Red Bull-geruchten maakten Colapinto gek: "Druk was heel groot"
  • Gepubliceerd op 12 okt 2025 08:37
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Franco Colapinto maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1 voor het team van Williams. De Argentijn maakte veel indruk, maar crashte ook regelmatig. De huidige Alpine-coureur stond onder grote druk, en volgens James Vowles had dat ook te maken met geruchten over een mogelijke overstap naar Red Bull.

Colapinto bestormde vorig jaar de Formule 1. Na de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort werd bekend dat hij werd aangewezen als de vervanger van de tegenvallende Logan Sargeant. Colapinto maakte indruk met veel puntenfinishes, maar crashte aan het einde van het jaar regelmatig. Voor dit jaar vond hij een rol als reservecoureur bij Alpine, maar hij werd al snel gepromoveerd ten koste van Jack Doohan.

Druk op zijn schouders was groot

Williams-teambaas James Vowles haalde Colapinto hoogstpersoonlijk naar de Formule 1. In de podcast Beyond the Grid, legt hij uit hoe zwaar Colapinto het had: "De druk op zijn schouders was groot: 'Ik moet de wereld laten zien dat ik snel genoeg ben om voor volgend jaar een vast zitje in de Formule 1 te verdienen. Die last bracht hem in situaties die zich begonnen te herhalen."

Interesse van Red Bull

Na zijn sterke prestaties gingen er geruchten rond over een mogelijke transfer naar Red Bull Racing. Vowles legt uit wat de impact hiervan was: "Was hij afgeleid? Nee. Maar heeft het hem beïnvloed? Absoluut. Als je iets zó graag wil, dan kun je soms niet meer presteren zoals je eerder deed?"

'Makkelijk om fouten te maken'

Vowles legt wel uit dat het voor jonge coureurs makkelijker is om fouten te maken met de huidige auto's: "Het is makkelijk om te veel te vragen van deze wagens. Dat is waarschijnlijk de meest voorkomende fout die we allemaal maken. Maar het blijft lastig te vermijden." Vowles staat echter nog steeds achter Colapinto: "Hij blijft razendsnel, echt heel, heel erg snel."

  • snailer

    Posts: 30.141

    Als de haeder klopt, dan is het direct het bewijs dat Colapinto niet geschikt is voor een top team.

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 08:54

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

