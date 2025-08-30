user icon
icon

Uitslag VT3 Nederland: McLaren declasseert concurrentie, Verstappen vijfde

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag VT3 Nederland: </b> McLaren declasseert concurrentie, Verstappen vijfde
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 12:30
  • comments 45
  • Door: Bob Plaizier

De derde en laatste vrije training op het circuit van Zandvoort zit erop. Op het iconische circuit in de duinen werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri. George Russell maakte de top drie compleet.

In de ochtenduren had het geregend in Zandvoort. Het asfalt was dan ook halfdroog toen de lichten op groen schoten bij de start van de derde vrije training. De wedstrijdleiding had de baan nat verklaard, maar dat bleek iets te voorbarig zijn. Toen Isack Hadjar als eerste de baan opkwam, reed hij op inters. Al snel kwam men tot de conclusie dat dit niet de juiste banden waren.

Meer over Max Verstappen Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Eerste meters

Een aantal andere coureurs maakten ook gebruik van de inters, maar de natte delen van de baan waren snel weer opgedroogd. Iemand die ook snel de baan opkwam, was Lance Stroll. De Aston Martin-coureur was op vrijdag nog zwaar gecrasht in de tweede vrije training. Aston Martin moest zijn chassis vervangen, en Stroll moest de verloren tijd goedmaken.

De Canadees was ook de eerste coureur die de baan opkwam met een setje zachte banden. Op dat moment had thuisheld Max Verstappen zelfs nog geen enkele ronde gereden, hij stond gezellig te babbelen in zijn pitbox en wekte niet de indruk haast te hebben.

Verstappen de baan op

Na twintig minuten konden de Nederlandse fans voor het eerst echt juichen, want Max Verstappen stuurde zijn Red Bull de baan op. Op hetzelfde moment begon Lando Norris aan zijn pushrondje op een setje softs. De Britse McLaren-coureur was snel, en alleen zijn teamgenoot Oscar Piastri kon hem in de eerste run bijhouden.

Verstappen reed zijn eerste snelle rondje op de mediumbanden, en dat ging zeker niet slecht. Hij kon echter geen vuist vormen in de strijd met de McLarens, en moest 0,7 seconden toegeven. In zijn tweede rondje ging het een stuk beter en was hij 0,441 seconden te langzaam. De softs had hij echter nog niet gebruikt.

In de tweede helft van de training werd het weer druk op de baan, en dat zorgde voor de nodige frustratie bij onder meer Charles Leclerc. Het wordt waarschijnlijk een belangrijk punt voor de kwalificatie van later vanmiddag.

File rijden

Het verkeer bleef in deze sessie voor irritatie zorgen. Yuki Tsunoda werd in zijn vliegende ronde gehinderd door een langzaam rijdende concullega, terwijl Max Verstapen zijn rondje moest afbreken door een onoplettende Alpine. Bij Mercedes had Andrea Kimi Antonelli heel andere problemen, en werkte zijn pedaal om terug te schakelen niet naar wens.

Enorme achterstand Verstappen

In het laatste kwartier volgden de belangrijkste rondjes van de vrije training. De coureurs kregen vrijwel allemaal de beschikking over een setje verse softs, en alle ogen waren gericht op Max Verstappen. De vraag was namelijk tot wat hij in staat was ten opzichte van McLaren. Hij leek ze aardig bij te kunnen houden, maar toen hij over de streep kwam had hij bijna een seconde achterstand op Norris.

Bizarre situatie

De twee papajakleurige wagens zette het hele veld op een grote achterstand, en George Russell leek de best of the rest te zijn. De Brit zorgde voor verbazing met een vreemd moment met Fernando Alonso. Beide coureurs reden bij de ingang van de pits, terwijl Alonso bezig was met een snelle ronde. Russell liet zich langzaam zakken, en leek op het laatste moment de pits in te duiken. Hij zag Alonso over het hoofd en duwde hem bijna de muur in. De stewards gaan het moment onderzoeken.

