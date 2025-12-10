user icon
Brown waarschuwt concurrentie voor Piastri

Brown waarschuwt concurrentie voor Piastri

Oscar Piastri vocht afgelopen seizoen tot en met het einde mee om de wereldtitel, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Een slechte periode na de zomer deed hem de das om, maar volgens Zak Brown werkt dit alleen maar motiverend. Hij waarschuwt de concurrentie voor Piastri in 2026.

Piastri leek lange tijd af te stevenen op een tweestrijd met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Hij was de Brit in de eerste seizoenshelft regelmatig te slim af, en bouwde al snel een aardige voorsprong op in het wereldkampioenschap. Hij gold als de titelfavoriet, en begon goed aan de tweede helft van het seizoen met een zege in Zandvoort.

Na zijn succes in Zandvoort ging het al snel bergafwaarts, en begon het intern te borrelen bij McLaren. Toen Max Verstappen zich ook begon te mengen in de titelstrijd, zakte Piastri helemaal door het ijs en zakte hij uiteindelijk af naar de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij moest toezien hoe Norris wereldkampioen werd, en hij naar de achtergrond verdween.

Brown leeft mee met Piastri

McLaren-CEO Zak Brown blijft vierkant achter Piastri staan. De Amerikaan was te gast in de Chris Moyles Show op Radio X, waar hij zich uitsprak over Piastri: "Oscar heeft ongelooflijk werk geleverd in de winter. Ik denk dat onze twee coureurs elkaar beter hebben gemaakt, en dat ze het team beter hebben gemaakt. Dus dat is geweldig."

"Je leidt het wereldkampioenschap dan al vroeg in het seizoen, en er zit een groot verschil tussen het zijn van de jager en opgejaagd worden. En het seizoen duurt ook heel erg lang. Hij had het wat zwaar in het midden van het seizoen, toen kwam hij sterk terug."

Wat zijn de verwachtingen voor 2026?

Brown verwacht dat Piastri in 2026 gaat toeslaan: "Ik heb al veel zin in volgend jaar, want volgens mij gaat Oscar terug naar Australië. Hij is een zeer taai en gefocust individu. Er zijn amper dingen waarop hij zich moet verbeteren. Ik denk dat je volgend jaar Oscar Piastri in de gaten moet houden..."

'Piastri moet trots zijn'

De Amerikaanse CEO begrijpt wel dat Piastri nu even niet blij is met zijn seizoen: "Hij baalt dat hij de titel is misgelopen. Ik denk niet dat hij baalt van het seizoen. Hij moet heel erg trots zijn; hij heeft zeven races gewonnen, ze hadden allebei het kampioenschap kunnen winnen. Het is nog maar zijn derde seizoen in de Formule 1, terwijl dit voor Lando zijn zevende seizoen was. Dus Oscar wordt zeker wereldkampioen, en misschien zelfs volgend jaar."

BoerTeun

Posts: 1.517

Elke keer als ik berichten lees over Brown en Piastri dan zie ik die ongemakkelijk omhelzing voor me.

  • 3
  • 10 dec 2025 - 13:08
Reacties (6)

  • bvonk2

    Posts: 198

    Hoop als McLaren fan dat ze volgend jaar weer meedoen. En als het dan Piastri gaat worden dan is dat lekker eerlijk. ;-)

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 12:15
    • hupholland

      Posts: 9.512

      Zou ook zo maar kunnen dat de fabrieksteams volgens jaar flink in het voordeel zijn + de vermindering in windtunneltijd gaat op een gegeven moment wellicht ook zn tol eisen. Ze hebben met een hele slimme aanloop een enorme sprong naar voren gemaakt, maar volgend jaar wordt weer een geheel nieuwe test. Van mij mag een Aston Martin, Mercedes of Williams wel een mooie sprong maken. En natuurlijk hopen dat Max weer vooraan mee kan doen ( iets minder kansloos dan dit jaar)

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 16:03
  • shakedown

    Posts: 1.531

    Eerst maar eens zien of McLaren überhaupt mee kan doen om het WK. Met alle nieuwe reglementen is het nog maar de vraag of ze weer een geluk hebben met een innovatie welke anderen niet door hebben en of het werkt.

    Vergeet ook niet dat Red Bull simpelweg beter door ontwikkeld heeft afgelopen seizoen, Mercedes al langer bezig is met 2026, Mclaren verreweg het minste ontwikkel budget (cfd en windtunnel) tijd heeft. Aston Martin nu Newey aan het roer heeft staan (geen garantie op succes , maar zeker niet uit te sluiten). Alpine eigen een best aardige auto had, helaas een prut motor, Williams de weg omhoog gevonden heeft. Ferrari toch ook een keer geluk moet hebben met het ontwerp,

    Alles gaat op zijn kop. Motor, chassis, aero. Het team met de minste ontwikkel tijd is absoluut het bokje volgend jaar. Wat dat beterft is Red Bull, Aston Martin en Ferrari niet ontevreden met de eindstand dit jaar. McLaren en Mercedes zullen zich echt wel achter de oren krabben volgend seizoen...

    • + 1
    • 10 dec 2025 - 12:39
  • BoerTeun

    Posts: 1.517

    Elke keer als ik berichten lees over Brown en Piastri dan zie ik die ongemakkelijk omhelzing voor me.

    • + 3
    • 10 dec 2025 - 13:08
    • F1jos

      Posts: 4.906

      Een ongemakkelijke Judas knuffel.

      • + 2
      • 10 dec 2025 - 13:58
    • Larry Perkins

      Posts: 62.044

      Hier hetzelfde, nu ff slijmen in de media hoe goed Piastri wel niet is, alsof Brown gewaarschuwd is dat hij wat goed te maken heeft...

      • + 1
      • 10 dec 2025 - 14:45

