Uitslag kwalificatie Italië: Sensationele Verstappen pakt pole af van de McLarens

<b> Uitslag kwalificatie Italië: </b> Sensationele Verstappen pakt pole af van de McLarens
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 17:03
  • comments 75
  • Door: Bob Plaizier

De pole position voor de Grand Prix van Italië is gepakt door Max Verstappen. Hij was sneller dan Lando Norris die de tweede tijd noteerde. De derde tijd in de kwalificatie werd neergezet door Oscar Piastri.

Q1

Onder grote interesse ging het eerste gedeelte van de kwalificatie van start. Na drie spannende trainingen waarin de verschillen klein waren, had men hoge verwachtingen van deze sessie. Veel coureurs besloten direct de baan op te komen, en ook de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc betraden het asfalt. Dit zorgde voor luid gejuich bij de aanwezige Tifosi op de tribunes.

Opvallend genoeg koos het team van Mercedes ervoor om hun coureurs Georg Russell en Andrea Kimi Antonelli de baan op te sturen op medium-banden. Voor Russell leverde dit geen problemen op, terwijl Antonelli ver achter bleef. Hij stelde dat de balans goed was, maar dat hij geen grip had. Mercedes stuurde hem daarna de baan op op een setje softs, en dat ging beter.

Max Verstappen wist Q2 vrij simpel te bereiken, al knalde hij ook met een wiel door de grindbak heen. Hij riep dat het team zijn vloer moest checken, maar er leken op het eerste oog geen grote problemen te zijn. Bij zusterteam Racing Bulls ging het echter iets minder goed, en vielen coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson allebei af na een rommelig rondje.

Voor het eerst dit jaar viel Hadjar af in Q1, en dat leverde veel frustratie op bij de coureur die vorige week nog op het podium stond in Zandvoort. Naast Hadjar en Lawson vielen ook Lance Stroll, Franco Colapinto en Pierre Gasly af.

Q2

De veelbelovende Williamsen van Carlos Sainz en Alexander Albon kwamen als eerste de baan op bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie. Na sterke resultaten in de vrije trainingen hoopte men op een herhaling van zetten in de kwalificatie. Albon maakte echter een foutje, en ze waren verder simpelweg niet snel genoeg.

Ook Lando Norris maakte een foutje, en dit zorgde ervoor dat hij zijn eerste snelle ronde moest afbreken. Norris werd door McLaren naar binnen geroepen, en al snel werd duidelijk dat hij moest opschieten. Hij spoedde zich weer de baan op, maar was teruggezakt naar de elfde plaats.

Terwijl Lewis Hamilton zichzelf redde in de degradatiezone, begon Norris aan zijn rondje. Hij kreeg een slipstream van zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar de verschillen waren zeer klein. Norris had een foutloze ronde nodig, en dat lukte. Met de hakken over de sloot bereikte hij de belangrijke derde kwalificatiesessie. Dat gold niet voor Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Sainz, Albon en Esteban Ocon.

Q3

Alle tien de overgebleven coureurs kwamen direct de baan op aan het begin van de beslissende derde kwalificatiesessie. Onder aanvoering van Lando Norris gingen ze de baan op, en opvallend genoeg waren de verschillen groter dan in de eerdere sessies. De grote kanonnen daagden elkaar echter hard uit.

Norris liep al snel een achterstand op in de eerste run, en Charles Leclerc liet de Tifosi juichen door even de snelste tijd te noteren. Hun juichen verstomde, want Max Verstappen ging nóg sneller. Het was een flink wapenfeit, maar iedereen moest nog één rondje.

Bij de start van de tweede run schoof iedereen naar het puntje van hun stoel. De verschillen waren zo klein, dat eigenlijk alles kon gebeuren. De Ferrari's zagen een kans op de pole als sneeuw voor de zon verdwijnen, terwijl George Russell op softs reed in plaats van zijn gewenste mediums.

Hierdoor ontstond er een soort tweestrijd: Verstappen tegen de McLarens. Oscar Piastri kwam net te kort, terwijl Norris de pole leek te pakken. De TV-camera's schakelden al naar een juichende McLaren-pitbox, maar Verstappen trapte het gas in. Hij pakte de pole, en sloeg terug. 

