De Grand Prix van Singapore op het circuit van Marina Bay zit erop. Onder het kunstlicht ging de zege naar George Russell. Achter hem werd Max Verstappen als tweede geklasseerd, terwijl Lando Norris het podium compleet maakte.

Voor de start van de race trokken er een paar buien over het circuit van Singapore. De baan was echter nog vochtig, en bij de rondjes naar de grid hadden de meeste coureurs de intermediates onder hun auto's laten schroeven. Bij de start stond er echter niemand op de regenbanden, de meeste toppers stonden op de mediums, terwijl Max Verstappen koos voor de softs.

Met zijn zachte banden kon Verstappen de aanval openen op polesitter George Russell, maar dat lukte niet. Russell schoot uit de startblokken, en hij behield de leiding. Verstappen moest verdedigen ten opzichte van de McLarens, en kreeg bezoek van Norris. De Brit raakte het achterwiel van de Red Bull, en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Norris schoot hierdoor iets naar rechts, en raakte zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Kampioenschapsleider Piastri reageerde gepikeerd, en riep zijn team op om actie te ondernemen. Zijn race-engineer probeerde hem rustig te houden, maar Piastri was woedend. Aan de pitmuur werd er koortsachtig overlegd, en de stewards grepen niet in. McLaren besloot ook niet in te grijpen, tot woede van Piastri. Hij was niet blij met dit besluit, maar moest nog een hele race rijden met de frustratie in zijn lijf.

Probleempjes

De rust keerde langzaam terug op de baan, maar links en rechts waren er kleine incidenten. Er was een korte, onduidelijke gele vlag en Esteban Ocon klaagde over problemen met zijn remmen. Ook bij Max Verstappen ging niet alles naar wens, en hij klaagde over problemen met zijn downshifts.

Norris reed rond met een beschadigde voorvleugel, en liet zijn team later ook nog schrikken. In de laatste bocht schampte hij de muur met zijn band, maar dat leek hem geen extra schade op te leveren. Hij moest de focus wel vasthouden, want meer schade zou een groot probleem vormen.

Verstappen stopt als eerste

Verstappen maakte als eerste koploper een pitstop. De Nederlander was gestart op de zachte banden, en kreeg een vers setje harde banden om de aanval te openen. Hij kreeg te horen dat de outlap heel belangrijk was, en hij trapte door. Dat ging niet helemaal naar wens, want Verstappen stelde dat alles hem tegenzat in deze race.

Concurrentie naar binnen

Enkele rondjes na Verstappen dook ook raceleider Russell naar binnen. De pitstop verliep naar wens, maar bij McLaren wilden ze de aanval openen. Norris kreeg de vraag hoe hij de tactiek voor zich zag, en hij dook als eerste naar binnen. Eén rondje later was het de beurt aan Piastri, maar bij hem verliep de pitstop niet goed. Zijn achterband kwam er niet af, en hij zag zijn achterstand groeien. Door de pitstops van de McLarens had Russell de leiding weer in handen gekregen. Verstappen reed 3,5 seconden achter hem.

Verstappen in de problemen

Verstappen leek dichter en dichter bij te komen, maar hij kon die opmars niet doorzetten. De regerend wereldkampioen begon te worstelen met zijn RB21, en schoof zelfs bijna de muur in. De remfout zorgde ervoor dat Norris dichterbij kon komen, maar de Brit had het ook niet makkelijk. Bij Verstappen waren de problemen groot, en hij stelde dat de achterkant van zijn auto aanvoelde als een soort handrem.

Geen inhaalactie, wel een titel

Norris kwam steeds dichter en dichter bij, en het verkeer begon ook een rol te spelen. Norris probeerde het een eerste keer, maar wist ook dat hij tempo moest maken. De race begon op zijn einde te lopen, en Norris zag zijn achterstand groeien. Daarnaast wist Piastri ook in de buurt te komen. Aan de pitmuur van McLaren begon men te zweten, want ook de constructeurstitel lonkte.

Norris kreeg het niet voor elkaar om de Red Bull van Verstappen te verschalken. Het maakte voor McLaren weinig uit, want ze pakten alsnog de titel. Voor het tweede seizoen op rij kroonden ze zich tot constructeurskampioen. De slotfase van de race was verder nog spannend, want Lewis Hamilton had zware remproblemen. Hij wist zijn Ferrari echter over de lijn te slepen.