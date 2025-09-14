Strijd met Verstappen heeft karakter Sainz gevormd

Carlos Sainz is bezig met zijn tiende jaar in de Formule 1. De Spanjaard maakte in 2015 zijn debuut bij het toenmalige Toro Rosso. Hij was daar de teamgenoot van Max Verstappen, en hij legt uit dat dit zijn karakter heeft gevormd.

Sainz en Verstappen maakten in 2015 allebei hun debuut in de Formule 1. De twee coureurs waren aan elkaar gewaagd, maar Verstappen groeide al snel uit tot de absolute superster. Verstappen stapte in 2016 na een paar races over naar het grote Red Bull Racing, waarna hij de grote smaakmaker van de Formule 1 werd. Voor Sainz was de weg naar de top veel langer en hij belandde via Renault en McLaren bij Ferrari. Eind vorig jaar verliet hij de Scuderia en hij is nu actief voor Williams.

Hoe was deze ervaring voor Sainz?

In een openhartig interview met DAZN legt Sainz uit hoe zijn eerste periode naast Verstappen voor hem was: "Die jaren hebben mijn karakter gevormd, want ik reed tegen Max Verstappen, die volgens mij één van de beste coureurs uit de geschiedenis is, zo niet de beste ooit in de Formule 1 Mijn twee jaren als rookie heb ik met hem doorgebracht."

'Heb het niet zo slecht gedaan'

Voor Sainz was het ook een lastige periode. Hij zag immers dat Verstappen op alle steun van iedereen bij Red Bull kon rekenen. "Het opnemen tegen iemand met zoveel kwaliteiten als Max, met bovendien iedereen bij Red Bull die hem steunde en hielp en hoopte dat Max de jonge belofte zou zijn die zo velen wilden en terecht dachten dat hij zou zijn... Nou, dat heeft wel mijn karakter gehard. En de waarheid is ook dat ik het niet zo slecht heb gedaan tegenover hem."

Sainz heeft het nu wat lastiger in de Formule 1. De Spanjaard is bezig aan zijn eerste seizoen bij Williams en liep tegen veel problemen aan. Hij staat momenteel achttiende met slechts 16 punten achter zijn naam.