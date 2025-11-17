user icon
Vertrekt Hamilton bij Ferrari? 'Dit zijn mogelijke opvolgers'
  Gepubliceerd op 17 nov 2025 18:06
  1
  Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton lijkt zich steeds meer op glad ijs te begeven bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen maakte dit jaar de overstap naar de Scuderia, maar heeft nog geen enkel podium weten te scoren. Het voedt de geruchten dat zijn contract – dat eind 2026 afloopt – weleens niet verlengd kan worden.

Vanaf de eerste race is duidelijk dat Hamilton en Ferrari geen vlekkeloos huwelijk vormen. De Brit, jarenlang het boegbeeld van Mercedes, moet in het rood telkens zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc. Na de race in Brazilië sprak Hamilton zelfs over een “lange nachtmerrie”. Zijn enige hoogtepunt tot nu toe is een sprintzege in China. De recente dubbele DNF in São Paulo zorgde bovendien voor extra spanning: Ferrari-president John Elkann gaf beide coureurs publiekelijk een tik op de vingers en stelde dat zij “minder moesten praten en harder moesten rijden”.

Britten benoemen al mogelijke opvolgers van Hamilton

De Britse pers is dan ook op volle toeren gaan speculeren over Hamiltons toekomst. The Mirror ging zelfs zo ver om alvast mogelijke opvolgers te schetsen voor het geval Ferrari en Hamilton na 2026 uit elkaar gaan.

Volgens het medium springt één naam er bovenuit: Oliver Bearman. “De meest in het oog springende kandidaat is zonder twijfel Bearman”, schrijft de krant. “De 20-jarige coureur kent een sterk debuutseizoen bij Haas, staat elfde in het kampioenschap en heeft slechts vier punten achterstand op Isack Hadjar en Nico Hülkenberg.”

'Sainz in beeld bij Ferrari als Hamilton vertrekt'

The Mirror noemt daarnaast een opmerkelijke optie: een mogelijke terugkeer van Carlos Sainz. De Spanjaard moest na 2024 plaatsmaken voor Hamilton, maar zou opnieuw in beeld komen als de Brit eerder dan gepland vertrekt. “In een verrassende wending wordt Sainz getipt voor een sensationele terugkeer. Dat scenario speelt als Ferrari en Hamilton besluiten het contract voortijdig te beëindigen.”

Zelfs Max Verstappen wordt heel voorzichtig gelinkt aan Ferrari, al benadrukte hij dat hij alleen overstapt naar een team dat direct kan winnen. Daarmee lijken Bearman en Sainz voorlopig de meest realistische opties voor de Italianen.

