Zak Brown geeft Hulkenberg de schuld van crash Piastri en Norris

Het team van McLaren kende een rampzalige sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin. Lando Norris en Oscar Piastri vielen allebei uit na een startcrash, en ze zagen hoe titelrivaal Max Verstappen de sprintrace wist te winnen. McLaren-CEO Zak Brown nam zijn coureurs niets kwalijk.

Bij de start van de sprintrace in Austin kwam Verstappen zeer goed weg. Hij behield de leiding, en ontsnapte aan de chaos bij de start. Piastri werd geraakt door de Sauber van Nico Hülkenberg, waarna hij tegen de auto van zijn teamgenoot Norris aan stuiterde. Ook Fernando Alonso moest opgeven nadat hij werd geraakt door één van de crashende auto's.

'Onze jongens hebben geen schuld'

De teleurstelling was groot aan de pitmuur van McLaren. In één bocht zat het sprint-avontuur in Austin er voor hen op, en ze zagen hoe Verstappen het gat in het wereldkampioenschap weer wist te verkleinen. McLaren-CEO Zak Brown sprak enkele tellen na het incident vanaf de pitmuur met Sky Sports: "Dat was verschrikkelijk. Geen van onze coureurs heeft hier schuld aan. Dat was echt een amateuristische manier van rijden van een aantal andere coureurs aan kop, ze hebben onze twee jongens gewoon uit de race geramd."

Niet blij met Hülkenberg

Volgens Brown lag er geen schuld bij Piastri, die op een nogal enthousiaste manier de strijd aanging met Sauber-coureur Hülkenberg. Brown houdt voet bij stuk: "Ik wil de herhaling nog wel een keertje zien, maar het was duidelijk dat Nico Hülkenberg hier tegen Oscar aanreed. Hij had helemaal niets te zoeken op de plek waar hij was, hij knalde vol tegen de linker achterband aan."

Over de schade aan zijn auto's maakte Brown zich overigens niet zo druk: "Het lijkt erop dat het ging om wat schade aan de ophanging, dus hopelijk is dat iets wat we relatief eenvoudig kunnen repareren."