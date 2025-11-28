Oliver Bearman heeft de afgelopen paar Grands Prix mooie prestaties geleverd voor Haas. De rookie heeft al vijf Grands Prix op rij punten weten te pakken en wil zijn jacht op punten verder inzetten.

De Haas-coureur laat in de officiële Haas-preview weten dat hij erg uitkijkt naar de Grand Prix van Qatar. Bearman behaalde in de laatste drie races de vierde, zesde en tiende plek.

Bearman kijkt uit naar de volgende race

Qatar gaat het zesde en daarmee laatste sprintweekend van het 2025-seizoen. Het is niet de eerste keer dat het land in het Midden-Oosten een sprintrace organiseert, want ze wisten dit ook in 2023 en 2024 te doen.

"Ik ben super enthousiast om naar Qatar te gaan. Ik denk dat dit circuit iets beter bij ons past dan Las Vegas, dus ik kijk uit naar dit weekend. Deze auto's komen tot leven op een circuit als het Lusail International Circuit. Het is ook een sprintrace, wat betekent dat er twee kansen zijn. Ik denk dat we een goed weekend kunnen hebben en we gaan er tot het einde van het seizoen alles aan doen."

Bearman groeit in het klassement

Momenteel staat Bearman twaalfde in het wereldkampioenschap met 41 punten. De Haas-coureur stond vijf Grands Prix geleden nog maar zeventiende met zestien punten. De jonge Brit heeft dus een enorme groei meegemaakt de laatste paar Grands Prix. Bearman haalde laatst niet alleen zijn eigen beste resultaat ooit, maar sowieso het beste resultaat van Haas tot nu toe.

Hij evenaarde namelijk de vierde positie van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2018. De Fransman wist zijn auto vanaf de vijfde plek naar P4 te rijden en kwam meer dan een ronde achter nummer drie Sebastian Vettel. Bearman eindigde op de vierde plek in Mexico vanuit P9. De Brit eindigde negen seconde achter nummer drie Verstappen.