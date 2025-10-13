user icon
Williams in voetsporen Verstappen: "Alleen wat Max doet, is uitzonderlijk"

Williams in voetsporen Verstappen: "Alleen wat Max doet, is uitzonderlijk"
  Gepubliceerd op 13 okt 2025 14:47
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen veroverde afgelopen maand opnieuw de harten van racefans over de hele wereld. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 won de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari GT3. Williams-teambaas James Vowles keek met bewondering naar Verstappen en lijkt plannen te hebben met Alexander Albon en Carlos Sainz.

Verstappen verblufte de racewereld door samen met teamgenoot Chris Lulham te zegevieren op de Nordschleife. De Red Bull-coureur toonde nog maar eens aan dat zijn rijkunsten buitenaards zijn. “Het laat zien hoe indrukwekkend het is om daar op te dagen en meteen te domineren. Het is uitzonderlijk,” zei Vowles bij Sky Sports.

Vowles kan nog steeds een potje racen

De Brit stapte na Verstappens overwinning zelf ook in een GT-bolide. De teambaas van Williams geniet, net als de Nederlander, van het racen in andere klassen. “Het is de bedoeling dat ik weer ga rijden, ja. Wat ik wil doen, is nog wat dagen in de auto doorbrengen. De afgelopen jaren heb ik niet echt competitief gereden met pro’s. De rondetijden zijn voor iedereen te zien.”

Verstappen lijkt met zijn uitstapje op de Nürburgring een trend te hebben gezet. Vowles gaf namelijk aan dat hij met Albon en Sainz mogelijk in andere raceklassen wil uitkomen. De Williams-coureurs hebben in ieder geval groen licht gekregen van hun teambaas. “Ze mogen het doen, en het is iets wat zeker op de agenda en radar kan komen.”

Albon en Sainz mogen in andere klassen rijden

Toch benadrukte Vowles dat het lastig wordt om Verstappen te evenaren. “We moeten niet vergeten dat wat Max doet uitzonderlijk is. We racen 24 weekenden per jaar en daarnaast nog veel meer tijdens tests. Elke extra vraag naar hun tijd zou onterecht of verkeerd zijn om te stellen. Als ze het ooit willen doen, vinden we een manier om het werkbaar te maken.”

Zowel Albon als Sainz weten hoe het is om rondetijden van Verstappen te moeten evenaren. Beide coureurs zijn in het verleden teamgenoot geweest van de Nederlander.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

