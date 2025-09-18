Sainz pleit voor nieuwe FIA-regels na controversiële straf

Het team van Williams boekte afgelopen weekend een overwinning zonder zelf in actie te komen. De Britse renstal zag hun right to review tegen een straf van Carlos Sainz positief uitpakken, en daar waren ze blij mee. Sainz is ook tevreden, maar hij pleit wel voor een grote verandering bij de stewards.

Williams ging enkele dagen na de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort in beroep tegen de straf van Sainz. Hij had daar na een duel met Liam Lawson een tijdstraf en een aantal strafpunten op zijn superlicentie ontvangen. Williams was van mening dat het om een race-incident ging, en ze leverden nieuw bewijs aan de stewards.

Dit nieuwe bewijs werd als significant gezien, en de stewards heropenden het onderzoek. Ze gaven Williams gelijk, en schrapten de strafpunten van Sainz. De tijdstraf bleef staan, aangezien ze niet de mogelijkheid hebben om deze uiteindelijk terug te draaien.

Sainz wil nieuwe regels

In Bakoe reageerde Sainz opgelucht tegenover de internationale media. De Spanjaard opperde direct een andere regelwijziging: "Zorg ervoor dat minstens twee van de drie stewards permanent zijn, en dat er één steward gaat rouleren. Dat kan je dan doen voor leerdoeleinden en sportieve eerlijkheid."

Sainz, die tevens GPDA-directeur is, stelt dat geld geen rol mag spelen: "We zouden ons niet druk moeten maken over wie dat betaalt. Er is genoeg geld in deze sport om die salarissen te kunnen bekostigen. Op dezelfde manier worden alle andere salarissen in de Formule 1 ook betaald. Dat dit nog ter discussie staat, kan ik echt nauwelijks geloven."

Richtlijnen aanpassen?

Volgens Sainz komt dit mede doordat niet iedereen het met elkaar eens is. De richtlijnen voor het racen moeten volgens hem in ieder geval op de schop: "Ik vind dat de richtlijnen bedoeld zijn om het voor de stewards en de coureurs duidelijker te maken wie waarschijnlijk verantwoordelijk is voor een incident."

"Maar eerlijk gezegd: ze hebben niet het effect gehad waar we allemaal op hadden gehoopt. Op papier is het glashelder, maar in de praktijk, tijdens het racen, is dat vaak niet het geval."