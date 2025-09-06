user icon
Uitslag VT3 Italië: McLarens verslaan Verstappen, ook Leclerc sneller

<b> Uitslag VT3 Italië: </b> McLarens verslaan Verstappen, ook Leclerc sneller
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 13:30
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Italië is een feit. Op het circuit van Monza werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris, terwijl Charles Leclerc de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri, Max Verstappen werd vierde.

Zoals wel vaker bij een derde vrije training begon de sessie rustig. De meeste coureurs stonden nog gezellig te babbelen in de pitbox toen het licht op groen schoot, de eerste auto op de baan was daarna ook direct groen van kleur. Nico Hülkenberg kwam naar buiten voor een paar rondjes in zijn Sauber, terwijl de Aston Martins hun gebruikelijke routine met het scrapen van banden uitvoerden.

Eerste rondjes

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda zorgde voor de eerste echte actie door een snelle ronde te noteren. Hij was de snelste coureur in het eerste kwartier, maar toen er steeds meer en meer werd gepusht, zakte de Japanse teamgenoot van Max Verstappen was terug op de tijdenlijst.

Verstappen zelf had geen haast. Hij stond nog uitgebreid te praten met zijn team toen de sessie begon, en na ruim een kwartier kwam hij voor het eerst de baan op. Hij werd naar buiten gestuurd met een setje zachte banden, en hij kon dus direct gaan pushen. Hij noteerde de snelste tijd, maar zijn concurrenten hadden nog geen tijden neergezet op deze compound.

Juichen voor Ferrari

De eerste bocht bleek een knelpunt te zijn aan het begin van de training. Meerdere coureurs sneden de chicane af, en Carlos Sainz liet zijn team weten dat hij last had van een rugwind. De aanwezige Tifosi hadden hier minder aandacht voor, en ze hoopten vooral op een goed resultaat van hun helden Hamilton en Leclerc. Hamilton was echter één van de coureurs die rechtdoor schoot in bocht 1.

Even later hielden ze hun adem in, toen Leclerc een schrikmomentje kende in de befaamde Parabolica-bocht. Hij had een snap, maar wist het momentje wel te corrigeren. Hij voorkwam een herhaling van 2020, toen hij hard crashte in deze bocht in de race.

Frustratie bij Verstappen

Max Verstappen had halverwege de sessie nog steeds de snelste tijd in handen, maar de meeste van zijn concurrenten hadden op dat moment nog niet op de zachte band gereden. Hij had zelf andere dingen aan zijn hoofd, en reageerde gefrustreerd toen er een Haas in de weg reed in de eerste bocht.

Hadjar de fout in

Isack Hadjar zorgde op zijn beurt voor werk voor de stewards, omdat hij een foutje maakte in bocht 4. Hij sneed de bocht op de verkeerde manier af, want wedstrijdleider Rui Marques had voor deze specifieke bocht een duidelijke instructie afgegeven. Hadjar mag zich na de sessie verantwoorden bij de stewards.

Snelle tijden

Met nog een kwartiertje op de klok werd er voor het eerst echt gepusht. De McLarens van Norris en Piastri kwamen als eerste naar buiten met nieuwe zachte banden, en ze deden niet rustig aan. Norris raakte de grindbak, maar kon zijn rondje wel afmaken. Het leverde hem direct de snelste tijd op. Piastri was een fractie langzamer, terwijl Verstappen zijn snelle rondje afbrak na een slechte tweede sector.

De verschillen waren zeer klein, want in de eerste runs op de zachte banden waren ook Hadjar en de Saubers opvallend snel. Verstappen ging ook steeds sneller en sneller op een vers setje zachte banden, maar zijn tweede sector was minder. Hierdoor was hij net iets langzamer dan Norris. De verschillen bleven echter zeer klein.

De thuishelden van Ferrari

Bij Ferrari ging met er pas op het allerlaatste moment echt voor zitten. Hamilton en Leclerc trapten het gas vol in, en voor de laatstgenoemde ging dat bijna fout. Leclerc raakte in de tweede Lesmo-bocht het grind, had een enorm moment en bleef door pushen. Hij verloor echter veel tijd, maar er zat zeker performance in de Ferrari. Leclerc bewees dat met een extra snelle tijd in de laatste seconden van de training.

F1Grand Prix Italië - Vrije training 3

IT Monza - 06 september 2025

Larry Perkins

Posts: 59.623

De onderlinge verschillen zijn minimaal!
Van Norris tot en met Hülkenberg op P11 zit er slechts een verschil van 0,406 seconde.
Het gehele veld van twintig auto's eindigt binnen een seconde van elkaar.
De top-vijftien binnen acht tienden.

  • 2
  • 6 sep 2025 - 13:39
  • Bakalukukuk

    Posts: 305

    Foutje in de uitslag?
    Max 8 seconden los

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 13:36
  • van lotje,g

    Posts: 1.071

    NLMax Verstappen logo Red Bull Racing 1:10.498 jaja

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 13:37
  • Larry Perkins

    Posts: 59.623

    De onderlinge verschillen zijn minimaal!
    Van Norris tot en met Hülkenberg op P11 zit er slechts een verschil van 0,406 seconde.
    Het gehele veld van twintig auto's eindigt binnen een seconde van elkaar.
    De top-vijftien binnen acht tienden.

    • + 2
    • 6 sep 2025 - 13:39
    • Pietje Bell

      Posts: 30.754

      Leuk dat het eindelijk eens niet voorspelbaar is hoe de top 10 en top 3
      er uit zal gaan zien.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 13:58

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
