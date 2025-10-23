user icon
icon

Sainz en Antonelli waarschuwen McLaren: "Verstappen gaat vol voor de titel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sainz en Antonelli waarschuwen McLaren: "Verstappen gaat vol voor de titel"
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 23:14
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft zich na de zomerstop teruggeknokt in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlander won drie van de laatste vier races en heeft de aansluiting gevonden bij Oscar Piastri en Lando Norris. Onder collega’s in de Formule 1 groeit de overtuiging dat de viervoudig wereldkampioen opnieuw een serieuze titelkandidaat is.

Voor de zomerstop kende Verstappen nog wisselvallige weekenden, maar sinds de update aan de RB21 in Monza is de Red Bull-rijder weer in topvorm. Met zeges in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten bracht hij het verschil met Piastri terug tot veertig punten. Lando Norris volgt kort daarna met 26 punten voorsprong.

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Antonelli en Sainz waarschuwen McLaren

Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Mexico spraken verschillende coureurs zich uit over Verstappens comeback. Andrea Kimi Antonelli waarschuwde McLaren alvast. “Als ze deze vorm kunnen vasthouden, zeker. Ze hebben de auto verbeterd en Verstappen bevindt zich in een betere positie omdat hij niets te verliezen heeft en er vol voor gaat. Met Verstappen in deze vorm zou ik nooit nooit zeggen”, aldus de Mercedes-coureur.

Ook Carlos Sainz onderschrijft dat de Nederlander gevaarlijk dichtbij komt. “Ik ben het daarmee eens, zonder druk op zijn schouders en niets te verliezen, ga je er gewoon voor”, vertelde de Spanjaard. “Het enige wat ik zou zeggen is dat hij zich geen slechte race kan veroorloven, want dan is het weer alleen McLaren.”

"Je mag Verstappen nooit afschrijven"

Nico Hülkenberg sluit zich aan bij zijn collega’s. Volgens de Duitser is Verstappen nog lang niet uitgeteld. “Heel vergelijkbaar, je kunt hem nooit afschrijven. Maar het hangt af van wat McLaren doet en hoe ze presteren op het circuit. Maar het is haalbaar, het is mogelijk.”

Met nog vijf races te gaan ligt het kampioenschap volledig open. Verstappen ruikt bloed — en de rest van het veld weet dat de Nederlander in deze vorm zelden te stoppen is.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Nico Hülkenberg Andrea Kimi Antonelli McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar