De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijk jaar. In 2026 gaan alle regels over de kop, en het is nog niet duidelijk welk team het sterkst zou zijn. Volgens Johnny Herbert kan de rijdersmarkt gaan ontploffen, en hij stelt dat Max Verstappen hier de touwtjes in handen heeft.

De nieuwe regels kunnen ervoor gaan zorgen dat de topteams van dit jaar terug gaan vallen naar het middenveld, en andere teams om de zeges kunnen gaan strijden. Van Verstappen is het bekend dat hij graag een winnende auto wil hebben, en het is nog maar de vraag of dit volgend jaar het geval is bij Red Bull Racing.

Ook bij Red Bull gaat er namelijk veel veranderen. Niet alleen wordt dit de eerste keer dat ze aan een nieuw regelpakket gaan beginnen zonder Adrian Newey, ze gaan ook zelf een krachtbron produceren. Samen met Ford zijn ze al maanden bezig met het ontwikkelen van een eigen motor, maar het is nog niet duidelijk of ze dan competitief zijn.

'Iedere coureur moet zich zorgen maken'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert legt aan NewBettingSites uit dat Verstappen veel opties heeft: "Letterlijk iedere coureur op de grid moet zich zorgen gaan maken om zijn stoeltje voor 2027. Max gaat zijn pijlen richten op één van die stoeltjes vooraan, tenzij Red Bull volgend seizoen echt geweldig werk gaat leveren."

Verstappen de dictator

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar volgens Herbert kan hij echt overal heen. De altijd kritische Brit stelt dat Verstappen zeker niet wil stoppen: "Het is nog lang niet voorbij met het aantal wereldtitels dat Max heeft. Wat mij betreft, is het gegarandeerd dat hij nog één, twee of drie wereldtitels gaat pakken. Hij is degene die de eerste keus zal hebben op de markt. Hij is zeg maar de dictator van de rijdersmarkt!"

Verstappen heeft zelf aangegeven dat hij zich voorlopig nog op zijn plek voelt bij Red Bull.