F1Grand Prix Nederland - Vrije training 3

NL Circuit Zandvoort - 30 augustus 2025

ILMOP

Posts: 1.122

Huh!? George Russell reed richting de pitstraat en stuurde opeens naar rechts. Op datzelfde moment kwam Alonso er met hoge snelheid aan en probeerde hij rechts langs Russell te gaan, precies waar Russell net naartoe stuurde. Wie maakt hier nou eigenlijk de fout?
Het is vreemd dat sommige mensen v... [Lees verder]

  • 10
  • 30 aug 2025 - 12:56
Foto's Grand Prix van Nederland 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (45)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.247

    Gaat nog spannend worden……….om p3.;)

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 12:33
    • hupholland

      Posts: 9.186

      om P1 ook wel. Norris lijkt een streepje voor te hebben dit weekend, maar de 25 punten zijn nog lang niet zeker. Piastri is nagenoeg zeker van P2 en gaat nog kansen krijgen om Norris de P1 af te snoepen.

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 12:43
    • NicoS

      Posts: 19.247

      Het boeit mij weinig wie van de papaya’s de pole pakt of wint, ze hebben geen concurrentie van buitenaf, en dat maakt het weinig interessant. Beetje hetzelfde als in de Mercedes tijd.
      Op wat fans van Piastri en Norris na is het voor de meeste niet echt spannend, je weet toch wel dat er een McLaren op pole staat, met de andere daarachter.

      • + 6
      • 30 aug 2025 - 12:57
    • hupholland

      Posts: 9.186

      dat klinkt wel een tikkeltje gefrustreerd. Probeer er gewoon van te genieten.

      • + 8
      • 30 aug 2025 - 13:09
    • NicoS

      Posts: 19.247

      Nee, het is de realiteit….
      Ik heb geen voorkeur wie van de twee kampioen wordt, dus voor mij is dat niet spannend.
      Voor de rest geniet ik zeker van de f1…..

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 13:35
    • mario

      Posts: 14.051

      @Nicos: "Het boeit mij weinig wie van de papaya’s de pole pakt of wint, ze hebben geen concurrentie van buitenaf, en dat maakt het weinig interessant. Beetje hetzelfde als in de Mercedes tijd."

      En natuurlijk dan ook de Max/RBR tijd.... Misschien iets minder lang, maar ook dat was totale dominantie en omdat ze geen goede tweede coureur hadden (of wilden hebben) ging alles naar Max.... Eigenlijk net zo saai.... Nu zie je in ieder geval de twee McLaren coureurs nog vrij vechten met elkaar en dat is iets wat we al heeeeeeeeeel lang niet hebben gezien, dat teamgenoten met elkaar kunnen en mogen vechten.....

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 13:42
    • mario

      Posts: 14.051

      @Nicos: De afgelopen jaren, dat je na een paar races al wist dat Max het WK zou pakken vond je wel spannend????

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 13:43
    • NyckVrieskast

      Posts: 911

      @mario in 2023 had Max maar 11x pole. Hoe veel poles hebben de mclarens nu al bij elkaar? Als je niet voor mclaren bent, is het gewoon oersaai.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 13:54
    • ILMOP

      Posts: 1.122

      Ik vind dit seizoen eigenlijk best leuk. Na vier jaar waarin Max bijna alles won en steeds kampioen werd, was ik toe aan wat nieuws. Dat nieuwe gevoel krijg ik nu door de sterke prestaties van McLaren. Het fijne aan McLaren is dat beide coureurs ongeveer even goed zijn. Daardoor blijft het spannend wie er wint en maakt het de races leuker om te volgen. In 2022 en vooral in 2023, wist je bijna altijd van tevoren al hoe het zou gaan: Max pakte poleposition op zaterdag en won de race op zondag. Dat was eerlijk gezegd behoorlijk saai.

