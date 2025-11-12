user icon
icon

'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 16:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft tot nu toe nog geen goed seizoen, want de zevenvoudig wereldkampioen heeft in zijn Ferrari-periode nog geen podium gepakt en staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. Volgens F1-analist Ted Kravitz moet Ferrari de zevenvoudig wereldkampioen vervangen. 

Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari. Er gaan veel geruchten rond over de mogelijke komst van Oliver Bearman. De Haas-coureur is in goede vorm en heeft 24 punten gepakt in de laatste vier races. Lewis Hamilton haalde 27 punten in de afgelopen vier Grands Prix. 

Meer over Ferrari Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

7 nov
 Ferrari-president is woest en valt eigen coureurs aan

Ferrari-president is woest en valt eigen coureurs aan

10 nov

'Het is al duidelijk'

Ted Kravitz vertelde in de Sky Sports-podcast The F1 Show over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen: "Het is zo duidelijk als wat dat Ollie Bearman uiteindelijk Lewis Hamilton bij Ferrari zal vervangen. Ik denk dat dat volkomen duidelijk is. Of Charles Leclerc daar op lange termijn zal blijven, is een heel andere kwestie."

Volgens Kravitz is dit een situatie die Ferrari vaker heeft toegepast: "Het is de Ferrari-manier – ze hebben het ook met Charles Leclerc gedaan – om hun junioren uit te lenen aan Sauber, Haas of een motorleverancier, en ze vervolgens weer in eigen dienst te nemen. Haas houdt vol dat ze Bearman voor 2026 binnen hebben, dus ik denk dat Ferrari het met Hamilton zal laten lopen, zijn contract zal laten aflopen en dan zal beslissen of het Bearman wordt."

Charles Leclerc maakte zijn F1-debuut in 2018 voor Sauber. De Monegask heeft eerder al vrije trainingen gereden voor Haas en Sauber; dit was in 2016 en 2017. Na een jaar bij Sauber verving Leclerc Kimi Räikkönen bij Ferrari. Hij heeft sindsdien voor Ferrari gereden. 

Bearman heeft al Ferrari-ervaring

Oliver Bearman heeft al eerder in een Ferrari gereden. De Britse Haas-coureur moest vorig seizoen plotseling invallen voor Carlos Sainz. De Spanjaard kreeg een blindedarmontsteking, dus was het Bearman die in de auto moest tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Haas-coureur kwalificeerde zich als elfde, maar werd zevende in de race. Zo behaalde hij zijn allereerste punten tijdens zijn debuut.

f1 benelux

Posts: 4.235

'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

Is Trump de artikels aan 't schrijven hier? ... (iemand denkt dat ... en het wordt meteen verkocht als waarheid!)

MAGA -> Make Articles Great Again.






Zo ..

  • 5
  • 12 nov 2025 - 16:32
F1 Nieuws Lewis Hamilton Oliver Bearman Ferrari Haas

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.003

    Geweldig zinvol om nu al te speculeren over 2027.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 16:26
  • f1 benelux

    Posts: 4.234

    'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

    Is Trump de artikels aan 't schrijven hier? ... (iemand denkt dat ... en het wordt meteen verkocht als waarheid!)

    MAGA -> Make Articles Great Again.






    Zo ..

    • + 5
    • 12 nov 2025 - 16:32

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.525
  • Podiums 132
  • Grand Prix 229
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×