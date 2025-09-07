user icon
icon

Uitslag Grand Prix van Italië: Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag Grand Prix van Italië: </b> Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 16:17
  • comments 73
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza is gewonnen door Max Verstappen. Hij versloeg Lando Norris , die als tweede werd geklasseerd. Het prachtige podium werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Onder een heerlijk nazomers zonnetje gingen de coureurs van start voor de opwarmronde op het circuit van Monza. Vrijwel alle coureurs stonden op de mediumbanden, terwijl Liam Lawson de enige was op de zachte band. Met Isack Hadjar en Pierre Gasly startten er twee coureurs in de pitlane, terwijl Nico Hülkenberg na de opwarmronde al naar binnen werd geroepen met een kapotte auto.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

28 aug

Felle duels

Max Verstappen en Lando Norris kenden een geweldige start. Ze gebruikten elke centimeter van het asfalt bij de run naar de eerste bocht, en ze gingen die zelfs te buiten. Norris belandde met twee banden op het gras, maar zag Verstappen daarna de eerste bocht afsnijden.

Norris reageerde furieus over de boordradio en riep dat 'die idioot' (Verstappen, red.) hem eerst van de baan duwde en en daarna de eerste bocht afsneed. Verstappen kreeg van zijn team te horen dat hij zijn positie moest teruggeven, en dat deed hij dan ook bij het ingaan van de tweede ronde.

Nieuwe raceleider

Verstappen moest ook in zijn spiegels blijven kijken, want Oscar Piastri en Charles Leclerc klopten op de deur. Het was een prachtig duel, waarbij de twee coureurs elkaar nét genoeg ruimte gaven. Leclerc leek als winnaar uit de bus te komen, maar kampioenschapsleider Piastri pakte de positie terug. Leclerc moest daarna opletten, want Mercedes-coureur George Russell kwam eraan.

Verstappen beschikte in de openingsfase over een pijlsnelle auto. Hij liet Norris op geen enkel moment met rust, en haalde hem in de vierde ronde weer in. Verstappen sloeg direct een gat en breidde zijn voorsprong elke ronde uit. Het leek alsof hij weer beschikte over een echte kampioensauto.

Verstappen geeft gas

Verstappen trapte hard door en was halverwege de race op weg naar de snelste Grand Prix ooit in de Formule 1. De Nederlander begon wel steeds meer en meer te merken dat zijn banden het zwaar kregen. Bij concurrent McLaren leken ze te willen gokken, en vroegen ze aan Norris of de zachte band misschien een optie zou zijn. Verstappen teamgenoot was op dat moment al naar binnen gedoken, en maakte in de twintigste ronde een pitstop. Hij had het wat zwaarder, en had het aan de stok met Liam Lawson.

Frustratie bij Alonso

Fernando Alonso deed zijn best om ook mee te vechten, en duelleerde met zijn pupil Gabriel Bortoleto. Die strijd was van korte duur, want toen Alonso over een kerbstone heen reed, brak zijn voorwielophanging. Gefrustreerd wist hij zijn Aston Martin terug te krijgen in de pits, maar zijn race was voorbij.

Wat gaat McLaren doen?

Bij McLaren bleven er discussies bestaan over wat de juiste strategie was. Norris werd gevraagd of hij een bandenwissel naar de zachte band nog steeds zag zitten, en hij stelde dat ze het tegenovergestelde van Verstappen moesten doen. De Red Bull-coureur dook in de 37ste ronde naar binnen, waardoor hij terugviel naar de derde plek. De McLarens bleven echter doorrijden.

Gokten ze op een Safety Car? Het werd niet duidelijk. Verstappen ging echter steeds sneller, waardoor het gat kleiner werd en een bandenwissel onder een Safety Car niet zou werken. Even leek het erop dat er mogelijk een Safety Car kwam, want Oliver Bearman en Carlos Sainz raakten elkaar. Na een dubbele pirouette konden ze echter hun weg vervolgen.

Tactische chaos

Bij McLaren werden de tactische mogelijkheden besproken met Norris. Er werd besloten om Piastri in de 46ste ronde als eerste McLaren-coureur naar binnen te roepen. Hij kreeg een setje zachte banden, en kon daarmee dus gaan aanvallen. Eén rondje later ging Norris naar binnen, maar de pitstop was verschrikkelijk. Hij verloor veel tijd, en Piastri haalde hem in. Opvallend genoeg had de Australiër net instructies gekregen over een eventueel duel met Norris.

