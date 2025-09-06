De pole position voor de Grand Prix van Italië is gepakt door Max Verstappen. Hij was sneller dan Lando Norris die de tweede tijd noteerde. De derde tijd in de kwalificatie werd neergezet door Oscar Piastri.

Q1

Onder grote interesse ging het eerste gedeelte van de kwalificatie van start. Na drie spannende trainingen waarin de verschillen klein waren, had men hoge verwachtingen van deze sessie. Veel coureurs besloten direct de baan op te komen, en ook de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc betraden het asfalt. Dit zorgde voor luid gejuich bij de aanwezige Tifosi op de tribunes.

Opvallend genoeg koos het team van Mercedes ervoor om hun coureurs Georg Russell en Andrea Kimi Antonelli de baan op te sturen op medium-banden. Voor Russell leverde dit geen problemen op, terwijl Antonelli ver achter bleef. Hij stelde dat de balans goed was, maar dat hij geen grip had. Mercedes stuurde hem daarna de baan op op een setje softs, en dat ging beter.

Max Verstappen wist Q2 vrij simpel te bereiken, al knalde hij ook met een wiel door de grindbak heen. Hij riep dat het team zijn vloer moest checken, maar er leken op het eerste oog geen grote problemen te zijn. Bij zusterteam Racing Bulls ging het echter iets minder goed, en vielen coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson allebei af na een rommelig rondje.

Voor het eerst dit jaar viel Hadjar af in Q1, en dat leverde veel frustratie op bij de coureur die vorige week nog op het podium stond in Zandvoort. Naast Hadjar en Lawson vielen ook Lance Stroll, Franco Colapinto en Pierre Gasly af.

Q2

De veelbelovende Williamsen van Carlos Sainz en Alexander Albon kwamen als eerste de baan op bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie. Na sterke resultaten in de vrije trainingen hoopte men op een herhaling van zetten in de kwalificatie. Albon maakte echter een foutje, en ze waren verder simpelweg niet snel genoeg.

Ook Lando Norris maakte een foutje, en dit zorgde ervoor dat hij zijn eerste snelle ronde moest afbreken. Norris werd door McLaren naar binnen geroepen, en al snel werd duidelijk dat hij moest opschieten. Hij spoedde zich weer de baan op, maar was teruggezakt naar de elfde plaats.

Terwijl Lewis Hamilton zichzelf redde in de degradatiezone, begon Norris aan zijn rondje. Hij kreeg een slipstream van zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar de verschillen waren zeer klein. Norris had een foutloze ronde nodig, en dat lukte. Met de hakken over de sloot bereikte hij de belangrijke derde kwalificatiesessie. Dat gold niet voor Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Sainz, Albon en Esteban Ocon.

Q3

Alle tien de overgebleven coureurs kwamen direct de baan op aan het begin van de beslissende derde kwalificatiesessie. Onder aanvoering van Lando Norris gingen ze de baan op, en opvallend genoeg waren de verschillen groter dan in de eerdere sessies. De grote kanonnen daagden elkaar echter hard uit.

Norris liep al snel een achterstand op in de eerste run, en Charles Leclerc liet de Tifosi juichen door even de snelste tijd te noteren. Hun juichen verstomde, want Max Verstappen ging nóg sneller. Het was een flink wapenfeit, maar iedereen moest nog één rondje.

Bij de start van de tweede run schoof iedereen naar het puntje van hun stoel. De verschillen waren zo klein, dat eigenlijk alles kon gebeuren. De Ferrari's zagen een kans op de pole als sneeuw voor de zon verdwijnen, terwijl George Russell op softs reed in plaats van zijn gewenste mediums.

Hierdoor ontstond er een soort tweestrijd: Verstappen tegen de McLarens. Oscar Piastri kwam net te kort, terwijl Norris de pole leek te pakken. De TV-camera's schakelden al naar een juichende McLaren-pitbox, maar Verstappen trapte het gas in. Hij pakte de pole, en sloeg terug.