Heeft Verstappen een trend gezet op Nordschleife? Ook Vowles stapt in GT-wagen
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 12:46
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Hoewel er afgelopen weekend geen Formule 1-race op de kalender stond, liet Max Verstappen zich niet weerhouden om alsnog zijn helm op te zetten. De viervoudig wereldkampioen trok naar de Nürburgring Nordschleife, waar hij in een Porsche GT4-wagen de legendarische baan onveilig maakte. Daarmee lijkt hij onbedoeld een trend te hebben gezet, want Williams-teambaas James Vowles volgde zijn voorbeeld en stapte eveneens in een GT-wagen.

Op het Circuito de Navarra in Los Arcos (Spanje) kroop Vowles achter het stuur van een McLaren 720S GT3 Evo, een wagen met maar liefst 740 pk. Daarmee keerde hij voor even terug naar het team waar hij in het verleden al werkzaam was. Voor de Engelsman, die normaal gesproken vooral achter de pitmuur te vinden is, was het een bijzondere ervaring.

Vowles voor even terug bij McLaren

Op Instagram deed Vowles uitgebreid verslag van zijn avontuur. “Twee fantastische dagen doorgebracht bij het Circuito de Navarra. Het was grotendeels droog en het is een geweldig technisch circuit. Ik reed in een McLaren 720S GT3 Evo met Garage59. Het voelde fantastisch om terug te zijn bij een team waar ik een sterke geschiedenis mee heb,” schreef hij. “Ik was in het begin wat roestig, het is tenslotte al een paar jaar geleden dat ik in een GT3 reed. Maar ik ben erg blij met waar we na twee dagen uitkwamen. Ik moest mijn technische brein even uitschakelen en me puur richten op het rijden. Elke seconde was geweldig.”

Verstappen zelf koos onlangs voor een Porsche Cayman GT4 tijdens zijn uitstapje op de Nordschleife. Hij deed dat met het oog op zijn A-licentie, iets wat opmerkelijk werd gevonden aangezien zelfs een regerend F1-wereldkampioen deze papieren nodig heeft om in bepaalde klassen te mogen racen. Dat zorgde voor de nodige reacties, maar voor Verstappen was het vooral een kans om zijn liefde voor racen buiten de Formule 1 te tonen — en om anderen, zoals Vowles, te inspireren hetzelfde te doen.

 

Pietje Bell

Posts: 30.967

Mooi om te zien! Leuke man.
Het is even wennen als ik de naam van deze schrijver zie, want dan moet ik het hele
artikel lezen ipv de laatste alinea. Weer een leuk stuk info. Had het nog niet gehoord.

  • 3
  • 17 sep 2025 - 13:15
Reacties (3)

  Pietje Bell

    Posts: 30.972

    Mooi om te zien! Leuke man.
    Het is even wennen als ik de naam van deze schrijver zie, want dan moet ik het hele
    artikel lezen ipv de laatste alinea. Weer een leuk stuk info. Had het nog niet gehoord.

    • + 3
    17 sep 2025 - 13:15
  Pietje Bell

    Posts: 30.972

    Leuke korte video met Max, Jorrit Pex en Jos van lang geleden.

    www.instagram.com/p/DOq1PiqjL_J/

    • + 0
    17 sep 2025 - 15:38
    Pietje Bell

      Posts: 30.972

      Voor wie het nog niet wist: Jorrit Pex is in 2018 met de jongere zus van Max zijn moeder getrouwd, Julie-Jane, die 9 jaar ouder is dan Jorrit.
      Zijn vriend is dus ook zijn oom. Ome Jorrit, hahaha.

      Max is trouwens onderweg naar Baku. Hij is om half 3 vertrokken.

      • + 0
      17 sep 2025 - 17:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
