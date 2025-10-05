user icon
Uitslag Grand Prix van Singapore: Russell wint en verslaat Verstappen en Norris, McLaren grijpt titel
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 15:44
  • comments 76
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Singapore op het circuit van Marina Bay zit erop. Onder het kunstlicht ging de zege naar George Russell. Achter hem werd Max Verstappen als tweede geklasseerd, terwijl Lando Norris het podium compleet maakte.

Voor de start van de race trokken er een paar buien over het circuit van Singapore. De baan was echter nog vochtig, en bij de rondjes naar de grid hadden de meeste coureurs de intermediates onder hun auto's laten schroeven. Bij de start stond er echter niemand op de regenbanden, de meeste toppers stonden op de mediums, terwijl Max Verstappen koos voor de softs.

Frustratie bij McLaren

Met zijn zachte banden kon Verstappen de aanval openen op polesitter George Russell, maar dat lukte niet. Russell schoot uit de startblokken, en hij behield de leiding. Verstappen moest verdedigen ten opzichte van de McLarens, en kreeg bezoek van Norris. De Brit raakte het achterwiel van de Red Bull, en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Norris schoot hierdoor iets naar rechts, en raakte zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Kampioenschapsleider Piastri reageerde gepikeerd, en riep zijn team op om actie te ondernemen. Zijn race-engineer probeerde hem rustig te houden, maar Piastri was woedend. Aan de pitmuur werd er koortsachtig overlegd, en de stewards grepen niet in. McLaren besloot ook niet in te grijpen, tot woede van Piastri. Hij was niet blij met dit besluit, maar moest nog een hele race rijden met de frustratie in zijn lijf.

Probleempjes

De rust keerde langzaam terug op de baan, maar links en rechts waren er kleine incidenten. Er was een korte, onduidelijke gele vlag en Esteban Ocon klaagde over problemen met zijn remmen. Ook bij Max Verstappen ging niet alles naar wens, en hij klaagde over problemen met zijn downshifts. 

Norris reed rond met een beschadigde voorvleugel, en liet zijn team later ook nog schrikken. In de laatste bocht schampte hij de muur met zijn band, maar dat leek hem geen extra schade op te leveren. Hij moest de focus wel vasthouden, want meer schade zou een groot probleem vormen.

Verstappen stopt als eerste

Verstappen maakte als eerste koploper een pitstop. De Nederlander was gestart op de zachte banden, en kreeg een vers setje harde banden om de aanval te openen. Hij kreeg te horen dat de outlap heel belangrijk was, en hij trapte door. Dat ging niet helemaal naar wens, want Verstappen stelde dat alles hem tegenzat in deze race. 

Concurrentie naar binnen

Enkele rondjes na Verstappen dook ook raceleider Russell naar binnen. De pitstop verliep naar wens, maar bij McLaren wilden ze de aanval openen. Norris kreeg de vraag hoe hij de tactiek voor zich zag, en hij dook als eerste naar binnen. Eén rondje later was het de beurt aan Piastri, maar bij hem verliep de pitstop niet goed. Zijn achterband kwam er niet af, en hij zag zijn achterstand groeien. Door de pitstops van de McLarens had Russell de leiding weer in handen gekregen. Verstappen reed 3,5 seconden achter hem.

Verstappen in de problemen

Verstappen leek dichter en dichter bij te komen, maar hij kon die opmars niet doorzetten. De regerend wereldkampioen begon te worstelen met zijn RB21, en schoof zelfs bijna de muur in. De remfout zorgde ervoor dat Norris dichterbij kon komen, maar de Brit had het ook niet makkelijk. Bij Verstappen waren de problemen groot, en hij stelde dat de achterkant van zijn auto aanvoelde als een soort handrem.

Geen inhaalactie, wel een titel

Norris kwam steeds dichter en dichter bij, en het verkeer begon ook een rol te spelen. Norris probeerde het een eerste keer, maar wist ook dat hij tempo moest maken. De race begon op zijn einde te lopen, en Norris zag zijn achterstand groeien. Daarnaast wist Piastri ook in de buurt te komen. Aan de pitmuur van McLaren begon men te zweten, want ook de constructeurstitel lonkte.

Norris kreeg het niet voor elkaar om de Red Bull van Verstappen te verschalken. Het maakte voor McLaren weinig uit, want ze pakten alsnog de titel. Voor het tweede seizoen op rij kroonden ze zich tot constructeurskampioen. De slotfase van de race was verder nog spannend, want Lewis Hamilton had zware remproblemen. Hij wist zijn Ferrari echter over de lijn te slepen.

