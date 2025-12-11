user icon
Red Bull-toekomst Verstappen onzeker: "De dictator van de rijdersmarkt"

De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijk jaar. In 2026 gaan alle regels over de kop, en het is nog niet duidelijk welk team het sterkst zou zijn. Volgens Johnny Herbert kan de rijdersmarkt gaan ontploffen, en hij stelt dat Max Verstappen hier de touwtjes in handen heeft.

De nieuwe regels kunnen ervoor gaan zorgen dat de topteams van dit jaar terug gaan vallen naar het middenveld, en andere teams om de zeges kunnen gaan strijden. Van Verstappen is het bekend dat hij graag een winnende auto wil hebben, en het is nog maar de vraag of dit volgend jaar het geval is bij Red Bull Racing.

Ook bij Red Bull gaat er namelijk veel veranderen. Niet alleen wordt dit de eerste keer dat ze aan een nieuw regelpakket gaan beginnen zonder Adrian Newey, ze gaan ook zelf een krachtbron produceren. Samen met Ford zijn ze al maanden bezig met het ontwikkelen van een eigen motor, maar het is nog niet duidelijk of ze dan competitief zijn.

'Iedere coureur moet zich zorgen maken'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert legt aan NewBettingSites uit dat Verstappen veel opties heeft: "Letterlijk iedere coureur op de grid moet zich zorgen gaan maken om zijn stoeltje voor 2027. Max gaat zijn pijlen richten op één van die stoeltjes vooraan, tenzij Red Bull volgend seizoen echt geweldig werk gaat leveren."

Verstappen de dictator

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar volgens Herbert kan hij echt overal heen. De altijd kritische Brit stelt dat Verstappen zeker niet wil stoppen: "Het is nog lang niet voorbij met het aantal wereldtitels dat Max heeft. Wat mij betreft, is het gegarandeerd dat hij nog één, twee of drie wereldtitels gaat pakken. Hij is degene die de eerste keus zal hebben op de markt. Hij is zeg maar de dictator van de rijdersmarkt!"

Verstappen heeft zelf aangegeven dat hij zich voorlopig nog op zijn plek voelt bij Red Bull.

Larry Perkins

Posts: 62.052

Wat die gast zegt klopt wel ongeveer maar door Verstappen een 'dictator' te noemen blijkt weer zijn intentie om zich vooral niet te positief over Max te uiten, anders had de minkukel hem bijvoorbeeld wel "F1's hottest property" genoemd...

  • 2
  • 11 dec 2025 - 08:25
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.578

    Het wordt de eerste auto die voor 100% onder de leiding van Waché ontworpen zal worden. Waar hij de afgelopen 2 jaar nog voort kon borduren op de basis en de kennis van Newey, is dat voordeel nu weg.
    Ben dus heel.benieuwd waartoe hij in staat is, maar het biedt veel onzekerheden.

    Net zoals de nieuwe PU dat doet, het zijn niet de minste concurrenten tegen wie je het op moet nemen qua ontwikkeling van de PU. Moedig is het wel, maar wederom veel onzekerheden.

    De kans is best aanzienlijk dat Verstappen en RedBull een mager jaar tegemoet gaan.
    Stel dat Verstappen besluit om weg te gaan, is er dan automatisch plek voor hem.bij het snelste team? Want afgezien van zijn eigen contract dat na 2026 nog twee jaar doorloopt, zal een ander team ook contracten met zijn coureurs hebben. Daarnaast zal elk ander team minimaal 50 of 60 miljoen euro per jaar aan salaris moeten budgeteren.
    Ik zie, mocht RB inderdaad tegenvallen volgend jaar, een overstap voor 2027 in ieder geval zeker nog niet als een vanzelfsprekendheid.

    Tenzij er een team is dat net iets van de top afzit en die laatste stap wil maken, afkoopsom en salaris kan betalen en niet te vast zit aan lopende contracten

    • + 1
    • 11 dec 2025 - 08:09
    • NicoS

      Posts: 19.838

      Een contract in de F1 in net zoveel waard als oud papier. Dat is in de jaren wel duidelijk geworden.
      Voor een meervoudig kampioen van het kaliber Verstappen zullen altijd deuren open gaan.

      • + 1
      • 11 dec 2025 - 09:16
  • Larry Perkins

    Posts: 62.052

    Wat die gast zegt klopt wel ongeveer maar door Verstappen een 'dictator' te noemen blijkt weer zijn intentie om zich vooral niet te positief over Max te uiten, anders had de minkukel hem bijvoorbeeld wel "F1's hottest property" genoemd...

    • + 2
    • 11 dec 2025 - 08:25
  • Ferdi12

    Posts: 813

    Als het reglement Max niet bevalt, dan hangt Max zijn F1 helm aan de wilgen en gaat hij wat anders doen, Le Mans, Sim races en zijn eigen team runnen.
    Niemand hoeft "bang" te zijn voor de "dictator".

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 08:59
  • Aquarius72

    Posts: 753

    "Here's Johnny!!!"

    Naast:
    - deugniet;
    - boef;
    - dondersteen;
    - pestkop;

    is Max nu ook:

    - dictator!

    Het kan niet op!

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 09:14
  • shakedown

    Posts: 1.532

    Eigenlijk is het gewoon alle teams afgaan. Waar heb je nu de meeste kans op een top plekje.

