Zet Bearman goede vorm door? "Het is behoorlijk spannend"
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 18:46
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Oliver Bearman heeft de afgelopen paar Grand Prix-weekenden zeer goed gepresteerd. De Haas-coureur wist tijdens de Grand Prix van Mexico te verrassen met de vierde positie in de race en hij werd zesde in de Grand Prix van Brazilië. De Britse rookie hoopt deze vorm mee te nemen naar Las Vegas, de nachtrace die komend weekend plaatsvindt. 

Bearman begon dit seizoen zijn allereerste jaar bij Haas, hoewel hij vorig jaar al mocht oefenen bij het team en zelfs twee races heeft gereden als vervanger voor Kevin Magnussen. De Brit heeft nog geen ervaring in Las Vegas, omdat hij vorig jaar in Azerbeidzjan en Brazilië mocht rijden voor het Amerikaanse team. 

'De Strip is bijzonder'

In de preview van Haas vertelt Bearman over zijn verwachtingen voor de Grand Prix van Las Vegas. De rookie is in goede vorm en daardoor ook enorm positief. Las Vegas maakt altijd een show van de Grand Prix en Bearman kan niet wachten om dat met zijn eigen ogen te zien: "Ik kijk ernaar uit om naar Las Vegas te gaan, ik ben nog nooit aan de westkust van Amerika geweest. Het circuit langs de Strip ziet er fantastisch uit, dat is echt geweldig, en het belooft een cool weekend te worden."

"Ik heb daar nog niet geracet, maar ik heb wel op de simulator gereden. Het is een supersnel circuit, met veel lange rechte stukken en moeilijke bochten. Het meest interessante vind ik dat de temperatuur meestal vrij laag is, en de grip ook, wat het voor ons allemaal behoorlijk spannend maakt. Ik denk dat we hier een snelle auto hebben, en aangezien het de laatste triple-header van het seizoen is, willen we punten scoren, dus laten we ervoor gaan."

Hoe snel is Haas in Las Vegas?

Momenteel zit Haas en met name Bearman in een goede flow wat betreft resultaten, maar hoe heeft Haas de afgelopen jaren in Las Vegas gepresteerd? Momenteel zien we dat Haas het achtste team is in het constructeurskampioenschap, maar dat is niet altijd zo geweest. In 2023, toen de allereerste versie van de Grand Prix van Las Vegas plaatsvond stond Haas onderaan de ranglijst en eindigde ze als dertiende en een uitvalbeurt. Kevin Magnussen kwalificeerde zich wel in de top tien. 

In 2024 behaalde het team wel punten in de wereldberoemde stad, want Nico Hülkenberg finishte als achtste voor het team. Haas is hier dus redelijk competitief en met de huidige vorm van het team en van Bearman zijn punten zeker mogelijk. 