F1Grand Prix Singapore - Race

SG Marina Bay Street Circuit - 05 oktober 2025

red slow

Posts: 3.227

Jup en bij de start mag je twee auto’s aantikken. Even met je voorvleugel tegen de wagen voor je en daarna even met de zijkant tegen je teamgenoot. Om vervolgens met een losse voor vleugel door te mogen rijden.

Verder een saaie race. Was nog even spannend tussen alonso en Hamilton.

Maarja met... [Lees verder]

  • 21
  • 5 okt 2025 - 15:48
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (76)

Login om te reageren
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.308

    Wat een shitshow

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 15:46
    • 919

      Posts: 3.719

      Verstappen tegen Norris; ”Lekker hè, vuile lucht”

      🫣

      • + 12
      • 5 okt 2025 - 15:48
    • red slow

      Posts: 3.227

      Jup en bij de start mag je twee auto’s aantikken. Even met je voorvleugel tegen de wagen voor je en daarna even met de zijkant tegen je teamgenoot. Om vervolgens met een losse voor vleugel door te mogen rijden.

      Verder een saaie race. Was nog even spannend tussen alonso en Hamilton.

      Maarja met deze wagens kan je amper inhalen.

      • + 21
      • 5 okt 2025 - 15:48
    • Lulham

      Posts: 484

      Hamilton krijgt nog een straf.

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 15:49
    • NyckVrieskast

      Posts: 950

      Wat Max zou zeggen: hij heeft het goede paspoort.

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 15:50
    • De Vogel is Geland

      Posts: 557

      @lulham wat is daar gebeurt?

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 15:53
    • Lulham

      Posts: 484

      Hij heeft alle track limits aan z'n laars gelapt toen hij zonder remmen rondreed.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 15:55
    • Snork

      Posts: 21.880

      Het hele gedoe over Norris na de start gaat nergens over. Hij zat gewoon naast Piastri, liet ook ruimte rechts, maar had een touché met de rechter achterband van Max. En daardoor had Norris een kort uitzwaaitje naar rechts waar Piastri zat. Was geen bewust afblokken wat Norris deed. Kan gebeuren in het gedrang kort na de start.
      Gemauw daarna van Piastri sloeg nergens op, want hij kon het gat met Norris niet eens dichtrijden.

      • + 12
      • 5 okt 2025 - 15:57
    • NicoS

      Posts: 19.449

      Piastri was aan het zeuren, ja Lando was agressief in de eerste meters, maar dat is wat we willen zien.
      Voor de rest gebeurde er niets schokkends….
      Max heeft eruit gehaald wat er mogelijk was, jammer dat de remmen deze race niet goed functioneerden. Mercedes en Russell waren te sterk, bijzonder dat ze zomaar uit het niets er ineens stonden.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 16:11
    • Piccachu

      Posts: 582

      Dat Piastri zeurt, Nico, is volledig terecht en dat heeft McLaren aan zichzelf te danken. Daarbij is het van Norris gewoon causing a collision, er zijn coureurs gestraft voor minder.

      • + 10
      • 5 okt 2025 - 16:14
    • Snork

      Posts: 21.880

      Piccachu, in het gedrang na de start kon Norris nergens heen in die bocht. Dan gebeurt dit. Race incident, niet “causing a collision”.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 16:32
    • Piccachu

      Posts: 582

      Prima dat jij er een andere mening over hebt, Snork. Ik zie het anders. Daar los van zeurt Piastri nog steeds terecht.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 16:43
  • Jermaine

    Posts: 7.121

    Netjes gedaan van Russel, Max gewoon nette P2, meer zat er duidelijk niet in. Alonso ook ff netjes!

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 15:46
    • Lulham

      Posts: 484

      Russell is met dubbel L!!

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 15:49
    • Jermaine

      Posts: 7.121

      Oh no... how will we survive!!! Lulham

      • + 8
      • 5 okt 2025 - 15:51
    • Larry Perkins

      Posts: 60.417

      Alle Russell en Mercedes-fans gefeliciteerd!

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 15:58
    • Lulham

      Posts: 484

      Geen idee Jrmine!!

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 15:59
    • 919

      Posts: 3.719

      Russel tegen Wolff;
      Mag ik nu een 3 jarig contract please?

      Toto;
      Nein

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 16:03
  • Politik

    Posts: 9.538

    Mooie en verdiende constructeurstitel voor Mclaren! Russell ijzersterk en Norris ook een sterke race. Eindelijk eens een sterke en agressieve start. Dat wilden we toch?