F1Grand Prix Italië - Kwalificatie

IT Monza - 06 september 2025

Flexwing

Posts: 130

Pppfffff sukkel

  • 32
  • 6 sep 2025 - 17:11
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (75)

  • Snork

    Posts: 21.740

    Snel Max in een Racing Bull. Dit kan niet langer zo.

    • + 16
    • 6 sep 2025 - 17:04
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.823

      Die had inderdaad met de Racing Bulls met tenminste 0.5s pole gepakt in plaats van deze nietige 0.1s.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 17:07
    • Rogier hier

      Posts: 6.695

      Applaus voor Bortoletto! Daarover lees ik niks in het verhaaltje. Mooie plek hoor.

      • + 11
      • 6 sep 2025 - 17:51
    • SennaS

      Posts: 10.404

      Ja wat die Bortoleto gedaan in een rbr, mcl, mer of fer ipv die barrel? ;-)

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:00
    • nr 76

      Posts: 6.804

      Hadjar komt ineens niet uit Q1.... Ik ben geen complotdenker, maar dit is natuurlijk wel heel erg toevallig...

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 20:18
  • dutchiceman

    Posts: 5.429

    Bizar dit!

    • + 6
    • 6 sep 2025 - 17:05
  • Di Stefano

    Posts: 317

    Met zo weinig bochten is de Red Bull een sterke auto, hier moet hij zijn kans pakken. En dat doet hij.

    • + 7
    • 6 sep 2025 - 17:06
    • De Vogel is Geland

      Posts: 490

      De beste coureur

      • + 4
      • 6 sep 2025 - 18:00
    • DraconianDevil

      Posts: 935

      Tsunoda zit er gewoon 0,7 seconden achter. Max doet toch iets veel beter dan hij.

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 18:49
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.869

    Weer een illegale RB? :)

    • + 14
    • 6 sep 2025 - 17:06
    • Flexwing

      Posts: 130

      Pppfffff sukkel

      • + 32
      • 6 sep 2025 - 17:11
    • snailer

      Posts: 29.502

      Rustig. Gewoon een grap die ik kan waarderen als Verstappen fan.

      • + 6
      • 6 sep 2025 - 17:18
    • StevenQ

      Posts: 9.700

      Charles Lelerc in 2019 bedoel je, met die Illegale motor winnen in Monza en Spa

      • + 18
      • 6 sep 2025 - 17:23
    • Beetle

      Posts: 2.399

      Ach, WK met een illegaal remsysteem.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 17:26
    • StevenQ

      Posts: 9.700

      Dat remsysteem wat ze nooit hebben gebruikt bedoel je?

      • + 9
      • 6 sep 2025 - 17:30
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      @StevenQ. Leclerc is nooit illegaal geweest. Ferrari zat in een grijze zone. 2019, ook alweer 6 jaar geleden.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 17:42
    • Rode Stier 33

      Posts: 865

      Leuk je nog eens te zien Beetle! Je zuurheidsgraad is in ieder geval niet gedaald de afgelopen tijd!

      • + 8
      • 6 sep 2025 - 17:47
    • Klus

      Posts: 2.319

      Grijze zone gebied, vandaar ook die geheime straf.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 18:54
    • SennaS

      Posts: 10.404

      Wat een heethoofden zijn sommige Max fan.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 19:01
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.987

      Ferrari is er hard voor gestraft! Verplicht Hamilton in dienst nemen voor een mega boete bedrag

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 19:44
    • Piccachu

      Posts: 529

      Wat een zielige trollen zijn sommige Ferrari en Hamilton fans.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 19:48
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.823

    Mega lap van Verstappen! Op dit korte baantje met weinig bochten gewoon pure klasse.

    Ferrari dan toch qua positie erg tegenvallend. Van wat ik hoorde hebben ze echt een extreem low-downforce setup welke ontzettend lastig te besturen is. Een podium kan nog steeds maar ik zie het somber in op home-soil. Al helemaal door de ongelukkige penalty voor Lewis.

