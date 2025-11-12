Lewis Hamilton heeft tot nu toe nog geen goed seizoen, want de zevenvoudig wereldkampioen heeft in zijn Ferrari-periode nog geen podium gepakt en staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. Volgens F1-analist Ted Kravitz moet Ferrari de zevenvoudig wereldkampioen vervangen.

Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari. Er gaan veel geruchten rond over de mogelijke komst van Oliver Bearman. De Haas-coureur is in goede vorm en heeft 24 punten gepakt in de laatste vier races. Lewis Hamilton haalde 27 punten in de afgelopen vier Grands Prix.

'Het is al duidelijk'

Ted Kravitz vertelde in de Sky Sports-podcast The F1 Show over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen: "Het is zo duidelijk als wat dat Ollie Bearman uiteindelijk Lewis Hamilton bij Ferrari zal vervangen. Ik denk dat dat volkomen duidelijk is. Of Charles Leclerc daar op lange termijn zal blijven, is een heel andere kwestie."

Volgens Kravitz is dit een situatie die Ferrari vaker heeft toegepast: "Het is de Ferrari-manier – ze hebben het ook met Charles Leclerc gedaan – om hun junioren uit te lenen aan Sauber, Haas of een motorleverancier, en ze vervolgens weer in eigen dienst te nemen. Haas houdt vol dat ze Bearman voor 2026 binnen hebben, dus ik denk dat Ferrari het met Hamilton zal laten lopen, zijn contract zal laten aflopen en dan zal beslissen of het Bearman wordt."

Charles Leclerc maakte zijn F1-debuut in 2018 voor Sauber. De Monegask heeft eerder al vrije trainingen gereden voor Haas en Sauber; dit was in 2016 en 2017. Na een jaar bij Sauber verving Leclerc Kimi Räikkönen bij Ferrari. Hij heeft sindsdien voor Ferrari gereden.

Bearman heeft al Ferrari-ervaring

Oliver Bearman heeft al eerder in een Ferrari gereden. De Britse Haas-coureur moest vorig seizoen plotseling invallen voor Carlos Sainz. De Spanjaard kreeg een blindedarmontsteking, dus was het Bearman die in de auto moest tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Haas-coureur kwalificeerde zich als elfde, maar werd zevende in de race. Zo behaalde hij zijn allereerste punten tijdens zijn debuut.