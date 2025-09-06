De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Italië is een feit. Op het circuit van Monza werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris, terwijl Charles Leclerc de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri, Max Verstappen werd vierde.

Zoals wel vaker bij een derde vrije training begon de sessie rustig. De meeste coureurs stonden nog gezellig te babbelen in de pitbox toen het licht op groen schoot, de eerste auto op de baan was daarna ook direct groen van kleur. Nico Hülkenberg kwam naar buiten voor een paar rondjes in zijn Sauber, terwijl de Aston Martins hun gebruikelijke routine met het scrapen van banden uitvoerden.

Eerste rondjes

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda zorgde voor de eerste echte actie door een snelle ronde te noteren. Hij was de snelste coureur in het eerste kwartier, maar toen er steeds meer en meer werd gepusht, zakte de Japanse teamgenoot van Max Verstappen was terug op de tijdenlijst.

Verstappen zelf had geen haast. Hij stond nog uitgebreid te praten met zijn team toen de sessie begon, en na ruim een kwartier kwam hij voor het eerst de baan op. Hij werd naar buiten gestuurd met een setje zachte banden, en hij kon dus direct gaan pushen. Hij noteerde de snelste tijd, maar zijn concurrenten hadden nog geen tijden neergezet op deze compound.

De eerste bocht bleek een knelpunt te zijn aan het begin van de training. Meerdere coureurs sneden de chicane af, en Carlos Sainz liet zijn team weten dat hij last had van een rugwind. De aanwezige Tifosi hadden hier minder aandacht voor, en ze hoopten vooral op een goed resultaat van hun helden Hamilton en Leclerc. Hamilton was echter één van de coureurs die rechtdoor schoot in bocht 1.

Even later hielden ze hun adem in, toen Leclerc een schrikmomentje kende in de befaamde Parabolica-bocht. Hij had een snap, maar wist het momentje wel te corrigeren. Hij voorkwam een herhaling van 2020, toen hij hard crashte in deze bocht in de race.

Frustratie bij Verstappen

Max Verstappen had halverwege de sessie nog steeds de snelste tijd in handen, maar de meeste van zijn concurrenten hadden op dat moment nog niet op de zachte band gereden. Hij had zelf andere dingen aan zijn hoofd, en reageerde gefrustreerd toen er een Haas in de weg reed in de eerste bocht.

Hadjar de fout in

Isack Hadjar zorgde op zijn beurt voor werk voor de stewards, omdat hij een foutje maakte in bocht 4. Hij sneed de bocht op de verkeerde manier af, want wedstrijdleider Rui Marques had voor deze specifieke bocht een duidelijke instructie afgegeven. Hadjar mag zich na de sessie verantwoorden bij de stewards.

Snelle tijden

Met nog een kwartiertje op de klok werd er voor het eerst echt gepusht. De McLarens van Norris en Piastri kwamen als eerste naar buiten met nieuwe zachte banden, en ze deden niet rustig aan. Norris raakte de grindbak, maar kon zijn rondje wel afmaken. Het leverde hem direct de snelste tijd op. Piastri was een fractie langzamer, terwijl Verstappen zijn snelle rondje afbrak na een slechte tweede sector.

De verschillen waren zeer klein, want in de eerste runs op de zachte banden waren ook Hadjar en de Saubers opvallend snel. Verstappen ging ook steeds sneller en sneller op een vers setje zachte banden, maar zijn tweede sector was minder. Hierdoor was hij net iets langzamer dan Norris. De verschillen bleven echter zeer klein.

De thuishelden van Ferrari

Bij Ferrari ging met er pas op het allerlaatste moment echt voor zitten. Hamilton en Leclerc trapten het gas vol in, en voor de laatstgenoemde ging dat bijna fout. Leclerc raakte in de tweede Lesmo-bocht het grind, had een enorm moment en bleef door pushen. Hij verloor echter veel tijd, maar er zat zeker performance in de Ferrari. Leclerc bewees dat met een extra snelle tijd in de laatste seconden van de training.