Bearman kijkt uit naar Qatar: "Er zijn twee kansen"

Bearman kijkt uit naar Qatar: "Er zijn twee kansen"

Oliver Bearman heeft de afgelopen paar Grands Prix mooie prestaties geleverd voor Haas. De rookie heeft al vijf Grands Prix op rij punten weten te pakken en wil zijn jacht op punten verder inzetten.

Bearman deelt zware kritiek op stratencircuit van Las Vegas

21 nov
De Haas-coureur laat in de officiële Haas-preview weten dat hij erg uitkijkt naar de Grand Prix van Qatar. Bearman behaalde in de laatste drie races de vierde, zesde en tiende plek. 

Bearman kijkt uit naar de volgende race

Qatar gaat het zesde en daarmee laatste sprintweekend van het 2025-seizoen. Het is niet de eerste keer dat het land in het Midden-Oosten een sprintrace organiseert, want ze wisten dit ook in 2023 en 2024 te doen. 

"Ik ben super enthousiast om naar Qatar te gaan. Ik denk dat dit circuit iets beter bij ons past dan Las Vegas, dus ik kijk uit naar dit weekend. Deze auto's komen tot leven op een circuit als het Lusail International Circuit. Het is ook een sprintrace, wat betekent dat er twee kansen zijn. Ik denk dat we een goed weekend kunnen hebben en we gaan er tot het einde van het seizoen alles aan doen."

Bearman groeit in het klassement

Momenteel staat Bearman twaalfde in het wereldkampioenschap met 41 punten. De Haas-coureur stond vijf Grands Prix geleden nog maar zeventiende met zestien punten. De jonge Brit heeft dus een enorme groei meegemaakt de laatste paar Grands Prix. Bearman haalde laatst niet alleen zijn eigen beste resultaat ooit, maar sowieso het beste resultaat van Haas tot nu toe. 

Hij evenaarde namelijk de vierde positie van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2018. De Fransman wist zijn auto vanaf de vijfde plek naar P4 te rijden en kwam meer dan een ronde achter nummer drie Sebastian Vettel. Bearman eindigde op de vierde plek in Mexico vanuit P9. De Brit eindigde negen seconde achter nummer drie Verstappen.

Oliver Bearman Haas

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 48
  • Podiums 0
  • Grand Prix 25
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.479 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
