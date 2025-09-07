De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza is gewonnen door Max Verstappen. Hij versloeg Lando Norris , die als tweede werd geklasseerd. Het prachtige podium werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Onder een heerlijk nazomers zonnetje gingen de coureurs van start voor de opwarmronde op het circuit van Monza. Vrijwel alle coureurs stonden op de mediumbanden, terwijl Liam Lawson de enige was op de zachte band. Met Isack Hadjar en Pierre Gasly startten er twee coureurs in de pitlane, terwijl Nico Hülkenberg na de opwarmronde al naar binnen werd geroepen met een kapotte auto.

Felle duels

Max Verstappen en Lando Norris kenden een geweldige start. Ze gebruikten elke centimeter van het asfalt bij de run naar de eerste bocht, en ze gingen die zelfs te buiten. Norris belandde met twee banden op het gras, maar zag Verstappen daarna de eerste bocht afsnijden.

Norris reageerde furieus over de boordradio en riep dat 'die idioot' (Verstappen, red.) hem eerst van de baan duwde en en daarna de eerste bocht afsneed. Verstappen kreeg van zijn team te horen dat hij zijn positie moest teruggeven, en dat deed hij dan ook bij het ingaan van de tweede ronde.

Nieuwe raceleider

Verstappen moest ook in zijn spiegels blijven kijken, want Oscar Piastri en Charles Leclerc klopten op de deur. Het was een prachtig duel, waarbij de twee coureurs elkaar nét genoeg ruimte gaven. Leclerc leek als winnaar uit de bus te komen, maar kampioenschapsleider Piastri pakte de positie terug. Leclerc moest daarna opletten, want Mercedes-coureur George Russell kwam eraan.

Verstappen beschikte in de openingsfase over een pijlsnelle auto. Hij liet Norris op geen enkel moment met rust, en haalde hem in de vierde ronde weer in. Verstappen sloeg direct een gat en breidde zijn voorsprong elke ronde uit. Het leek alsof hij weer beschikte over een echte kampioensauto.

Verstappen geeft gas

Verstappen trapte hard door en was halverwege de race op weg naar de snelste Grand Prix ooit in de Formule 1. De Nederlander begon wel steeds meer en meer te merken dat zijn banden het zwaar kregen. Bij concurrent McLaren leken ze te willen gokken, en vroegen ze aan Norris of de zachte band misschien een optie zou zijn. Verstappen teamgenoot was op dat moment al naar binnen gedoken, en maakte in de twintigste ronde een pitstop. Hij had het wat zwaarder, en had het aan de stok met Liam Lawson.

Frustratie bij Alonso

Fernando Alonso deed zijn best om ook mee te vechten, en duelleerde met zijn pupil Gabriel Bortoleto. Die strijd was van korte duur, want toen Alonso over een kerbstone heen reed, brak zijn voorwielophanging. Gefrustreerd wist hij zijn Aston Martin terug te krijgen in de pits, maar zijn race was voorbij.

Wat gaat McLaren doen?

Bij McLaren bleven er discussies bestaan over wat de juiste strategie was. Norris werd gevraagd of hij een bandenwissel naar de zachte band nog steeds zag zitten, en hij stelde dat ze het tegenovergestelde van Verstappen moesten doen. De Red Bull-coureur dook in de 37ste ronde naar binnen, waardoor hij terugviel naar de derde plek. De McLarens bleven echter doorrijden.

Gokten ze op een Safety Car? Het werd niet duidelijk. Verstappen ging echter steeds sneller, waardoor het gat kleiner werd en een bandenwissel onder een Safety Car niet zou werken. Even leek het erop dat er mogelijk een Safety Car kwam, want Oliver Bearman en Carlos Sainz raakten elkaar. Na een dubbele pirouette konden ze echter hun weg vervolgen.

Tactische chaos

Bij McLaren werden de tactische mogelijkheden besproken met Norris. Er werd besloten om Piastri in de 46ste ronde als eerste McLaren-coureur naar binnen te roepen. Hij kreeg een setje zachte banden, en kon daarmee dus gaan aanvallen. Eén rondje later ging Norris naar binnen, maar de pitstop was verschrikkelijk. Hij verloor veel tijd, en Piastri haalde hem in. Opvallend genoeg had de Australiër net instructies gekregen over een eventueel duel met Norris.

Verstappen lacht

Het team vroeg hem echter om Norris erlangs te laten, en als hij dat deed mochten ze vrij vechten. Piastri mopperde even, maar voldeed daarna aan de teamorder. De Australiër werd aangemoedigd om te vechten, terwijl Verstappen het duel van zijn rivalen volgde op de grote schermen.

Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase meldde dat de McLarens van positie hadden gewisseld, waarna Verstappen lachend reageerde. Lambiase kon een lach nog net onderdrukken en zei dat Verstappen zich moest focussen op zijn eigen race.

Magische Verstappen

Die race was echter bijna voorbij. Verstappen reed onbedreigd naar de zege en had bijna twintig seconden voorsprong op de McLarens. Het leek wel alsof het weer 2023 was, Verstappen was oppermachtig. Hij leek wel een soort tovenaar die na maanden zoeken zijn toverstokje weer had gevonden.

Er stond geen maat op Verstappen, al weet hij ook wel dat de wereldtitel niet mogelijk is. Hij zag wel dat zijn concurrenten van McLaren niet blij waren met elkaar, vooral Piastri zal niet happy zijn met de tactische keuzes van McLaren.