    Mclaren gewoon prima, goede recovery van Lando. Gewoon voor Piastri finishen kan het weer spannend maken.

    Kennelijk (ik doe nu andersom t.o.v. Zandvoort) is de RBR niet beter dan de RB (is die ook niet) gezien de Q3 exit van beide heren.

    • + 8
    • 6 sep 2025 - 17:06
    • zoefroef

      Posts: 1.526

      Ongelukkig? Kom op domme penalty

      • + 13
      • 6 sep 2025 - 17:25
    • snailer

      Posts: 29.502

      Ik heb al wat data. Onderandere Norris, Verstappen en leclerc. De rest moet nog binnenkomen.

      Is inderdaad wat je zegt, Michael. op de eerste 2 rechte stukken was Leclerc 3 km/uur sneller dan Verstappen en die was dan weer 3 km/uur sneller dan Norris.

      Zoals gezegd. De rest zie ik niet.


      Specifiek over de snelste ronde van Norris en Verstappen. Norris verloor het in de eerste bocht. 0.14 seconde
      In de twee bochten tussen chicane 2 en 3 won Norris veel tijd. Dat zou je ook verwachten van downforce

      Ik denk dan dat die McLarens zeer aero efficient moeten zijn. Ze verloren maar 3 km/uur de eerste twee rechte stukken.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 17:38
    • da_bartman

      Posts: 6.074

      Ongelukkig? Ik zou zeggen: probeer die onboards van die verkenningsronde nog eens te bekijken en probeer dan eens in te schatten wat de afstand is tot de mensen als hij met dik 200+ de pitsstraat inschiet .

      • + 9
      • 6 sep 2025 - 17:44
    • snailer

      Posts: 29.502

      Vind het wel weer jammer dat je het er even bij moet zetten. Een seizoen gaat om gemiddelden. Dat zou je moeten weten als ervaren kijker. De laatste handvol races is gewoon de RB een betere auto dan de RBR auto geweest. Als je dat niet wil zien. Jammer dan.

      Deze kwalificatie is wel duidelijk anders, maar niet relevant.
      Ik heb in de data echt geen enkel foutje kunnen ontdekken bij Verstappen. Ook ging hij nergens later op het gas dan Norris. Ik moet effe wachten tot de onboard online komt. Maar ik verwacht dat Verstappen voor het eerst GEEN last van onderstuur had. Ook nergens overstuur momenten.
      De RBR was dit jaar voor het eerst sinds Japan erg stabiel. Daarom vind ik het verbazend dat Tsunoda er aardig achter zat. Had hem veel dichterbij verwacht met een stabiele auto.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 17:44
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.823

      Mijn excuses heren dat ik het verkeerd heb geformuleerd en jullie in paniek schieten.

      Met 'ongelukkig' doel ik dat het op Monza is, gezien de thuisrace. Niet op het voorval zelf wat zo duidelijk was als wat.

      • + 7
      • 6 sep 2025 - 17:45
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      @michaelschumacher. Je drukte het ietwat ongelukkig uit.

      • + 4
      • 6 sep 2025 - 17:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.823

      @snailer

      Ik zet het er weer bij omdat niks over het hele seizoen laat zien dat het zo is.

      Als je bijvoorbeeld de gemiddelde kwalificatie kloof pakt zie je dat Verstappen ongeveer gemiddeld 0.6 sneller is dan Tsunoda en gemiddeld 0.8 - 0.9 sneller dan beide Racing Bull rijders. Als de Racing Bull echt sneller zou dan (gemiddeld) dan had die kloof veel kleiner moeten zijn om bijvoorbeeld de coureurskwaliteit van Verstappen te compenseren. Dit is niet zo.

      Pak daarbij de stand in het kampioenschap, het aantal zeges, poles en podia en je ziet gewoon aan keiharde feiten dat Red Bull sneller is dan Racing Bulls.

      Dat heeft niks te maken met iets 'willen' zien, de data zegt gewoon weg iets heel anders.