    Verstappen heeft zelfs last van vuile lucht als Norris achter hem rijdt :)

    • + 11
    • 5 okt 2025 - 15:47
    • De Vogel is Geland

      Posts: 557

      Norris een matige race.

      • + 14
      • 5 okt 2025 - 15:49
    • 919

      Posts: 3.719

      🙌🥳🎉🎊🎂🍰 Gefeliciteerd Politik!

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 15:50
    • nr 76

      Posts: 6.982

      Gefeliciteerd Politik, de papaya vlag mag uit!

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 15:53
    • Politik

      Posts: 9.538

      Dank je @919!

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 15:53
    • Rvb1979

      Posts: 1.243

      Mclarenzeker verdiend constructeur titel maar papaya rules zijn over boord gegooit bij deze race. Er borrelt flink wat bij piastri en mclaren heeft hun voorkeur duidelijk gedeelt met de wereld

      • + 10
      • 5 okt 2025 - 15:55
    • TylaHunter

      Posts: 10.529

      Politiek@ Mee eens! Vaak kritisch op Lando, maar deed exact wat die moest doen in de eerste 3 bochten wil hij de titel winnen.

      Nu ben ik juist kritisch naar Piastri. Ipv een halve race lopen zeuren, mond dicht, onthouden en je weet wat je moet doen bij de volgende race.

      Handschoenen mogen nu uit! De verdiende constructeurstitel is binnen. Nu aan de coureurs: "May be the odds ever in your favor"

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 16:03
    • snailer

      Posts: 30.027

      Gefeliciteerd aan alle McLaren fans.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 16:19
    • Piccachu

      Posts: 582

      Ik ben heel blij dat McLaren de constructeurstitel heeft, net als vorig jaar. Blij dat ze terug zijn aan de top.

      Maar het management daar heb ik helemaal niks mee, sterker nog, ik irriteer me er mateloos aan hoe ze Norris maar steeds proberen voor te trekken.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 16:30
  • KiekisNL

    Posts: 2.136

    Ben wel benieuwd of norris verstappen echt heeft geraakt en of dat daar dan die rem problemen achter vandaan kwamen.

    Verder...gaaaaaaaap.... saaie race.

    • + 6
    • 5 okt 2025 - 15:47
    • De Vogel is Geland

      Posts: 557

      Ja hij raakte Max

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 15:49
    • Lulham

      Posts: 484

      Norris heeft Verstappen echt geraakt, dat is duidelijk te zien en z'n voorvleugel hing ook op half 7... Verstappen had vooral problemen met downshifts en engine breaking. Dat zal daar vast los van staan.

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 15:51
    • nr 76

      Posts: 6.982

      Ja, hij raakte hem, nee, daar komen noet de remproblemen vandaan.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 15:54
    • SennaS

      Posts: 10.507

      Verstappen heeft het hele seizoen last van downshift als hij achterstaat.
      Dat moet rbr toch een keertje zien op te lossen.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 16:22
    • KiekisNL

      Posts: 2.136

      Ik doelde meer op goed geraakt en of dat de rem/balanceer en downshit problemen had kunnen veroorzaken aangezien de bak ook achter zit en ook het remmen achter een probleem gaf.

      Kennelijk niet , maar dat had een boel kunnen verklaren.

      Het downshift probleem heb ik vaker voorbij zien komen alleen is het al weer een tijdje geleden fat ik dat hoorde.

      Ben heel benieuwd waar het dan wel vandaan komt

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:06
  • De Vogel is Geland

    Posts: 557

    Locomotief racen zit er weer op. Next

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 15:47
  • NyckVrieskast

    Posts: 950

    Waarom starten op rood? Dat heeft Max de overwinning gekost. Wie dat heeft bedacht bij rbr mag ontslagen worden. Op wit goede pace, op 2,7 sec van Russell gekomen. Toen een foutje en overwinning weer weg.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 15:48
    • De Vogel is Geland

      Posts: 557

      Dat was de enige kans om met meer tractie bij bocht 1 te komen. Inhalen is daarna kansloos. Max heeft niets verloren

      • + 13
      • 5 okt 2025 - 15:52
    • NyckVrieskast

      Posts: 950

      Niets gewonnen ook. Ik dacht dat rbr altijd voor agressieve tactiek gaat?

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 15:53
    • Vallie

      Posts: 468

      Ik dnek dat je gelijk hebt. Die rood heeft hem de race gekost.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 15:54
    • nr 76

      Posts: 6.982

      Ik weet niet of het zin heeft om dit uit te leggen...

