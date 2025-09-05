De eerste vrije training op het prachtige circuit van Monza is een feit. Op het razendsnelle circuit werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. Achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl Carlos Sainz de top drie compleet maakte.

Met een stralend zonnetje in de lucht en een tweetal rookies op de baan ging de eerste vrije training van start. Onder aanvoering van de Saubers van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto kwamen de coureurs de baan op. Ook jongelingen Alex Dunne (McLaren) en Paul Aron (Alpine) meldden zich ook op het asfalt.

Rookies in actie

Bij Dunne ging dat niet helemaal lekker, want hij had wat last van zijn helm. Hij vroeg zijn team of ze misschien wat extra padding aan zijn cockpit konden toevoegen. Op de baan ging niet alles naar wens, want Oliver Bearman spotte wat debri op het rechte stuk. Het was echter niet duidelijk wat er aan de hand was.

De andere rookie Aron had ook geen makkelijke training, en zorgde na een kwartiertje voor de eerste gele vlaggen. Hij tikte de grindbak aan met zijn wiel, waardoor hij de macht over het stuur verloor en spinde. Hij kon zijn weg vervolgen, maar had wel een klein deukje aan zijn ego opgelopen.

Verstappen heeft klachten

Max Verstappen begon op zijn beurt goed aan de vrije training. De Nederlander kwam snel de baan op, en noteerde direct de snelste tijd. Een handjevol coureurs wist zijn tijd te verbeteren, maar de Red Bull-coureur sloeg in zijn tweede run direct terug. Verstappen had wel een paar verbeterpuntjes, want hij meldde dat zijn banden steeds meer begonnen weg te vallen.

Eerste softruns

Na een halfuurtje schroefden de eerste teams een zachte band onder hun auto's. Rookie Dunne trapte vol het gas in, maar hij kwam niet in de buurt van de grote kanonnen. Verstappen noteerde in zijn eerste run direct de snelste tijd, maar hij was nog niet helemaal tevreden. Hij stelde dat hij geen grip had.

De coureurs reden op de limiet, en dat zorgde voor een aantal felle uitstapjes door het grind. Alexander Albon verloor bijna de macht over het stuur, Lando Norris maakte een paar tripjes door het grind en Isack Hadjar knalde volgas door de grindbak. Hierdoor lag er veel grind op de baan, en de wedstrijdleiding besloot in te grijpen.

Rode vlag

Er werd met de rode vlag gezwaaid, want er lag te veel grind op de baan. Ook in de pitlane lagen er soms wat zaken in de weg, want Gabriel Bortoleto klaagde bij zijn team over de buren van Williams. Iemand had daar namelijk iets laten slingeren in de entry van Saubers pit.

Charles Leclerc drukte vol op de rem toen er met de rode vlag werd gezwaaid. Hij haalde hierbij echter een Sauber in, en meldde zich direct op de boordradio. Het was een vreemd moment, en hij probeerde te verklaren wat er aan de hand was. De stewards besloten echter geen onderzoek te openen naar het moment.

Schone baan, snelle tijden

Na een aantal minuten was de baan weer schoongeveegd, en konden de coureurs weer de baan op. Oscar Piastri keek vanaf de zijlijn toe hoe zijn teamgenoot de baan op kwam, en er werd gejaagd op de snelste tijd van de sessie. De rode banden werden weer gebruikt, en de snelle tijden begonnen te komen.

Juichende Tifosi

De Tifosi kon direct juichen, want Leclerc noteerde een zeer snelle tijd. Hij was bijna een halve seconde sneller dan Verstappen en Lewis Hamilton. Opvallend genoeg bleef Norris iets achter in zijn eerste run op de zachte band. De Brit noteerde de vijfde tijd, terwijl zijn tijdelijke teamgenoot Alex Dunne in de weg werd gereden door Oliver Bearman.

Het gejuich bleef aan, want Hamilton en Leclerc gingen nog sneller en zorgden voor een 1-2tje. Het was nog maar de training, maar dat maakte voor de fans weinig uit. Verstappen was teruggevallen naar de vierde tijd, Carlos Sainz had in zijn Williams nog even gas gegeven.

Russell in de problemen

Voor Mercedes en George Russell eindigden de training in tranen. Russell viel stil met motorproblemen, en de wedstrijdleiding koos voor gele vlaggen. Niemand kon hierdoor zijn tijd verbeteren, en de sessie kwam op een rokende manier ten einde.