Verstappen lacht

Het team vroeg hem echter om Norris erlangs te laten, en als hij dat deed mochten ze vrij vechten. Piastri mopperde even, maar voldeed daarna aan de teamorder. De Australiër werd aangemoedigd om te vechten, terwijl Verstappen het duel van zijn rivalen volgde op de grote schermen. 

Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase meldde dat de McLarens van positie hadden gewisseld, waarna Verstappen lachend reageerde. Lambiase kon een lach nog net onderdrukken en zei dat Verstappen zich moest focussen op zijn eigen race.

Magische Verstappen

Die race was echter bijna voorbij. Verstappen reed onbedreigd naar de zege en had bijna twintig seconden voorsprong op de McLarens. Het leek wel alsof het weer 2023 was, Verstappen was oppermachtig. Hij leek wel een soort tovenaar die na maanden zoeken zijn toverstokje weer had gevonden. 

Er stond geen maat op Verstappen, al weet hij ook wel dat de wereldtitel niet mogelijk is. Hij zag wel dat zijn concurrenten van McLaren niet blij waren met elkaar, vooral Piastri zal niet happy zijn met de tactische keuzes van McLaren.

F1Grand Prix Italië - Race

IT Monza - 07 september 2025

red slow

Posts: 3.202

Wat een vies team is McLaren. Niet normaal en Piastri had keihard nee moeten zeggen.

Het is duidelijk, norriss moet en zal Kampioen worden.

  • 14
  • 7 sep 2025 - 16:19
Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (73)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.640

    Simply lovely!!!

    • + 9
    • 7 sep 2025 - 16:18
    • ThisGuy

      Posts: 1.654

      No risk. Full push.

      • + 5
      • 7 sep 2025 - 16:31
    • Larry Perkins

      Posts: 59.638

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

      Polesitter MAX VERSTAPPEN
      zet de papaya-boys in hun hempie
      met mega strakke overwinning
      F E S T A – D I – S T R A D A !

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


      * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 16:32
  • red slow

    Posts: 3.202

    Wat een vies team is McLaren. Niet normaal en Piastri had keihard nee moeten zeggen.

    Het is duidelijk, norriss moet en zal Kampioen worden.

    • + 14
    • 7 sep 2025 - 16:19
    • Mrduplex

      Posts: 1.605

      Ja en nee,het is toch ook vies dat ze Piastri een undercut mogelijkheid geven.ze hadden Norris makkelijk een paar ronden eerder naar binnen kunnen halen

      • + 5
      • 7 sep 2025 - 16:20
    • SennaS

      Posts: 10.423

      Nee hoor, de mcl mannen zijn netjes en komen de afspraken na

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 16:21
    • red slow

      Posts: 3.202

      @mrdruplx daar vroeg Norris zelf om.

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 16:21
    • Mrduplex

      Posts: 1.605

      Ze hadden het nooit zover moeten laten komen..

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:22
    • Vallie

      Posts: 456

      Ik geef je groot gelijk red slow. En Mrduplex Norris ging er zelf mee akkoord dat Piastri eerst zou stoppen. Als er maar geen risico was voor een undercut.

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 16:22
    • Astfgl

      Posts: 939

      McLaren blijft zichzelf in dit soort ongemakkelijke situaties brengen, door te veel en te lang na te denken over theoretische bedreigingen van achteren. De man aan de leiding krijgt voorrang bij de stops, dat is al sinds jaar en dag de ongeschreven regel in F1, en dat had ook hier gewoon toegepast moeten worden. Dan was er geen discussie geweest achteraf.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:23
    • Mrduplex

      Posts: 1.605

      Ze gaven Piastri het voordeel,dat sloeg gewoon nergens op,de race engineer had moeten ingrijpen en Norris het voordeel moeten geven

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:26
    • hupholland

      Posts: 9.197

      nou, ze laten Norris 2 races op rij in de steek en helpen m nu 1x. Ik vind het wat vergezocht om dan te zeggen dat hij kampioen moet worden. Denk wel dat ze het beter zo hadden kunnen laten, een slechte pitstop is gewoon risico van het vak, als je ook dat soort dingen met teamorders recht gaat trekken is het hek wel een beetje van de dam. Aan de andere kant voorkwamen ze zo wel een duel op de baan, Norris ging alweer richting DRS en had vast nog een aanval willen doen dan. Andersom leek dat gevaar eens stuk minder, Norris liep makkelijk weg bij Piastri.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:27
    • Piccachu

