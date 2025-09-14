user icon
icon

Strijd met Verstappen heeft karakter Sainz gevormd

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Strijd met Verstappen heeft karakter Sainz gevormd
  • Gepubliceerd op 14 sep 2025 07:36
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Carlos Sainz is bezig met zijn tiende jaar in de Formule 1. De Spanjaard maakte in 2015 zijn debuut bij het toenmalige Toro Rosso. Hij was daar de teamgenoot van Max Verstappen, en hij legt uit dat dit zijn karakter heeft gevormd.

Sainz en Verstappen maakten in 2015 allebei hun debuut in de Formule 1. De twee coureurs waren aan elkaar gewaagd, maar Verstappen groeide al snel uit tot de absolute superster. Verstappen stapte in 2016 na een paar races over naar het grote Red Bull Racing, waarna hij de grote smaakmaker van de Formule 1 werd. Voor Sainz was de weg naar de top veel langer en hij belandde via Renault en McLaren bij Ferrari. Eind vorig jaar verliet hij de Scuderia en hij is nu actief voor Williams.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Hoe was deze ervaring voor Sainz?

In een openhartig interview met DAZN legt Sainz uit hoe zijn eerste periode naast Verstappen voor hem was: "Die jaren hebben mijn karakter gevormd, want ik reed tegen Max Verstappen, die volgens mij één van de beste coureurs uit de geschiedenis is, zo niet de beste ooit in de Formule 1 Mijn twee jaren als rookie heb ik met hem doorgebracht."

'Heb het niet zo slecht gedaan'

Voor Sainz was het ook een lastige periode. Hij zag immers dat Verstappen op alle steun van iedereen bij Red Bull kon rekenen. "Het opnemen tegen iemand met zoveel kwaliteiten als Max, met bovendien iedereen bij Red Bull die hem steunde en hielp en hoopte dat Max de jonge belofte zou zijn die zo velen wilden en terecht dachten dat hij zou zijn... Nou, dat heeft wel mijn karakter gehard. En de waarheid is ook dat ik het niet zo slecht heb gedaan tegenover hem."

Sainz heeft het nu wat lastiger in de Formule 1. De Spanjaard is bezig aan zijn eerste seizoen bij Williams en liep tegen veel problemen aan. Hij staat momenteel achttiende met slechts 16 punten achter zijn naam.

Rimmer

Posts: 12.759

Carlos deed het zeker niet slecht dat jaar maar hij verteld er niet bij dat hij veeel meer ervaring had dan de jonge Max en desondanks niet de aansprekende resultaten kon halen die Max wel behaalde. Maar goed, Carlos deed het niet slecht net zoals hij het naast Leclerc ook niet slecht deed. Op ee... [Lees verder]

  • 3
  • 14 sep 2025 - 08:02
Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.759

    Carlos deed het zeker niet slecht dat jaar maar hij verteld er niet bij dat hij veeel meer ervaring had dan de jonge Max en desondanks niet de aansprekende resultaten kon halen die Max wel behaalde. Maar goed, Carlos deed het niet slecht net zoals hij het naast Leclerc ook niet slecht deed. Op een goede dag is Carlos bijna net zo goed als de besten. Maar dat soort dagen heeft hij gewoon niet altijd. Van de 10 races heeft hij altijd 1 of 2 briljante weekenden op WK niveau en 1 of 2 drama weekenden op ruk niveau en de rest is gewoon heel goed maar niet het absolute WK niveau waarbij hij de auto lijkt te ontstijgen.
    Het lukt hem dus niet om weekend na weekend zijn allerhoogste niveau te halen en daardoor is hij niet de echte topper die Mercedes of RedBull of Ferrari zoekt maar altijd de tweede man.
    Dat zijn karakter gevormd is geloof ik meteen maar hij is er niet sneller of consistenter door geworden.

    • + 3
    • 14 sep 2025 - 08:02
    • snailer

      Posts: 29.655

      Sainz heeft ook gewoon stinkerds van races. Zal daarom naast een erg goede rijder altijd er achter eindigen. Of met geluk er eens voor. Dacht dat hij 1 seizoen meer punten had tegen Leclerc. Niet zeker van. Laatste jaar was overigens ook dichter dan de eindstand aangeeft. Denk maar aan het putdeksel in Vegas. Dacht er laatste race ook pech was voor Sainz. Dus wie weet heb ik hier een beetje ongelijk in.
      Hij crasht vooral erg vaak in de regen.

      Over de periode naast Verstappen:

      Hij was de eerste 5 races een stuk beter in kwalificatie. Dacht dat het na 5 races 4-1 stond. Uiteindelijk kwam Verstappen daar al op gelijke hoogte. Dat was een betere prestatie van Verstappen dan van Sainz.
      En dat is gewoon zo omdat Verstappen iets van 50 open wheel races had, met dus 50 kwalificaties. Sainz had er bijna 200. Sainz was ook 3 jaar ouder en dus 3 jaar verder in zijn ontwikkeling.

      Waar hij wel beter in was vond ik toen was in race starts. Dat is ondertussen overduidelijk omgedraaid.

      Maar waar hij compleet is gemold, dat is tijdens de races. Hij stond daar niet eens in de buurt van Verstappen. Toen al. HIj dus 3 jaar ouder.

      Maar goed. Ik kan me heel goed voorstellen dat het hem gevoormd heeft. Sainz is iemand die absoluut en ongetwijfeld een F1 zitje verdient. Zal zeker nog een aantal jaren in F1 blijven. Mentaal is hij wel sterk en dat zal hem goede race op blijven leveren.

      • + 3
      • 14 sep 2025 - 08:45
    • Avb1

      Posts: 91

      Sainz lijkt daarin op Lewis Hamilton soms heel goed en dan weer niks... Maar de een heeft geluk gehad met de beste auto allertijden

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 10:12

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar