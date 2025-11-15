Franco Colapinto heeft zijn contract bij Alpine verlengd, en dat betekent dat hij volgend jaar weer op de grid staat. Zijn oud-teambaas James Vowles is erg trots op de Argentijnse rookie, want volgend jaar is de eerste keer in zijn carrière dat hij een vast zitje krijgt bij een F1-team.

James Vowles heeft Colapinto laten debuteren in de Formule 1 in 2024. De Argentijn verving de ontslagen Logan Sargeant bij Williams. De Argentijn verving de Amerikaan en pakte gelijk punten. Toch werd hij vervangen door Carlos Sainz en zat hij opnieuw zonder stoeltje.

Franco Colapinto werd in de winter voorafgaand aan seizoen 2025 aangesteld als reservecoureur bij Alpine. De Argentijn werd al na zes races gepromoveerd als vervanger van Jack Doohan. Sindsdien heeft hij nog geen punten gepakt, maar Alpine-adviseur Flavio Briatore is wel onder de indruk van de jonge Argentijn. Volgend seizoen mag hij dus naast Pierre Gasly starten als coureur van Alpine.

Colapinto heeft veel fans

De Argentijn brengt niet alleen sponsoren mee, maar ook veel fans. De Alpine-coureur heeft een enorme fanbase en James Vowles kan dat erg waarderen. Vowles vertelt aan F1.com over Colapinto: "Ik vind dat hij die plek voor volgend jaar heeft verdiend, en ik was ontzettend trots op hem toen ze het bekendmaakten. Hij heeft zo'n enorme aanhang. Op weg hierheen duurde het een half uur, omdat er ongeveer 50.000 ongelooflijk gepassioneerde Argentijnen zijn, en dat is wat ik graag zie."

"De sport verkeert in een ongekende bloei en Franco heeft een enorme aanhang. Ik denk dat hij dit heeft bereikt door zijn prestaties, maar ook door wat de sport er tegelijkertijd aan verdient. Ik denk dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat – het is aan hem om die jaar na jaar te blijven verdienen."

Colapinto heeft in zijn carrière als Williams-coureur beter gepresteerd dan als Alpine-coureur, maar toch heeft hij een enorme aanhang. De Argentijn behaalde bij Williams punten door als achtste en als tiende te finishen. Zijn beste prestatie bij Alpine is tot nu toe de elfde plaats tijdens de Dutch Grand Prix.