      Posts: 538

      McLaren heeft totaal de foute calls gemaakt bij de pitstops en erna.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:28
    • Snork

      Posts: 21.747

      Wij kunnen er van alles van vinden, maar na Hongarije vorig jaar stond deze blijkbaar nog open om te vereffenen. En ik denk dat beide coureurs dat wisten.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:34
    • Smock

      Posts: 222

      Ook als Norris fan keur ik dit niet goed. Ben oprecht benieuwd of het andersom ook zo geweest zou zijn. Sowieso: had Norris zich dan laten bewijzen en op het laatste moment nog alsnog de posities laten wisselen. Snap natuurlijk ook dat McLaren geen risico wil nemen voor een eventuele crash.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:36
    • Hagueian

      Posts: 8.184

      Nog nooit een wereldkampioen gezien die dit zou doen.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:40
    • Lulham

      Posts: 407

      SennaS normaal gesproken ben je tegen teamorders, nu zijn het ineens afspraken?

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:42
    • Grand Prix 4

      Posts: 259

      Ik noem het eerder een zwakte van Piastri. Je vecht notabene om het kampioenschap, dan geef je die punten niet cadeau.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:48
    • Larry Perkins

      Posts: 59.638

      Je hebt gelijk @Snork, tijdens de race verwees het team al naar Hongarije vorig jaar...

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:52
  • Skoda F1

    Posts: 304

    The King is Back on the tempel off Speed!!..

    • + 7
    • 7 sep 2025 - 16:19
    • Snork

      Posts: 21.747

      Er zijn nog Engelse lessen beschikbaar bij LOI.

      • + 8
      • 7 sep 2025 - 16:34
    • Skoda F1

      Posts: 304

      Lazy Overweight Idiots?

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:45
  • DenniSNL1980

    Posts: 314

    Goed gereden van Max, zonder meer. Maar wat McLaren doet met Piastri is toch echt bizar hoor

    • + 9
    • 7 sep 2025 - 16:19
    • SennaS

      Posts: 10.423

      Hoeze?

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:20
    • DenniSNL1980

      Posts: 314

      Is dat een serieuze vraag Senna?😂

      • + 4
      • 7 sep 2025 - 16:21
    • Sambalbei

      Posts: 1.814

      @Senna: Heb jij wel iets van de race gezien?

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 16:25
    • SennaS

      Posts: 10.423

      Zeker, voor en na de pitstops moesten de posities hetzelfde zijn, anders beïnvloed het team het wk en is er oorlog in de tent.
      Netjes gedaan can mcl en de coureurs kunnen ermee leven.

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 16:29
    • Sambalbei

      Posts: 1.814

      @Senna, nu hebben ze juist het wk beinvloed...

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:38
  • SennaS

    Posts: 10.423

    Max ouderwets top gereden in de beduidend snelste auto vandaag. Hij laat zien waarom hij regerend wereldkampioen is.
    Onbedreigd en verdiend gewonnen. Was eigenlijk een wonder dat de mcl’s zo dicht erop zaten in de quali
    Vrij saaie baan kunnen we stellen met 90% plankgas waard de auto performance hoofdrol speelt. Mcl moet het hebben van o.a. bandenmanagement, wat hier geen rol speelt.
    De mcl’s en de rest van het veld kansloos. Had wel iets meer van Ferrari verwacht.
    Bortoleto weer in de punten, knap.
    Beetje vreemde strategie van de mcl’s maar had vandaag niks uitgemaakt.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 16:19
    • Cicero

      Posts: 1.517

      Gegokt op een safety car. Denk ik. Ik had norris 1 of 2 ronde na max binnen laten komen en naar rood laten gaan. Was de pitstop goed gegaan, dan had je nog misschien wat spanning gehad

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 16:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.262

    Onvoorstelbaar, Max is bijna 4 minuten sneller dan de dominante McLaren's.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 16:19
    • schwantz34

      Posts: 40.800

      Max zijn snelheid was gewoon om sjagerijnig van te worden!

      • + 6
      • 7 sep 2025 - 16:21
    • schwantz34

      Posts: 40.800

      Max heeft zojuist simply lovely de snelste race uit de F1 historie gereden, weer een recordje erbij! ;)

      • + 7
      • 7 sep 2025 - 16:24
    • SennaS

      Posts: 10.423

      En vergeet zijn auto niet te roemen.

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 16:27
    • F1jos

      Posts: 4.640

      Voor Max was het gewoon een ouw koek.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:29
    • Piccachu

      Posts: 538

      De auto die gemiddeld gezien derde of vierde van de grid is bedoel je, SpuitS....

