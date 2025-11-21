user icon
Bearman deelt zware kritiek op stratencircuit van Las Vegas

Bearman deelt zware kritiek op stratencircuit van Las Vegas
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 15:24
  • Door: Bob Plaizier

Oliver Bearman maakte vannacht voor het eerst kennis met het Las Vegas Strip Circuit. De Britse Haas-coureur worstelde in de straten van het gokparadijs, en zijn conclusie was duidelijk. Bearman is namelijk van mening dat dit het minst leuke stratencircuit is van de Formule 1-kalender.

Bearman had in zijn loopbaan nog nooit gereden op het bijzondere stratencircuit in Las Vegas. Op de baan in het centrum van de gokstad in de staat Nevada worden amper supportraces verreden. Dit jaar zijn alleen de dames van de F1 Academy ook op de baan te vinden, maar verder is er amper baanactie. Aangezien het om een stratencircuit gaat, is er weinig grip. De omstandigheden in Vegas zorgen er echter voor dat de coureurs alle kanten op glijden.

Bearman maakte afgelopen nacht voor het eerst kennis met de uitdagingen van het circuit. De Brit noteerde in de eerste vrije training de zestiende tijd, en was daarmee sneller dan zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon. In de tweede vrije training had hij het zwaarder, en kwam hij niet verder dan de zeventiende tijd.

Geen leuke ervaring

Bearman had het niet makkelijk, en had zich ook niet vermaakt. Balend sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Dit is het minst leuke stratencircuit waar ik ooit op heb gereden. Normaal zijn ze echt heel leuk en geweldig. Deze heeft echt heel weinig grip, wat geen goede combinatie is als je zo dicht bij langs de muren rijdt. Het is echt ongelooflijk snel, wat gevaarlijk is. Het circuit is zelf wel cool, omdat we over de Strip in Las Vegas racen, maar afgezien daarvan zijn er niet veel goede dingen."

Weinig grip

Het gebrek aan grip zorgde voor verbazing bij Bearman: "Natuurlijk is dit circuit nieuw voor me, maar in de eerste rondjes in VT1 was ik eerlijk gezegd echt geschokt door het gebrek aan grip. Het was een hachelijke situatie, ik weet niet eens hoe ik moet omschrijven hoe laag het gripniveau is. Dat betekent wel weer dat de evolutie van de baan heel hoog is."

'We hebben veel geleerd'

Het voelde voor Bearman alsof hij op een ijsbaan reed: "We reden in die sessie vroeg op de zachte band en het lukte niet om een goede ronde te rijden, maar toch stond ik op een goede positie toen ik weer terugkeerde op de baan. En toen ik daarna weer het circuit opreed, had ik ineens vijf of zes tiende meer achterstand."

"De tweede vrije training was een lastige sessie met de regen, het verkeer en al die onderbrekingen, maar ik denk dat we er veel van hebben geleerd."

F1 Nieuws Oliver Bearman Haas GP Las Vegas 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

