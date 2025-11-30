Franco Colapinto start de Grand Prix in Qatar vandaag vanuit de pitstraat. De Argentijn kwalificeerde zich oorspronkelijk als twintigste en was daarmee 1,7 seconde langzamer dan Oscar Piastri, die pole position pakte. De Alpine-coureur heeft met zijn team besloten om de auto te wijzigen en start daarom vanuit de pitstraat.

Colapinto start niet voor de eerste keer dit weekend uit de pits, want hij ging gisteren ook vanuit de pitstraat van start in de sprintrace. De Argentijn wist in de negentien gereden rondes geen plek te pakken en finishte uiteindelijk als laatste. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar liep het ook niet lekker voor Colapinto, want hij kwalificeerde zich als twintigste. Dit is al de derde keer dit seizoen dat Colapinto vanaf de twintigste plek start.

Colapinto heeft een moeizaam seizoen

Franco Colapinto werd begin dit seizoen aangekondigd als reservecoureur bij Alpine. Al snel bleek Jack Doohan niet de juiste match voor het team te zijn en dus werden Doohan en Colapinto omgewisseld. De Argentijn werd tweede coureur naast Pierre Gasly vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij werd gehaald met een doel: punten halen. Helaas voor Colapinto is dit hem nog niet gelukt.

Colapinto is gemiddeld genomen de minst presterende coureur van de gehele grid. Het helpt hem niet dat Alpine ook een van de minst presterende auto's is die op de baan rijdt. Met een gemiddelde finishpositie van 15,67 heeft Colapinto nog geen een punt behaald dit seizoen. Ten opzichte van de gemiddelde eindpositie van Doohan: 14,75 presteert Colapinto minder.

Nieuw contract voor de Argentijn

Toch kreeg Colapinto een nieuw contract voor het seizoen van 2026. De Argentijnse coureur rijdt ook volgend seizoen naast Gasly in de Formule 1 voor Alpine. De Franse renstal heeft vertrouwen in Colapinto en verwacht dat hij volgend jaar punten behaalt. Colapinto behaalde in 2024 wel punten, maar toen reed hij nog voor Williams.

De Argentijn behaalde toen punten in de Grand Prix van Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. Deze zijn dit seizoen al geweest, maar hij kan nog in de GP van Qatar en de GP van Abu Dhabi punten behalen. Hij verving Logan Sargeant bij Williams.