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 13:59
    • NicoS

      Posts: 19.247

      Mario,
      Iedereen heeft zo z’n voorkeuren, en Max stond in 2023 lang niet altijd op pole. De tweede coureur van RBR is best goed, ze rijden niet voor niets in de F1. Ze halen alleen het niveau van Verstappen niet, dus dan is er ook geen concurrentie voor Max.
      Bottas was ook niet het niveau van Lewis, maar dat is nou eenmaal zo, dat is dan toch de verdienste van Max en Lewis dat ze gewoon een klap beter zijn?
      Dat Norris en Piastri hetzelfde niveau hebben is leuk, maar voor mij maakt het niets uit wie er wint. Ik ben daar heel eerlijk in.
      En ja 2023 was saai omdat Max bijna alles won, maar tegelijkertijd wel heel knap dat hij die focus en mentaliteit had om dat te doen. Ook nadat hij WK was bleef hij gefocust om nog steeds het beste uit zichzelf en het materiaal te halen waardoor niemand een kans had.
      Het was ondanks de dominantie wel een heel bijzonder seizoen.
      Iedereen heeft het over vier jaar dominantie van RBR, maar dat is gel.l, daarmee doe je Verstappen veel te kort mee.
      En hè, dominantie is voor jou ook niet leuk als het niet je favorieten zijn, dus dat mag ik toch ook vinden?

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 14:16
    • NicoS

      Posts: 19.247

      @ilmob,
      Max pakte 10 poles in 24 races in 2023…..minder dan de helft dus.
      Waarom zeggen mensen dingen die niet kloppen. 2021 en 2024 waren zeker geen dominante jaren voor Max en RBR.
      Kennelijk hebben mensen een ander beeld dan wat het werkelijk was. Als twee seizoenen dominantie al teveel voor je was, wat moet de acht jaar Mercedes dominante dan wel niet voor je zijn geweest….

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 16:19
  • Knalpijp

    Posts: 2.037

    Wat heeft die Waché gedaan met die auto? Bearman in een Haas op hard sneller dan Verstappen op mediums.
    Rob Marchel heeft McLaren op de grit gezet. Gooi Waché eruit nu het nog kan want die man wil je echt niet zien werken aan de 2026 auto.

    • + 8
    • 30 aug 2025 - 12:38
    • NicoS

      Posts: 19.247

      Wacht eerst vanmiddag even af, het is nog steeds een vrije training, en Bearman staat nu 15e……
      McLaren staat mijlenver weg, maar daarachter zit het heel dichtbij elkaar. Max zal voor P3 strijden straks, net als Russell en de Ferrari’s….

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 12:42
    • SennaS

      Posts: 10.370

      Wie wil je ipv Wache? En zou die het beter doen?
      Je kunt toch haast niet geloven dat een mega dominante auto in dezelfde regelgeving zo kan terugvallen na het vertrek van goeroe Newey.
      Die auto had waarschijnlijk zo’n overcapaciteit in de glorie jaren en was cruizen geblazen.
      Nu ze in doorontwikkeling iets moeten inleveren na vertrek van Newey kan het team en hun coureurs het niet compenseren.
      Zorgelijk voor 2026.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 13:33
  • Spannenburg

    Posts: 99

    En wij maar denken dat alle auto’s dicht bij elkaar zouden zitten aan het einde van de reglementen en dat het dan om de coureur zou gaan… niet dus.

    • + 6
    • 30 aug 2025 - 12:40
    • NicoS

      Posts: 19.247

      Op McLaren na dan, de rest zit ook heel dichtbij elkaar.

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 12:43
    • Spannenburg

      Posts: 99

      Tussen de derde en laatste plek zit ook maar liefst 1,2 seconden op een korte baan.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 12:49
    • NicoS

      Posts: 19.247

      Dat zullen we in de kwalificatie wel zien als iedereen er echt voor gaat zitten, dit is nog steeds een VT……
      Het zal allemaal nog wel harder gaan vanmiddag…..

