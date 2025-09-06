user icon
Sainz in gevecht met voormalige F1-teams: "Het kan een bemoedigende dag worden"

Sainz in gevecht met voormalige F1-teams: "Het kan een bemoedigende dag worden"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 13:51
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz en Williams maakten een sterke indruk tijdens de vrije trainingen op Monza. De Spanjaard lijkt tijdens de Grand Prix van Italië de strijd te kunnen aangaan met voormalig teamgenoot Max Verstappen en zijn oude werkgevers Ferrari en McLaren. Sainz zelf klonk na afloop van de vrijdag eveneens optimistisch.

Sainz noteerde tweemaal de derde tijd in de eerste twee vrije trainingen. De Williams komt duidelijk goed tot zijn recht onder de omstandigheden van Monza, waar met lage downforce wordt gereden. Ferrari oogde eveneens sterk, terwijl ook Verstappen en Lando Norris vooraan meededen. Sainz, die dit F1-seizoen de interne strijd met Alexander Albon aangaat, verscheen na afloop opgewekt in de paddock.

Sainz bloeit op op Monza

“Eerlijk gezegd, wat rondetijden en prestaties betreft, was het een bemoedigende dag”, vertelde Sainz aan Sky Sports. “We leken vanochtend meteen goed van start te gaan met een goede set-up en een goede balans, wat ons behoorlijke rondetijden opleverde. Qua zelfvertrouwen is het nog niet helemaal optimaal, want ik had wat moeite in bocht 11 en bocht 7 om de auto erin te gooien en de bocht goed uit te komen.”

Sainz – die vorig jaar zijn laatste seizoen bij Ferrari reed – benadrukte dat de Williams een totaal andere wagen is. “De auto voelt hier heel anders aan dan een Ferrari. Hij heeft een aantal hele sterke eigenschappen, maar ook een paar lastige. Bij elke ronde die ik rijd probeer ik beter te begrijpen hoe ik me kan aanpassen.”

Om 16:00 uur begint de kwalificatie op Monza. Sainz hoopt daar voor een verrassing te zorgen op de Temple of Speed. “Het tempo is veelbelovend en nu moet ik ervoor zorgen dat ik me in de eerste ronde op zachte banden meer op mijn gemak voel. Daarnaast moet ik nog wat verbeteren in bepaalde bochten waar ik het gevoel heb dat ik wat tekortkom. Maar al met al ziet het er goed uit en is het tempo bemoedigend.”