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 15:54
    • Lulham

      Posts: 484

      Dit was toch de agressieve tactiek? Tactiek werkt niet altijd zoals je hoopt hè...

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 15:57
    • HarryLam

      Posts: 4.903

      Met rood kon Max Russel niet aanvallen want hij zou ze in no time kapotrijden.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:00
    • SennaS

      Posts: 10.507

      Max had Russell sowieso kunnen kunnen pakken, omdat Russell gewoon sneller was.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:23
    • Vallie

      Posts: 468

      @nr 76 Nee het heeft geen zin. We hoeven je uitleg niet. We hebben allemaal gekeken. Hij heeft gegokt en "verloren". Het was het proberen waard.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:25
    • da_bartman

      Posts: 6.156

      Ik vond op rood starten anders behoorlijk aggresief.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 16:34
    • nr 76

      Posts: 6.982

      Vallie: was het proberen waard? Maar hierboven zeg je nog dat het hem de race heeft gekost?

      Stroll reed overigens dik 40 ronden op de softs.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:35
    • Lulham

      Posts: 484

      SennaS Niet zo gek dat Russell sneller was in de 2e auto van het veld terwijl Verstappen in de 4e auto rijdt.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 16:38
    • MrStef85

      Posts: 6.539

      Achteraf lullen is makkelijk.
      RB dacht dat Verstappen Russell wel in zou kunnen halen of dat er een safteycar kwam.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:39
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.039

    Norris was na gisteren al vriend af bij Max: denk niet dat zijn kusje op Max zijn achterkant goed is ontvangen

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 15:49
    • hupholland

      Posts: 9.255

      Max kan toch ook wel een beetje incasseren? moest Norris vorig jaar ook. Zou sneu zijn als onze loyale Max vanwege zo'n vermeend kleinigheidje de vriendschap zou verbreken. Sowieso gaan wij daar niet over, net al Martin Brundle en zn Britse collega's daar vorig jaar ook niet over gingen. Maar dat waren net zulke smerige stokers als dat hier zitten.

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 15:55
    • SennaS

      Posts: 10.507

      De bromance waren gewoon weer aan het keuvelen hoor, niks aan het handje.
      De fans blazen het meestal op

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 16:25
  • Skoda F1

    Posts: 385

    Blimey!,.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 15:50
  • Pipje

    Posts: 639

    Weg met dit circuit

    • + 9
    • 5 okt 2025 - 15:51
    • Avb1

      Posts: 138

      Singapore, Monaco, Miami, Baku mogen allemaal weg

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 16:05
    • MrStef85

      Posts: 6.539

      Baku mag blijven. De rest eens.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:40
  • Mr Marly

    Posts: 7.822

    Strakke overwinning van Russell. Zeer sterk weekend van hem, eigenlijk al het gehele seizoen. Max netjes tweede.
    McLaren constructeurs kampioenschap, lekker. Pace leek ook goed vandaag, ga met vertrouwen de komende races aan. Max had het nog wel moeilijk.
    Weinig enerverende race verder.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 15:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 557

      Max controleerde de papaja’s. Ze zitten nog steeds in z’n broekzak

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 15:54
  • schwantz34

    Posts: 40.969

    Strakke race van Sjors, die helaas door de downshift problemen bij Max nooit onder druk heeft gestaan. En ook een knappe race van Max die ondanks alle problemen zich de hele race toch heel knap Lando van het lijf wist te houden.

    • + 12
    • 5 okt 2025 - 15:53
    • SennaS

      Posts: 10.507

      Vrij hardnekkig probleem bij alleen de auto van Max als het niet meezit. Uitdaging voor rbr.
      Ook al was Max 1 sec sneller dan Norris, inhalen was onmogelijk op deze baan, tenzij je 2-3 sec sneller was.
      Zagen we bij Norris tegen Max, Norris beduidend sneller.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 16:29
    • Lulham

      Posts: 484

      Je haalt oorzaak en gevolg door elkaar SennaS. De reden waarom het niet meezit is vanwege problemen met de auto... En natuurlijk is Norris sneller in de McLaren raket, dat is de meest dominante auto van de afgelopen jaren.

      • + 6
      • 5 okt 2025 - 16:40
    • ILMOP

      Posts: 1.142

      Is die wagen van McLaren nog zo dominant? Ik betwijfel het. Stella heeft namelijk gisteren aangegeven dat ze al een tijdje gestopt zijn met het sneller maken van de wagen van dit jaar. Dat is ook de reden waarom RBR weer voor de overwinning vecht, en dichterbij is gekomen.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:05
  • Pietje Bell

    Posts: 31.368

    Saaie race. Wel mooi om van Mekies te horen dat Max goed gereden heeft
    en dat er nog maar aan zit te komen (updates).

