De derde en laatste vrije training op het circuit van Zandvoort zit erop. Op het iconische circuit in de duinen werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri. George Russell maakte de top drie compleet.

In de ochtenduren had het geregend in Zandvoort. Het asfalt was dan ook halfdroog toen de lichten op groen schoten bij de start van de derde vrije training. De wedstrijdleiding had de baan nat verklaard, maar dat bleek iets te voorbarig zijn. Toen Isack Hadjar als eerste de baan opkwam, reed hij op inters. Al snel kwam men tot de conclusie dat dit niet de juiste banden waren.

Eerste meters

Een aantal andere coureurs maakten ook gebruik van de inters, maar de natte delen van de baan waren snel weer opgedroogd. Iemand die ook snel de baan opkwam, was Lance Stroll. De Aston Martin-coureur was op vrijdag nog zwaar gecrasht in de tweede vrije training. Aston Martin moest zijn chassis vervangen, en Stroll moest de verloren tijd goedmaken.

De Canadees was ook de eerste coureur die de baan opkwam met een setje zachte banden. Op dat moment had thuisheld Max Verstappen zelfs nog geen enkele ronde gereden, hij stond gezellig te babbelen in zijn pitbox en wekte niet de indruk haast te hebben.

Verstappen de baan op

Na twintig minuten konden de Nederlandse fans voor het eerst echt juichen, want Max Verstappen stuurde zijn Red Bull de baan op. Op hetzelfde moment begon Lando Norris aan zijn pushrondje op een setje softs. De Britse McLaren-coureur was snel, en alleen zijn teamgenoot Oscar Piastri kon hem in de eerste run bijhouden.

Verstappen reed zijn eerste snelle rondje op de mediumbanden, en dat ging zeker niet slecht. Hij kon echter geen vuist vormen in de strijd met de McLarens, en moest 0,7 seconden toegeven. In zijn tweede rondje ging het een stuk beter en was hij 0,441 seconden te langzaam. De softs had hij echter nog niet gebruikt.

In de tweede helft van de training werd het weer druk op de baan, en dat zorgde voor de nodige frustratie bij onder meer Charles Leclerc. Het wordt waarschijnlijk een belangrijk punt voor de kwalificatie van later vanmiddag.

File rijden

Het verkeer bleef in deze sessie voor irritatie zorgen. Yuki Tsunoda werd in zijn vliegende ronde gehinderd door een langzaam rijdende concullega, terwijl Max Verstapen zijn rondje moest afbreken door een onoplettende Alpine. Bij Mercedes had Andrea Kimi Antonelli heel andere problemen, en werkte zijn pedaal om terug te schakelen niet naar wens.

Enorme achterstand Verstappen

In het laatste kwartier volgden de belangrijkste rondjes van de vrije training. De coureurs kregen vrijwel allemaal de beschikking over een setje verse softs, en alle ogen waren gericht op Max Verstappen. De vraag was namelijk tot wat hij in staat was ten opzichte van McLaren. Hij leek ze aardig bij te kunnen houden, maar toen hij over de streep kwam had hij bijna een seconde achterstand op Norris.

Bizarre situatie

De twee papajakleurige wagens zette het hele veld op een grote achterstand, en George Russell leek de best of the rest te zijn. De Brit zorgde voor verbazing met een vreemd moment met Fernando Alonso. Beide coureurs reden bij de ingang van de pits, terwijl Alonso bezig was met een snelle ronde. Russell liet zich langzaam zakken, en leek op het laatste moment de pits in te duiken. Hij zag Alonso over het hoofd en duwde hem bijna de muur in. De stewards gaan het moment onderzoeken.