    Red Bull: ondanks alles hebben ze een fantastisch ontwikkel traject afgelegd afgelopen jaar. De start was teleurstellend, maar uiteindelijk hebben ze de auto op de rails gekregen en simpelweg een winnend wapen op de baan gekregen. Wat je van Wache ook vind: Hij heeft de een erfenis van Newey gekregen waar hij moeite me had. Uiteindelijk zijn eigen team aangestuurd naar dit eind product. En daar verdient het team de credits voor. In mijn ogen betekend dit dat je voor de aankomende jaren best wel kans hebt op een goede auto. Helaas moeten ze het steeds doen met alleen Verstappen. Een tweede rijder is nooit in staat geweest bij hem in de buurt te komen. was het wegsturen van Perez een goed idee?? Op dat moment wel. Achteraf is een koe in de kont kijken, maar ze moet gewoon toegeven dat het misschien niet het beste idee was... En wat motor betreft: Een F1 motor bouwen is niets anders dan d juiste technische kennis in te kopen en dat heeft Red Bull gedaan de afgelopen jaren. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze achterlopen op Mercedes, Honda of Ferrari. Er is geld, er is inzicht en met Ford erbij is er continuïteit. In mijn ogen een goed idee om te blijven

    McLaren: Begin van het jaar hadden ze een enorme voorsprong. Deze hebben ze niet vol kunnen houden. De door ontwikkeling is slecht geweest. Als totaal team niet het beste wat er is. McLaren is nog aan het groeien. En ik hoop voor ze dat ze de juiste stappen maken. Gezien het traject voor de 2026 en verder, het feit dat ze het minste ontwikkel budget hebben (windtunnel en CFD) en het feit dat ze na de zomer niet mee konden komen met de top teams, zie ik niet dat McLaren voor de aankomende jaren het team is om rekening me te houden is. Voor Verstappen geen kandidaat in mijn ogen

    Ferrari: Het kan vriezen het kan dooien. Als team doen zehet niet slecht, echter is de algemene aansturing simpelweg belabberd. Alle kansen, alle mogelijkheden dat het balletje eens hun richting op rolt. Zekerheid? 0%. De rijders zullen ook bij zichzelf eens te raden moeten gaan. LeClerc is het eeuwige talent. Maar elke keer is er wel weer iets. Hamilton is toch echt ver over zijn houdbaarheidsdatum heen. Het is een top rijder en heeft alles bereikt wat er te bereiken valt. Maar nu is in mijn ogen de koek op en moet hij ook in de spiegel kijken. Stop ermee... Hij is niet in staat het team op sleeptouw te nemen. Dus ja Ferrari heeft top rijders, maar nee geen top prestaties. Is dat volledig aan Ferrari toe te schrijven? Ik mijn ogen niet. Voor Verstappen absoluut een kandidaat. Maar dan moet hij wel de ruimte krijgen om de juiste mensen mee te krijgen/nemen.

    Mercedes: Echt een top team. Helaas met het wegvallen van veel sterke mensen achter de schermen (motor, aero, techniek) en het weg gaan van Hamilton een enorme beuk gehad. Daarnaast een verkeerde weg ingeslagen (zero sidepot) vanwege een soort geloof dat alles wat ze bedachten beter was dan alle andere teams. Inmiddels weer de juiste weg in geslagen. Motor, chassis, team. Alles is aanwezig om echt weer vooraan mee te doen. En de rijders? Russell zie ik niet als kampioenkandidaat. Overwinningen, absoluut. WK? nope. Antonelli is een top talent. Maar is hij opgewassen tegen Verstappen, Norris, Piastri? Ik had meer van hem verwacht het afgelopen jaar. In mijn ogen is Mercedes het team om rekening mee te houden de aankomende jaren. Zeker als ze Verstappen binnen kunnen halen. Dan rijgen ze de wk's weer aan elkaar.

    Aston Martin: Dark Horse. Met Newey aan het roer is er zeker een mogelijkheid. Met Honda als partner ook. Ook hier zijn ingrediënten aanwezig voor de aankomende jaren. Maar een top team? Nee. WK? nee Overwinningen? Ja dat wel. Maar meer zien. Om echt als top team mee te kunnen draaien moeten ze van ver komen en dat duurt nog zeker 5 jaar. Verstappen? Als hij de uitdaging aan wil gaan zou ik dat fantastisch vinden.

    Williams: in mijn ogen een soort Mercedes wat in opbouw is. De resultaten worden steeds beter. En ik heb ik idee dat dit vanuit de organisatie komt. Vowles heeft daar de touwtjes stevig in handen. De aderlating van Mercedes, is de openbaring voor Williams. Ik heb echt het idee dat Vowles Williams vanuit een bijzonder ster fundament aan het terug brengen is. In tegen stelling tot een Aston Martin en McLaren waarbij ik juist het idee heb dat ze een hele wankele basis hebben en van daaruit de resultaten neerzetten als basis voor hun team willen gebruiken. Williams zie ik juist andersom werken. De basis wordt jaren aan gewerkt. en dan komen resultaten vanzelf. Er is geld, er is kennis, er is rust (iets wat Williams lang niet gehad heeft) en er is aansturing op hoog niveau. Ik zie Williams door ontwikkelen als kandidaat de aankomende jaren. En voor Verstappen echt een outsider.

    De overige teams zijn niet van toepassing voor hem.

    Al met al heb ik geen idee wat hij gaat doen. Red Bull en Mercedes zijn redelijk veilige keuzes. Je weet dat je strijd om het kampioenschap. Ferraris is Ferrari. Ergens zal elke rijder kampioen met Ferrari willen worden. Ook Verstappen. Gaat het gebeuren? Aston Martin zou een mooie uitdaging zijn. Williams zou ik stiekem het leukste vinden.

    Maargoed zoals alles: het is compleet onduidelijk en alles is gespeculeer...

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 09:23