    • + 7
    • 5 okt 2025 - 15:56
  • Snelrondje

    Posts: 8.858

    @Ouw, gefeliciteerd met de terechte overwinning van vriend. Verder saaie race. Lando durfde niet de aanval te plaatsen en had nog mazzel dat hij de muur zachtjes kuste. En Piastri heeft in de komende races vast nog wel wat int vat voor zijn teammate. Max pakt een paar punten terug op een plek waar iedereen verwachtte dat hij zou inleveren.

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 16:05
    • snailer

      Posts: 30.027

      Ouw die zit op het toilet de race te herbeleven, Snelrondje.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 16:23
    • da_bartman

      Posts: 6.156

      Ik mag hopen dat vanaf nu Oscar liever samen met die andere McL er af gaat dan dat hij zich zo makkelijk laat wegzetten.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 16:38
  • Paulie

    Posts: 4.616

    Knappe overwinning van Russell, alias Vriend, Sjors, Glibberaar, Glijerd, The Glibberator..
    Verder een slaapverwekkend gebeuren daar.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:07
    • Snork

      Posts: 21.880

      Je vergeet gluiperd, matennaaier, jankerd en barbyface nog.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 18:36
  • TylaHunter

    Posts: 10.529

    Even iets anders... wie zag de smoothoperator even het laaste puntje nog pakken dan?

    Top race voor Sainz, Alonso, Bearman.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 16:12
    • snailer

      Posts: 30.027

      Niets gezien. Maar als hij tiende is geworden.... effe checken.... ja... 10de.... Dan heeft hij duidelijk zijn zelfvertrouwen terug. Des te beter voor Williams zou ik zeggen.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:25
  • SennaS

    Posts: 10.507

    Vrij saaie race. Mclaren fans gefeliciteerd met het wk.
    Een teams met 2 gelijkwaardige topauto’s en topcoureurs, dan is het wk haast vanzelfsprekend.

    George bevestigd weer eens zijn kwaliteiten. Op een goed dag de snelste coureur.
    Als je in de 3-4 auto van de grid 2 overwinningen pakt dan presteer je het beste van het veld.
    Samen met foutloze Max de besten van het veld. Max gewoon weer gemaximaliseerd.
    mcl demage control en ik denk goede gesprekken gevoerd moeten worden want dat gebeuk van Norris was erg riskant in de eerst bocht.
    Ze hadden zomaar kunnen crashen en Norris had Max ook een lekke band kunnen bezorgen.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 16:20
    • 919

      Posts: 3.719

      ’Vrij saaie race.’

      Vooral ruk in beeld gebracht, er gebeurde een hoop meer dan we gezien hebben.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 16:42
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 319

    @Snork
    Ben het grotendeels eens met jouw lezing over wat er bij de start gebeurde in bocht 1.

    Over dat "gemauw"van Piastri in zeker in ook, ware het niet dat dit het gevolg is van dat alom slappe gedoe van McLaren.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:23
    • Snork

      Posts: 21.880

      Ik vond het gemauw, omdat hij er van alles van vond, maar niet in staat was om aan te sluiten. Gat was 4-5 seconden, rij dat eerst maar eens dicht.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 18:40
  • JV fan

    Posts: 2.909

    Volgende race Norris, Piastri en Max crashen, en Russell die wint.. 4 coureurs die om de titel gaan

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:24
  • John6

    Posts: 11.078

    Oscar die begint zijn geduld een beetje te verliezen, Russell goede race gereden, daar kon max niet tegen op in deze race.

    Maar Max is toch de winnaar over de McLaren Boys, loopt punten in, en het loopt niet echt lekker bij ze.

    De race was geen zak aan, leek wel Monaco, totaal geen spanning in deze race.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 16:32
  • da_bartman

    Posts: 6.156

    Net als in Monaco wordt hier op zaterdag de race gewonnen. En Russell deed dat met twee geweldige rondjes in Q3

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 16:40
  • Smock

    Posts: 232

    Eindelijk eens een agressieve Norris gezien tijdens de start, net op of over het randje maar gelukkig is de FIA zoals altijd wat coulanter de eerste ronde. Voor de rest een relatief saaie race, met een hoop geklaag over de boordradio... ;)

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 18:10

Meer nieuws

