Albon goudeerlijk over Verstappen: "Ik was er nog niet klaar voor"

Het is geen geheim dat het niet makkelijk is om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Alexander Albon ondervond dit aan levende lijve, en werd na anderhalf seizoen aan de kant geschoven door Red Bull. De Thaise Brit is goudeerlijk, en stelt dat hij zelf ook de fout inging.

Bij het team van Red Bull Racing is Verstappen al jarenlang de belangrijkste schakel binnen de renstal. De auto wordt afgestemd op zijn wensen, en zijn teamgenoten hebben er veel moeite mee om hem bij te houden. Albon werd halverwege het seizoen 2019 aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Hij verving de teleurstellende Pierre Gasly, maar wist zelfs ook geen deuk in een pakje boter te rijden. Eind 2020 werd hij vervangen door Sergio Perez.

'Ik was er nog niet klaar voor'

Albon rijdt vandaag de dag voor het team van Williams, en komt steeds beter voor de dag. Op het YouTube-kanaal P1 with Matt and Tommy kijkt hij terug op zijn tijd als teamgenoot van Max Verstappen: "Ik was er mentaal nog niet klaar voor. Ik was op dat moment zo gefocust op mezelf verbeteren, en ik had niet de ervaring om het allemaal op dat moment te verwerken."

Wat heeft Albon geleerd van deze ervaring?

Albon is nu een paar jaartjes ouder, en stelt dat hij het anders had moeten doen. Met de kennis van nu is hij er heel erg eerlijk over: "Als ik nu hetzelfde als toen zou meemaken, dan zou ik me echt concentreren op: 'Oké, waar wint hij echt zijn rondetijd, en waarom? Hoe kan hij zo consistent presteren met een auto die voor mij zo wispelturig aanvoelde?'"

"Maar ik heb er wel van geleerd. Ik leerde zijn rauwe snelheid kennen en ik leerde... Het klinkt misschien een beetje raar, maar waarom is de auto waarin hij rijdt zo snel? Wat is er aan de afstelling precies zo dat het rondetijd oplevert?"