Oscar Piastri vocht afgelopen seizoen tot en met het einde mee om de wereldtitel, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Een slechte periode na de zomer deed hem de das om, maar volgens Zak Brown werkt dit alleen maar motiverend. Hij waarschuwt de concurrentie voor Piastri in 2026.

Piastri leek lange tijd af te stevenen op een tweestrijd met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Hij was de Brit in de eerste seizoenshelft regelmatig te slim af, en bouwde al snel een aardige voorsprong op in het wereldkampioenschap. Hij gold als de titelfavoriet, en begon goed aan de tweede helft van het seizoen met een zege in Zandvoort.

Na zijn succes in Zandvoort ging het al snel bergafwaarts, en begon het intern te borrelen bij McLaren. Toen Max Verstappen zich ook begon te mengen in de titelstrijd, zakte Piastri helemaal door het ijs en zakte hij uiteindelijk af naar de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij moest toezien hoe Norris wereldkampioen werd, en hij naar de achtergrond verdween.

Brown leeft mee met Piastri

McLaren-CEO Zak Brown blijft vierkant achter Piastri staan. De Amerikaan was te gast in de Chris Moyles Show op Radio X, waar hij zich uitsprak over Piastri: "Oscar heeft ongelooflijk werk geleverd in de winter. Ik denk dat onze twee coureurs elkaar beter hebben gemaakt, en dat ze het team beter hebben gemaakt. Dus dat is geweldig."

"Je leidt het wereldkampioenschap dan al vroeg in het seizoen, en er zit een groot verschil tussen het zijn van de jager en opgejaagd worden. En het seizoen duurt ook heel erg lang. Hij had het wat zwaar in het midden van het seizoen, toen kwam hij sterk terug."

Wat zijn de verwachtingen voor 2026?

Brown verwacht dat Piastri in 2026 gaat toeslaan: "Ik heb al veel zin in volgend jaar, want volgens mij gaat Oscar terug naar Australië. Hij is een zeer taai en gefocust individu. Er zijn amper dingen waarop hij zich moet verbeteren. Ik denk dat je volgend jaar Oscar Piastri in de gaten moet houden..."

'Piastri moet trots zijn'

De Amerikaanse CEO begrijpt wel dat Piastri nu even niet blij is met zijn seizoen: "Hij baalt dat hij de titel is misgelopen. Ik denk niet dat hij baalt van het seizoen. Hij moet heel erg trots zijn; hij heeft zeven races gewonnen, ze hadden allebei het kampioenschap kunnen winnen. Het is nog maar zijn derde seizoen in de Formule 1, terwijl dit voor Lando zijn zevende seizoen was. Dus Oscar wordt zeker wereldkampioen, en misschien zelfs volgend jaar."