Max Verstappen heeft zich na de zomerstop teruggeknokt in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlander won drie van de laatste vier races en heeft de aansluiting gevonden bij Oscar Piastri en Lando Norris. Onder collega’s in de Formule 1 groeit de overtuiging dat de viervoudig wereldkampioen opnieuw een serieuze titelkandidaat is.

Voor de zomerstop kende Verstappen nog wisselvallige weekenden, maar sinds de update aan de RB21 in Monza is de Red Bull-rijder weer in topvorm. Met zeges in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten bracht hij het verschil met Piastri terug tot veertig punten. Lando Norris volgt kort daarna met 26 punten voorsprong.

Antonelli en Sainz waarschuwen McLaren

Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Mexico spraken verschillende coureurs zich uit over Verstappens comeback. Andrea Kimi Antonelli waarschuwde McLaren alvast. “Als ze deze vorm kunnen vasthouden, zeker. Ze hebben de auto verbeterd en Verstappen bevindt zich in een betere positie omdat hij niets te verliezen heeft en er vol voor gaat. Met Verstappen in deze vorm zou ik nooit nooit zeggen”, aldus de Mercedes-coureur.

Ook Carlos Sainz onderschrijft dat de Nederlander gevaarlijk dichtbij komt. “Ik ben het daarmee eens, zonder druk op zijn schouders en niets te verliezen, ga je er gewoon voor”, vertelde de Spanjaard. “Het enige wat ik zou zeggen is dat hij zich geen slechte race kan veroorloven, want dan is het weer alleen McLaren.”

"Je mag Verstappen nooit afschrijven"

Nico Hülkenberg sluit zich aan bij zijn collega’s. Volgens de Duitser is Verstappen nog lang niet uitgeteld. “Heel vergelijkbaar, je kunt hem nooit afschrijven. Maar het hangt af van wat McLaren doet en hoe ze presteren op het circuit. Maar het is haalbaar, het is mogelijk.”

Met nog vijf races te gaan ligt het kampioenschap volledig open. Verstappen ruikt bloed — en de rest van het veld weet dat de Nederlander in deze vorm zelden te stoppen is.