      • + 7
      • 7 sep 2025 - 16:30
    • ILMOP

      Posts: 1.129

      Ik wil niets afdoen aan de winst van Max Verstappen vandaag, maar eerlijk is eerlijk: de Red Bull was niet de derde of vierde auto van het veld. Vandaag was de Red Bull gewoon de snelste wagen. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. De overwinning is het resultaat van zowel Max als het hele team. Dit weekend hebben ze, op advies van Max, een andere aanpak gekozen. Dat was een risico, maar het heeft goed uitgepakt.

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 16:41
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.828

      Wat ILMOP zegt klopt als een bus.

      Wat Piccachu zegt is gebasseerd op gebakken lucht en pertinent onwaar.

      Als je andersom redeneert had Red Bull zeer stevig 2e gestaan in het klassement wanneer je twee Verstappens in je team hebt. Aangezien deze Verstappens de potentie van de wagen benutten zou je ook kunnen stellen dat Red Bull dus gemiddeld genomen de tweede snelste wagen van het veld heeft.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:47
    • Housmans

      Posts: 173

      "En vergeet zijn auto niet te roemen."

      Inderdaad! Yuki liet goed zien wat voor een potentieel die RBR heeft, net als al de vorige 2e rijders bij RBR!! .💪🏻
      😂🤣😂

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:50
  • Jermaine

    Posts: 7.112

    Geweldig gedaan van Max! (lapt ook bijna zijn teamgenoot yikes) nu... McLaren, sorry maar waarom zou je die positie opgeven? Niet zijn schuld dat hun dat verpesten tijdens zijn pit? En dan de "cover" als excuus gebruiken, ik weet niet maar ook als hij een lap later in de pit was was hij nog steeds voor Charles...

    Basically de reactie van Max ben ik het mee eens.

    • + 3
    • 7 sep 2025 - 16:19
    • hupholland

      Posts: 9.197

      dan hadden ze wel wat minder marge. Lando zn stop liet wel zien dat dat altijd handig is. Als Piastri als 2e was gestopt had hij mogelijk die slechte stop gehad. Maar goed, McLaren was zoals de titel mooi aangeeft sowieso al aan het klungelen met hun wat wanhopige strategie.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:30
  • Hourpower

    Posts: 706

    Piastri heeft dus geen ballen dat is nu wel duidelijk.
    Je laat toch niet je teamgenoot en concurrent voor de wereldtitel omdat die een langzame pitstop heeft. Ongelooflijk ook die team order. En piastri is dus een watje

    • + 6
    • 7 sep 2025 - 16:20
    • Hourpower

      Posts: 706

      .voorbij

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 145

      Zo'n watjes creëren goodwill bij het team.

      Je weet wel, de mensen die je betalen en die 24/7 voor jou werken.
      Respect heet dat

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 16:29
    • hupholland

      Posts: 9.197

      met een voorsprong van 35 punten ga je toch niet om die paar punten het hele team tegen je in het harnas jagen? dit was een prima moment om de teamspeler uit te hangen.

      • + 5
      • 7 sep 2025 - 16:38
    • Hagueian

      Posts: 8.184

      Je zal ze maar te jort komen aan het einde van de rit. Daarom moet je er schijt aan hebben.

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 16:46
  • Joseph1000

    Posts: 184

    Piastri schade beperkt maar wat was het weer saai
    Pff 🥱.
    Zelfs de pitsmensen waren in elkaar gerukt bij Norris.🤪
    De eerste rondjes waren nog wel leuk .vind het knap hoe commentators die hele race bijelkaar geklets krijgen .

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 16:20
  • Vallie

    Posts: 456

    Nou wat belachelijk dat Piastri Norris voorbij moest laten gaan. Vooral omddat het om een kampioenschap ging. Anders had ik het misschien nog wel een beetje begrepen. Ik vond het totaal nier vergelijkbaar met Hongarije.
    Maar ja.... Het belangrijkste is dat Max heeft gewonnen. Lekkere race van Verstappen.

    • + 4
    • 7 sep 2025 - 16:21
    • Joseph1000

      Posts: 184

      Ze vinden Verstappen nog geen bedreiging daarom lieten ze Norris voor gaan. Omdat ie p2 qualificatie had

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:23
    • SennaS

      Posts: 10.423

      Gentlemen agreement. Pitstops vlak achter elkaar mag de positie niet beïnvloeden. Logisch toch

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:25
    • Piccachu

      Posts: 538

      Nee, dat is niet logisch SpuitS. Maar logica heb jij sowieso nooit van gehoord.

