    Posts: 31.520

    " .... maar het was duidelijk dat Nico Hülkenberg hier tegen Oscar aanreed.

    Hij had helemaal niets te zoeken op de plek waar hij was,

    hij knalde vol tegen de linker achterband aan.""

    Hahahaha, misschien had Piastri beter omzich heen moeten kijken en niet denken
    dat hij daar in z'n uppie reed!

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 22:08
  • monzaron

    Posts: 617

    Herhaling meerdere malen gezien, dat de media het niet willen zien dat Piastri’s move naar links fout en fataal was voor veel rijders blijft voor mij een raadsel. Hier zagen we de ‘new Iceman’ door het ijs zakken met zijn foute inschatting. En Brown wil met zijn reactie de moed erin houden voor zijn rijders door de schuld bij een ander te leggen. :(

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 22:12
    • hupholland

      Posts: 9.303

      de media die ik gehoord en gelezen heb leggen toch ook zeker wel de schuld bij Piastri. Brundle op Sky bv zei dat de manier waarop Piastri de bocht nam, de kans wel heel groot was dat hij iemand zou gaan tegenkomen daar. Dus Piastri kan wat dat betreft alleen zichzelf wat kwalijk nemen. Aan de andere kant vechten ook Hulkenberg en Alonso alsof er niemand anders op de baan is, dus ook die mogen gewoon naar zichzelf kijken. Uiteindelijk komen er 2 gevechten in 1 samen. Waarbij alle 4 betrokken auto's uitvallen (of heel veel terug vielen). Norris was denk ik de enige die er echt niks aan kon doen, al was zijn matige start misschien we de inleiding tot het hele gebeuren.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 22:57
  • Taures

    Posts: 1.504

    Zak is 360° gedraaid en geeft Nico toch niet de schuld.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 23:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
