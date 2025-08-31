user icon
FIA deelt straf uit aan Bearman: pitlane start voor Haas-coureur

  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 12:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Haas-coureur Oliver Bearman zal de Grand Prix van Nederland vandaag vanuit de pitlane starten. De Britse coureur heeft een straf ontvangen nadat zijn team Haas heeft besloten om een aantal motoronderdelen te vervangen. Dit is in strijd met de parc fermé-regels.

Bearman kende op zaterdag geen sterke kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De Brit noteerde slechts de negentiende tijd, en was alleen sneller dan Aston Martin-coureur Lance Stroll. Dat was op zich geen bijzondere prestatie, want de Canadees kon na een spin geen tijd meer neerzetten. Op zaterdagavond werd al duidelijk dat Bearman voor een straf moest vrezen, en dat is nu ook het geval.

Opvallende overtreding van Haas

Uit de documenten van de FIA bleek namelijk dat het team van Haas de auto van Bearman op zaterdagavond niet op tijd had afgedekt. Dit is in strijd met de parc fermé-regels, maar er werd nog geen besluit genomen door de stewards. Nu blijkt dat Haas heeft ingegrepen, waardoor Bearman niet op de grid zal staan.

Wat heeft Haas gedaan?

De FIA laat namelijk weten dat Haas een grote hoeveelheid motoronderdelen bij de auto van Bearman. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Bearman de beschikking heeft gekregen over een nieuwe ICE, een nieuwe turbocharger, een nieuwe MGU-H, een nieuwe MGU-K, een nieuw setje control electronics en een nieuw uitlaatsysteem.

Lastig weekend voor Haas

Bearman is vooralsnog de enige coureur die de Grand Prix van Nederland vanuit de pitlane zal gaan starten. De Brit weet dat hij voor een zware uitdaging staat, want inhalen op het circuit van Zandvoort is niet heel erg makkelijk. Zijn Haas-teamgenoot Esteban Ocon heeft ook een zware middag voor de boeg, want hij noteerde slechts de achttiende tijd in de kwalificatie. Stroll zal waarschijnlijk wel op de grid verschijnen, al heeft Aston Martin nog niets gecommuniceerd.

Moulbit

Posts: 111

"Wat heeft Haas gedaan?
De FIA laat namelijk weten dat Haas een grote hoeveelheid motoronderdelen bij de auto van Bearman. "

.... heeft veranderd? kaalgeschoren? opgeblazen?

  • 1
  • 31 aug 2025 - 13:09
  • NicoS

    Posts: 19.264

    Nou ja, hij stond toch al één na laatste, dus veel pijn doet het niet.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 12:12
  • Moulbit

    Posts: 111

    "Wat heeft Haas gedaan?
    De FIA laat namelijk weten dat Haas een grote hoeveelheid motoronderdelen bij de auto van Bearman. "

    .... heeft veranderd? kaalgeschoren? opgeblazen?

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 13:09
    • HarryLam

      Posts: 4.841

      Niveau weer he..............?

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 13:53
  • schwantz34

    Posts: 40.764

    Holy sh.t wat een geweldig spektakel was dit zeg. Eerst al die waanzinnige actie van Max bij de start op Norris, de geweldige inhaalactie van LeClerc op Russell, de crash van Ham, de crash tussen de veels te onbesuisde Antonelli en LeClerc, de zeer trieste uitvalbeurt van Lando die misschien hier zijn titelkansen in rook zag opgaan, Hadjar op het podium, en Bearman vanuit de pitstraat gestart naar p6 pffffff

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:45