      • + 5
      • 7 sep 2025 - 16:30
    • Vallie

      Posts: 456

      Nee @senna dat is niet logisch. Ik had het een begrepen als Piastri per ongelijk alsnog lando had undercut. Omdat de afspraak was dat het geen undercut moest opleveren. Dit is gewoon een fout van de pit straat. Dat had ook kunnen gebeuren als Lando als eerst had gestopt met hetzelfde resultaat dat Piastri dan voor lag. Zouden ze dan ook Lando weer voor laten? Die hele mislukte stop had niks te maken met een undercut of niet.

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 16:32
    • Vallie

      Posts: 456

      *een beetje begrepen

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:34
    • Snork

      Posts: 21.747

      Laat SennaS maar roeptoeteren. Was dit aan de orde geweest bij RBR, dan was zijn reactie 180 graden andersom.

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 16:37
    • Mailliw

      Posts: 108

      Wat een softies die McLaren coureurs. De Boegeroep van de Italiaanse fans zegt genoeg. Zullen nooit een grote worden als Max, Senna, Schumacher of Lewis.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:38
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.828

    Masterclass van Max en Red Bull, klinisch!

    De rest was gewoon prima, Mclaren kon het vandaag simpelweg niet aan door de lay-out van dit circuit. Prima terugkomst van Hamilton, er zat niet meer in voor Ferrari.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 16:21
    • hupholland

      Posts: 9.197

      Hamilton kon relatief makkelijk weer richting zn kwalificatie positie (terwijl Leclerc fel aan het duelleren was met Piastri), maar verloor vanaf daar de hele race toch weer terrein tov Leclerc en ook Russell.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:42
  • Mr Marly

    Posts: 7.783

    Zeer sterke overwinning van Max in een weinig enerverende race. McLaren lekker bezig zo, maar och ga niet klagen met 2 podia, Max was een maat te groot.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 16:22
  • Sambalbei

    Posts: 1.814

    Als ik Norris was had ik echt heel hard met mijn helm richting de bedenker van deze onzin gesmeten...

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:24
  • walter33

    Posts: 989

    ijzervreter Max

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:24
  • Piccachu

    Posts: 538

    Van oudsher ben ik fan van McLaren en blij dat ze terug aan de top zijn, maar wat een zielig team tegenwoordig.

    Een fout van het team mag je niet bij de rijders leggen.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:25
    • Mrduplex

      Posts: 1.605

      Ja maar er waren meer fouten,ze laten Piastri binnen 3 seconde komen en dan mag Piastri ook nog als eerst stoppen.dat hebben ze natuurlijk gedaan omdat er altijd kans is op een SC.,met kans om Max nog te pakken.maar daar benadeelden ze Norris gigantisch mee

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:38
    • Lulham

      Posts: 407

      Nee dat deden ze zodat Piastri meer marge had t.o.v. Leclerc...

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:47
  • Taures

    Posts: 1.496

    Hadjar 10
    Yuki 13

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 16:26
  • Williams_F1

    Posts: 1.230

    Max fenomenaal.
    Mclaren om je te schamen.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:30
  • HermanInDeZon

    Posts: 145

    Wat waren de eerste vijf ronden van deze race geweldig ...

    Verstappen / Norris
    Leclerc / Piastri

    Jammer dat we dit met die zware brede auto's zo zelden zien

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:30
  • Hagueian

    Posts: 8.184

    De echte wereldkampioen heeft gewonnen vandaag. We weten allemaal waarom!

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 16:38
  • Snelrondje

    Posts: 8.836

    Het mooiste deel was toen Lando die bombdive deed , Max de race redde door het gras op te gaan, Lando quasi verontwaardigd deed, Max de positie terug gaf en vervolgens Lando een lesje racen gaf.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:41
  • gp

    Posts: 4.889

    Hadjar zonder safety car vanuit de pits in de punten! Die jongen gaat ver komen.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:43
  • Mailliw

    Posts: 108

    Gezien de boegeroep van de tyfosi heeft het team er voor gezorgd dat Norris in één keer aan imagoschade heeft geleden en Piastri in één keer van coole dude naar softie is gegaan.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:47
    • Joseph1000

      Posts: 184

      Valt wel mee . Piastri heeft nog een ruime marge op Norris.
      Gewoon schade beperkt.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 16:50

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×