      • + 4
      • 6 sep 2025 - 17:59
    • snailer

      Posts: 29.502

      Ik heb de verschillen een tijdje bijgehouden. Michael.
      Tsunoda zit meestal 0.7 tot 1 seconde achter Verstappen. Van wat ik de laatste weekenden heb gezien is het Verschil nog steeds gemiddeld 8 tiende give or taken.
      Maar in de races is het verschil nog veel dramatischer. Tsunoda ligt tussen de 1 en de 2.5 seconde per ronde achter Verstappen. In vrije lucht wel te verstaan.

      Ik zal binnenkort wijn AI slaaf weer eens vragen wat de verschillen nu zijn. Alleen heb ik het nog niet voor elkaar mijn slaaf te laten begrijpen wat vrije lucht is. Dat is een stap te ver voor de dame.(ik heb van haar een vrouw gemaakt)
      Maar dat is veel hadwerk en daar heb ik geen zin in, de vrije lucht rondes te pakken en dan ook nog eens de zelfde strategie.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 18:10
    • snailer

      Posts: 29.502

      En over de stand. Die vertelt juist dat de RBR op 1 na de zwakste auto is.
      Verdummel de punten die Lawaon en Tsunoda haalden voor RBR en ze hebben net meer punten dan Alpine.

      Echt alles wijst er op dat tot en met Zandvoort over alle races, dus inclusief de goede races, RB gemiddeld de betere auto is.

      Uiteraard is de RBR niet de op een na slechtste auto. Maar het is gewoon maximaal de vierde auto gemiddeld en mogelijk nog slechter dan dat.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 18:14
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.823

      Het klopt gewoon niet snailer, zelfs niet hypothetisch.

      Verstappen is 0.8 - 0.9 sneller dan de Racing Bull coureurs (gemiddeld). Zijn grootste gat ooit met een teamgenoot over een seizoen is 0.6 - 0.7 seconden in kwalificatie. We pakken de kwalificatie omdat daar iedereen vrije lucht heeft, iedereen pushed etc.

      Verstappen moet dus minimaal 0.9s sneller dan zichzelf zijn in de Red Bull en dat is gewoon gods onmogelijk voor zover de data nu laat zien. Zelfs in zijn oppermachtigste seizoen was hij nooit 0.9s sneller dan zijn teamgenoot over een heel seizoen gemiddeld.

      Om de Racing Bull als gemiddeld sneller dan de Red Bull te bestempelen zou Verstappen dus zoals gezegd minimaal 0.9s sneller dan zichzelf moeten zijn, en dat kan helemaal niet.

      De Red Bull is simpelweg de snellere auto. Het gat is overigens wel kleiner ten opzichte van voorgaande jaren, maar sneller, absoluut niet.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:40
  • Vallie

    Posts: 452

    Valt het jullie ook op dat ze nooit de sector tijden van verstappen laten zien, en ook zijn quali lap. Maar pas veel later. Het zijn altijd 3 andere. Of zie ik dat verkeerd?

    • + 3
    • 6 sep 2025 - 17:06
    • Di Stefano

      Posts: 317

      Dat zie je inderdaad verkeerd, is gewoon op volgorde van wie er als eerste over de finish komt. Zoek er verder niks achter aub

      • + 7
      • 6 sep 2025 - 17:11
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      F1 is Amerikaans. Niet Brits. En de regie is meestal lokaal. Niks achter zoeken dus.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 17:32
    • Sander

      Posts: 1.467

      Dat valt me alleen op wanneer ik mijn aluminium McLaren hoedje op heb.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 17:33
    • snailer

      Posts: 29.502

      Volgens mij is de regie een vast team. Met uitzondering van Monaco. Waar locals de regie voeren.

      Tenzij het sinds vorig jaar veranderd is.

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 17:47
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      @snailer. Je hebt 100% gelijk. Regie door FOM. Veranderde in 2007. Ik liep flink achter.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 17:54
    • Rocks

      Posts: 1.005

      nos.nl/l/2487768

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 18:06
    • Pietje Bell

      Posts: 30.761

      Hé, bedankt @Rocks! Mooie beelden!

