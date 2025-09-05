user icon
<b> Uitslag VT1 Italië: </b> Hamilton laat Tifosi juichen met snelste tijd, Verstappen vierde
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 14:30
  • comments 21
  • Door: Bob Plaizier

De eerste vrije training op het prachtige circuit van Monza is een feit. Op het razendsnelle circuit werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. Achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl Carlos Sainz de top drie compleet maakte.

Met een stralend zonnetje in de lucht en een tweetal rookies op de baan ging de eerste vrije training van start. Onder aanvoering van de Saubers van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto kwamen de coureurs de baan op. Ook jongelingen Alex Dunne (McLaren) en Paul Aron (Alpine) meldden zich ook op het asfalt.

Rookies in actie

Bij Dunne ging dat niet helemaal lekker, want hij had wat last van zijn helm. Hij vroeg zijn team of ze misschien wat extra padding aan zijn cockpit konden toevoegen. Op de baan ging niet alles naar wens, want Oliver Bearman spotte wat debri op het rechte stuk. Het was echter niet duidelijk wat er aan de hand was.

De andere rookie Aron had ook geen makkelijke training, en zorgde na een kwartiertje voor de eerste gele vlaggen. Hij tikte de grindbak aan met zijn wiel, waardoor hij de macht over het stuur verloor en spinde. Hij kon zijn weg vervolgen, maar had wel een klein deukje aan zijn ego opgelopen.

Verstappen heeft klachten

Max Verstappen begon op zijn beurt goed aan de vrije training. De Nederlander kwam snel de baan op, en noteerde direct de snelste tijd. Een handjevol coureurs wist zijn tijd te verbeteren, maar de Red Bull-coureur sloeg in zijn tweede run direct terug. Verstappen had wel een paar verbeterpuntjes, want hij meldde dat zijn banden steeds meer begonnen weg te vallen. 

Eerste softruns

Na een halfuurtje schroefden de eerste teams een zachte band onder hun auto's. Rookie Dunne trapte vol het gas in, maar hij kwam niet in de buurt van de grote kanonnen. Verstappen noteerde in zijn eerste run direct de snelste tijd, maar hij was nog niet helemaal tevreden. Hij stelde dat hij geen grip had.

De coureurs reden op de limiet, en dat zorgde voor een aantal felle uitstapjes door het grind. Alexander Albon verloor bijna de macht over het stuur, Lando Norris maakte een paar tripjes door het grind en Isack Hadjar knalde volgas door de grindbak. Hierdoor lag er veel grind op de baan, en de wedstrijdleiding besloot in te grijpen.

Rode vlag

Er werd met de rode vlag gezwaaid, want er lag te veel grind op de baan. Ook in de pitlane lagen er soms wat zaken in de weg, want Gabriel Bortoleto klaagde bij zijn team over de buren van Williams. Iemand had daar namelijk iets laten slingeren in de entry van Saubers pit.

Charles Leclerc drukte vol op de rem toen er met de rode vlag werd gezwaaid. Hij haalde hierbij echter een Sauber in, en meldde zich direct op de boordradio. Het was een vreemd moment, en hij probeerde te verklaren wat er aan de hand was. De stewards besloten echter geen onderzoek te openen naar het moment.

Schone baan, snelle tijden

Na een aantal minuten was de baan weer schoongeveegd, en konden de coureurs weer de baan op. Oscar Piastri keek vanaf de zijlijn toe hoe zijn teamgenoot de baan op kwam, en er werd gejaagd op de snelste tijd van de sessie. De rode banden werden weer gebruikt, en de snelle tijden begonnen te komen.

Juichende Tifosi

De Tifosi kon direct juichen, want Leclerc noteerde een zeer snelle tijd. Hij was bijna een halve seconde sneller dan Verstappen en Lewis Hamilton. Opvallend genoeg bleef Norris iets achter in zijn eerste run op de zachte band. De Brit noteerde de vijfde tijd, terwijl zijn tijdelijke teamgenoot Alex Dunne in de weg werd gereden door Oliver Bearman.

