Albon goudeerlijk over Verstappen: "Ik was er nog niet klaar voor"

Albon goudeerlijk over Verstappen: "Ik was er nog niet klaar voor"
  Gepubliceerd op 18 sep 2025 08:48
  6
  Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat het niet makkelijk is om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Alexander Albon ondervond dit aan levende lijve, en werd na anderhalf seizoen aan de kant geschoven door Red Bull. De Thaise Brit is goudeerlijk, en stelt dat hij zelf ook de fout inging.

Bij het team van Red Bull Racing is Verstappen al jarenlang de belangrijkste schakel binnen de renstal. De auto wordt afgestemd op zijn wensen, en zijn teamgenoten hebben er veel moeite mee om hem bij te houden. Albon werd halverwege het seizoen 2019 aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Hij verving de teleurstellende Pierre Gasly, maar wist zelfs ook geen deuk in een pakje boter te rijden. Eind 2020 werd hij vervangen door Sergio Perez.

'Ik was er nog niet klaar voor'

Albon rijdt vandaag de dag voor het team van Williams, en komt steeds beter voor de dag. Op het YouTube-kanaal P1 with Matt and Tommy kijkt hij terug op zijn tijd als teamgenoot van Max Verstappen: "Ik was er mentaal nog niet klaar voor. Ik was op dat moment zo gefocust op mezelf verbeteren, en ik had niet de ervaring om het allemaal op dat moment te verwerken."

Wat heeft Albon geleerd van deze ervaring?

Albon is nu een paar jaartjes ouder, en stelt dat hij het anders had moeten doen. Met de kennis van nu is hij er heel erg eerlijk over: "Als ik nu hetzelfde als toen zou meemaken, dan zou ik me echt concentreren op: 'Oké, waar wint hij echt zijn rondetijd, en waarom? Hoe kan hij zo consistent presteren met een auto die voor mij zo wispelturig aanvoelde?'"

"Maar ik heb er wel van geleerd. Ik leerde zijn rauwe snelheid kennen en ik leerde... Het klinkt misschien een beetje raar, maar waarom is de auto waarin hij rijdt zo snel? Wat is er aan de afstelling precies zo dat het rondetijd oplevert?"

Paulie

Posts: 4.484

Met een 2e rijder die dichter op Max zat had RBR de tweede plek bij de constructeurs comfortabel in handen gehad, bij MB een vergelijkbaar verhaal, ook dat team leunt op 1 sterke rijder

  • 2
  • 18 sep 2025 - 09:25
Reacties (6)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.947

    Alex Albon vragen hoe het ECHT is om teamgenoot van Verstappen te zijn
    (P1 with Matt & Tommy, 12,34 minuten)

    https://youtu.be/9rEZxdThbxg

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 09:08
  • HermanInDeZon

    Posts: 206

    Eigenlijk hebben ze Albon bij Red Bull gewoon te vroeg gedumpt.

    Hadden ze daar een half jaartje meer geduld mee gehad had hij behoorlijk in de buurt kunnen komen van Max volgens mij

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 09:14
    • Paulie

      Posts: 4.481

      Hetzelfde zou je kunnen zeggen over Gasly, sterker nog waar ze Albon anderhalf seizoen lieten begaan dumpten ze Gasly na slechts een half jaar. Punt is ook dat er bij Albon niet echt een stijgende lijn te zien was. Max/RBR is een succesverhaal geworden maar het is hen nooit gelukt om daarnaast goed met een tweede rijder te werken, en dat manco moeten ze nu bekopen, Max moet in zn eentje de kar trekken

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 09:21
    • Paulie

      Posts: 4.481

      Met een 2e rijder die dichter op Max zat had RBR de tweede plek bij de constructeurs comfortabel in handen gehad, bij MB een vergelijkbaar verhaal, ook dat team leunt op 1 sterke rijder

      • + 2
      • 18 sep 2025 - 09:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 206

      Vraag die ze zich moeten stellen is waarom die tweede rijder niet dichter op Max zit.

      Vier mogelijkheden volgens mij (neutraal, ik oordeel niet)

      a) Max is een onwezenlijk groot talent dat in eender welke auto tienden sneller dan de rest van het veld zal rijden

      b) Door de richting waarin ze de wagen ontwikkelen ( "de theoretisch snelste wagen is één die alleen coureurs als een Max kunnen besturen") is het verschil tussen rijder 1 en 2 enorm groot

      c) Ze kiezen er voor om voornamelijk naar de feedback van Max te luisteren. Daardoor ontwikkelt de wagen zich meer richting Max en dat maakt dat de tweede rijder veel trager is [ halve variant op b ]

      d) Alle tweede rijders tot nu toe zijn foute keuzes geweest - ze hebben niet voldoende talent om bij een topteam te rijden

      In geval A/B heeft het geen enkele zin om constant van rijder te wisselen, dus kunnen ze volgend jaar net zo goed Tsunoda houden (en hadden ze Albon/Gasley dus ook niet moeten droppen, beetje zelfde als ze toch wel een tijd met Perez hebben gedaan). Tenzij B klopt en dan moeten ze er een Norris/Russell/Piastri/Leclerc (eender wie van wie ze denken dat die het talent van Max benadert) naast zetten


      En in geval C/D (maar D geloof ik niet) is het hun eigen schuld dat ze het in de constructeurs to moeilijk hebben ...

      Geval C zou zelfs zeer kwalijk zijn want dan riskeren ze "alles" te verliezen als Max eind volgend jaar alsnog weggaat

      • + 1
      • 18 sep 2025 - 09:37
    • Erik FW34

      Posts: 3.731

      Herman,

      goede post. ik denk zelf AB en C.

      Ik ben in ieder geval blij dat Albon nu bij Williams zit :-)

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 09:43