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:24
    • Piccachu

      Posts: 529

      Nice, Rocks!

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:50
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.282

    Waardeloos seizoen voor Ferrari zeg…….

    • + 1
    • 6 sep 2025 - 17:06
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      Als tweede in de stand valt het al bij al nog mee. Ik heb ergere gekend. Maar tevreden zijn we natuurlijk niet.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 17:45
    • Rode Stier 33

      Posts: 865

      Als je als Ferrari fan hier al redelijk tevreden over bent, zegt dat wel iets over de performance van de afgelopen decennia. Het merk Ferrari hoort vrijwel elk jaar mee te doen voor de prijzen, maar ze lijken dat maar niet voor elkaar te krijgen!

      • + 3
      • 6 sep 2025 - 17:49
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      @rode stier. Als ik noteer dat ik niet tevreden ben, bedoel ik ook niet 'redelijk tevreden'. Ik reageerde op 'waardeloos'. Als Ferrari tweede wordt, heb ik echt wel slechtere seizoenen gekend.
      Ik geef eerlijk toe dat ik ondertussen wat gelaten ben bij het huidige seizoen. De echte fun als tifoso is er wel wat af.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 18:10
    • Rode Stier 33

      Posts: 865

      Bedoelde het ook meer in het algemeen. Een team van deze statuur moet altijd voor het hoogst haalbare gaan. De laatste jaren is het een kwestie van kruimels oprapen. Heel jammer, want dit iconische team hoort gewoon aan de top!

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 18:40
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      @rode stier 33. Ik denk dat we het helemaal eens zijn.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 19:06
  • schwantz34

    Posts: 40.794

    Bam, de allerbeste coureur van het veld laat weer eens zien waarom hij de allerbeste coureur van het veld is!

    • + 26
    • 6 sep 2025 - 17:08
    • Snork

      Posts: 21.740

      Ik weet dat je het over Stroll hebt, maar ik heb weinig van hem gezien.

      • + 11
      • 6 sep 2025 - 17:10
    • Flexwing

      Posts: 130

      Idd

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 17:11
    • Di Stefano

      Posts: 317

      Hoezo, omdat Red Bull gewoon heel sterk is op de rechte stukken? McLaren laat al het hele seizoen geen topsnelheid zien. Als dit voor jou verrassend is, dan heb je de vrije trainingen niet gevolgd.
      Nee, ik ben geen Max-fan, maar dat overdreven gedoe hoeft nu ook weer niet

      • + 9
      • 6 sep 2025 - 17:15
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.448

      Di Stefano jij vind het niet verrassend dat Verstappen hier pole pakt ?

      Dan had je gokje bij bookmaker moeten doen want dat was 9 x je inzet

      • + 10
      • 6 sep 2025 - 17:23
    • Nino Farina

      Posts: 2.579

      Buitencategorie. @distefano oneens. Dit is een huzarenstukje

      • + 6
      • 6 sep 2025 - 17:26
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.823

      Er werd op vrijdag al geroepen door insiders dat de RB gewoon heel goed hier gaat. Het kwam alles behalve uit de lucht vallen, dat maakt het niet minder knap natuurlijk alleen ultra ultra superlatieven zijn dan weer de andere overdreven zijde.

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 17:37
    • snailer

      Posts: 29.502

      "Hoezo, omdat Red Bull gewoon heel sterk is op de rechte stukken?"

      De data geeft het volgende aan:
      OP alle rechte stukken bij elkaar won Verstappen 0.12 seconde op Norris.
      In de high speed bochten, waar downforce er toe doet won Norris 0.14 seconde.

      Mijn conclusie is dat de keuze van McLaren spot on was.

      Overigens verloor Norris de kwalificatie in de eerste bocht waar hij een flinke fout maakte die hem 0.14 seconde kostte ongeveer.

