Max Verstappen veroverde afgelopen maand opnieuw de harten van racefans over de hele wereld. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 won de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari GT3. Williams-teambaas James Vowles keek met bewondering naar Verstappen en lijkt plannen te hebben met Alexander Albon en Carlos Sainz.

Verstappen verblufte de racewereld door samen met teamgenoot Chris Lulham te zegevieren op de Nordschleife. De Red Bull-coureur toonde nog maar eens aan dat zijn rijkunsten buitenaards zijn. “Het laat zien hoe indrukwekkend het is om daar op te dagen en meteen te domineren. Het is uitzonderlijk,” zei Vowles bij Sky Sports.

Vowles kan nog steeds een potje racen

De Brit stapte na Verstappens overwinning zelf ook in een GT-bolide. De teambaas van Williams geniet, net als de Nederlander, van het racen in andere klassen. “Het is de bedoeling dat ik weer ga rijden, ja. Wat ik wil doen, is nog wat dagen in de auto doorbrengen. De afgelopen jaren heb ik niet echt competitief gereden met pro’s. De rondetijden zijn voor iedereen te zien.”

Verstappen lijkt met zijn uitstapje op de Nürburgring een trend te hebben gezet. Vowles gaf namelijk aan dat hij met Albon en Sainz mogelijk in andere raceklassen wil uitkomen. De Williams-coureurs hebben in ieder geval groen licht gekregen van hun teambaas. “Ze mogen het doen, en het is iets wat zeker op de agenda en radar kan komen.”

Albon en Sainz mogen in andere klassen rijden

Toch benadrukte Vowles dat het lastig wordt om Verstappen te evenaren. “We moeten niet vergeten dat wat Max doet uitzonderlijk is. We racen 24 weekenden per jaar en daarnaast nog veel meer tijdens tests. Elke extra vraag naar hun tijd zou onterecht of verkeerd zijn om te stellen. Als ze het ooit willen doen, vinden we een manier om het werkbaar te maken.”

Zowel Albon als Sainz weten hoe het is om rondetijden van Verstappen te moeten evenaren. Beide coureurs zijn in het verleden teamgenoot geweest van de Nederlander.