Het gejuich bleef aan, want Hamilton en Leclerc gingen nog sneller en zorgden voor een 1-2tje. Het was nog maar de training, maar dat maakte voor de fans weinig uit. Verstappen was teruggevallen naar de vierde tijd, Carlos Sainz had in zijn Williams nog even gas gegeven.

Russell in de problemen

Voor Mercedes en George Russell eindigden de training in tranen. Russell viel stil met motorproblemen, en de wedstrijdleiding koos voor gele vlaggen. Niemand kon hierdoor zijn tijd verbeteren, en de sessie kwam op een rokende manier ten einde.

F1Grand Prix Italië - Vrije training 1

IT Monza - 05 september 2025

jd2000

Posts: 7.281

Leuk hoor een glory run in de eerste training

  • 11
  • 5 sep 2025 - 14:35
Reacties (21)

  • jd2000

    Posts: 7.281

    Leuk hoor een glory run in de eerste training

    • + 11
    • 5 sep 2025 - 14:35
    • Golf-GTI

      Posts: 1.487

      Ja zelfs plaatsen 1 t/m allemaal Ferrari rijders…

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 18:01
  • schwantz34

    Posts: 40.784

    Ham en Lec op p1 en p2, alle Tifosi gaan wreed uit hun dak!

    • + 7
    • 5 sep 2025 - 14:35
    • Paulie

      Posts: 4.379

      ga hier al los, stampen, stampen, stampen, wreed uit je dak

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 15:58
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.280

    Zal je maar net zien dat Lewis nu pole gaat scoren.

    • + 3
    • 5 sep 2025 - 14:37
    • SennaS

      Posts: 10.401

      Dan ligt het aan de raket motor

      • + 3
      • 5 sep 2025 - 15:43
    • Lulham

      Posts: 403

      Het is slechts de eerste training. Normaal gesproken valt iedereen hier over elkaar heen om te roepen dat de trainingen niets zeggen maar nu het om Hamilton gaat pakt hij ineens pole...

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 17:37
  • da_bartman

    Posts: 6.068

    Oei, ik zag veel lege tribune plekken op deze vrijdag. De Marios van deze wereld zullen concluderen dat de Hamilton, de Leclerc en de Ferrari hype over is.

    • + 10
    • 5 sep 2025 - 14:37
  • Canson Po

    Posts: 2.674

    Forza Ferrari, deze zal toch goed doen 1 & 2, i know het is maar vrije training, maar goed begonnen ..

    • + 3
    • 5 sep 2025 - 14:43
  • Skoda F1

    Posts: 285

    Mama mia! Quattro stagioni..tutti bella Hammi is Back

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 14:45
  • HermanInDeZon

    Posts: 142

    Leclerc gaat hem winnen zondag ...
    Ferrari is er weer met hun jaarlijkse "Monza only pakket"

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 14:45
    • schwantz34

      Posts: 40.784

      Is dat "Monza only pakket" in, of exclusief zorgvuldig verstopt "extra" benzineleidingkie?

      • + 3
      • 5 sep 2025 - 14:49
    • Freek-Willem

      Posts: 6.184

      Gewoon een akkoordje met de FIA en de FOM. Voor het kampioenschap maakt het niet uit. Mercedes mag ook zoiets doen bij de GP van Duitsland naar verluidt.

      • + 2
      • 5 sep 2025 - 15:02
    • Skoda F1

      Posts: 285

      Dat zou Toto leuk vinden freek-willem. Mogen ze een gratis 1-2tje afvinken rijden ze daar niet..

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 15:09
    • Flexwing

      Posts: 125

      Echt niet

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 17:55
  • monzaron

    Posts: 550

    Hamilton rijdt Verstappen op een halve seconde, wat hebben ze bij Ferrari nu weer uitgespookt 😬

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 15:04
    • SennaS

      Posts: 10.401

      Training?

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 15:44
    • monzaron

      Posts: 550

      Ow, idd het is vrijdag 😌

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 15:47
  • Flexwing

    Posts: 125

    Ja leuk voor tifosi zaterdag maar weer kijken waar ze staan

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 15:30

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