      Of het een magisch rondje was? Ik wil eerst de onboards zien van Verstappen. Maar gezien de data was het een foutloze ronde vol op de limiet.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 17:55
    • da_bartman

      Posts: 6.074

      Dat het de allerbeste coureur is weet iedereen (zonder bias) natuurlijk al lang. Toch kreeg hij als kwalificeerder imo nog te weinig credits. Ik hoor wat dat betreft vaak Leclerc en Norris en wat mij betreft te weinig Verstappen.

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 18:42
  • gridiron

    Posts: 2.796

    Zou Marko terug in de wereldtitel geloven?

    • + 2
    • 6 sep 2025 - 17:11
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.448

      Tuurlijk zeker als die McLarens elkaar er morgen zouden afrijden 🤣

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 17:16
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.869

      Niet alleen Marko ook de bond van huisvrouwen.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 17:20
    • Avb1

      Posts: 84

      The lage IQ mensen zijn weer terug

      • + 7
      • 6 sep 2025 - 17:34
  • walter33

    Posts: 988

    Neerlands Held in donkere dagen.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 17:24
  • schwantz34

    Posts: 40.794

    Max is overigens niet de enige Nederlandse topcoureur die een geweldige kwalificatie heeft gereden. Ook Moto2 coureur Collin Veijer (uut Staphorst) was on fire vanmiddag, en mag daarom morgenmiddag om 12.15 vanaf de eerste startrij van p3 gaan vechten om zijn eerste podiumplekkie in deze klasse te gaan halen.

    Ik ben hoopvol, maar tegelijkertijd ook f.cking zenuwachtig! ;)

    • + 8
    • 6 sep 2025 - 17:26
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.869

      Werken op zondag?

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 17:31
    • Pietje Bell

      Posts: 30.761

      Was mooi om te zien hè @Schwantz?! Duimen morgen!

      Hij vertelde ook nog dat al zijn vrienden uit Barcelona, waar hij
      al heel lang woont, er bij waren. Mooi voor hem.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:29
  • Skoda F1

    Posts: 297

    Hopa!. Baanrecordje van de Goat afgepakt

    • + 2
    • 6 sep 2025 - 17:56
    • Skoda F1

      Posts: 297

      Zei achteraf nog dat als hij in de 2020 Mercedes had gezeten het nog veel harder kon..

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 17:58
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      Iemand wél GOAT noemen als het je goed uitkomt... Da's erg opportunistisch en een beetje trollen.
      Dit record is niet meer dan een nieuwe standaard. Het zegt verder weinig.

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 18:14
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.823

      Hij zei achteraf met nuance en een knipoog dat inderdaad SkodaF1.

      De baan is sneller geworden door nieuw afsfalt, betere kerbs etc.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:45
    • Skoda F1

      Posts: 297

      Ja dat was misschien wel iets te opportunities!. Ik had het gewoon bij de feiten moeten houden. Maar dat kan zomaar verkeerd overkomen. Maar vooruit dan maar..Hopa! Baanrecordje afgepakt van de grootste teleurstelling van 2025..

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:49
  • SennaS

    Posts: 10.404

    Wat een rondje weer van Max. Super.
    Op een circuit waar het vooral op top performance van de auto aankomt, ligt het de rbr goed en haalt Max het er ook uit.
    Die mcl’s moeten het duidelijk niet hebben van hoge snelheden en blijkt tevens dat die rbr zo slecht niet is als wordt gesuggereerd.
    Bortoleto verrast weer, wat een coureur is dat zeg.
    Morgen hopelijk een leukere race dan dat de mcl’s wegrijden, zoals vaak.

    • + 1
    • 6 sep 2025 - 18:58
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      DRS haasje over, vrees ik. Of Max weg... Voor mij gaat het 'em alvast niet worden, vrees ik. Maar alles beter dan voetbal met België - Kazachstan 😁

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:12
    • NyckVrieskast

      Posts: 912

      Waarom moet je toch de prestaties van verstappen naar beneden halen? In Monza ligt de rbr beter maar dat kan in singapore ook weer anders zijn.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:17
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.311

      @nyck. Je zegt hetzelfde als SennaS, zij het met andere woorden.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 19:40
  • Sambalbei

    Posts: 1.811

    En we hebben weer eens een straatfeest!

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 19:35

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