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 12:51
    • hupholland

      Posts: 9.186

      dit beeld hebben we wel vaker gezien na FP3, meestal schuift het wel wat meer in elkaar tijdens de kwalificatie. Ze hebben het met dergelijke verschillen zelfs wel eens helemaal weggeven. Dat lijkt me vandaag wel redelijk uitgesloten, of de kampioenschapstress moet wel heel vroeg en hard toeslaan.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 12:54
    • mario

      Posts: 14.051

      McLaren heeft gewoon goed huiswerk gedaan en de rest wat minder....

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 13:44
  • Larry Perkins

    Posts: 59.477

    Gluiperige George was weer eens Lompe George, wat een ongelooflijk blind paard!

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 12:41
    • NicoS

      Posts: 19.247

      Zal wel een boete van 50,- euro worden…..;)

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 12:44
    • Larry Perkins

      Posts: 59.477

      Gelukkig reageerde Alonso snel en bekwaam, anders was dit heel anders afgelopen...

      Trouwens, andersom had Russell (uiteraard) moord en brand gegild.

      • + 5
      • 30 aug 2025 - 12:50
    • ILMOP

      Posts: 1.122

      Huh!? George Russell reed richting de pitstraat en stuurde opeens naar rechts. Op datzelfde moment kwam Alonso er met hoge snelheid aan en probeerde hij rechts langs Russell te gaan, precies waar Russell net naartoe stuurde. Wie maakt hier nou eigenlijk de fout?
      Het is vreemd dat sommige mensen vooral kijken naar wie ze aardig of niet aardig vinden, in plaats van gewoon eerlijk te beoordelen wat er op de baan gebeurt!

      • + 10
      • 30 aug 2025 - 12:56
    • hupholland

      Posts: 9.186

      was dit niet Alonso zn fout? Russell rijdt gewoon achter zn voorganger aan de pits in wanneer Alonso er ineens volgas aan de binnenkant langs wil. Maar goed, het stewardsreport afwachten. Of t is een fout van de engineer van Russell die moet zien dat Alonso aanzet voor een snelle ronde of Alonso was gewoon op een onhandig moment zn racepitentry aan het oefenen. Ik had zelf het idee dat het laatste het geval was.

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 12:57
    • hupholland

      Posts: 9.186

      @ilmop: ja, ze hebben het over blinde paarden, maar van blinde haat ga je ook niet beter zien. Hoe dan ook moeten we ff afwachten voor meer context.

      • + 5
      • 30 aug 2025 - 13:00
    • Larry Perkins

      Posts: 59.477

      Niks haat, dat is erg overdreven en zelfs onzin. Verwacht dat Russell (Mercedes) als schuldige wordt aangewezen door de stewards maar dat er slechts een lichte straf zal volgen...

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 13:08
    • Snork

      Posts: 21.700

      Ik wil even op de regels van dit forum wijzen. Beetje discipline in de discussie terugbrengen:

      - Bij twijfel over schuld waarin Russell betrokken is, is Russell altijd de schuldige.
      - Bij twijfel over schuld waar Russell niet in betrokken is, is Russell ook altijd de schuldige.

      Dit scheelt een hoop discussie. Graag deze regels respecteren, anders wordt het een zootje.

      • + 10
      • 30 aug 2025 - 13:23
    • NicoS

      Posts: 19.247

      Russell rijdt in de midden van de baan, dat is niet slim met een snelle coureur vlak achter je.
      Maar goed zal wel weer een misverstand zijn….
      Net wat Larry zegt, andersom had Russell lopen gillen als een speenvarken.

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 13:39
  • NyckVrieskast

    Posts: 911

    Pff saai hoor die mclaren dominante met wat ik gister al zei 2 matige rijders in een erg dominante auto.

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 12:42
    • ILMOP

      Posts: 1.122

      Matige rijders!? Dat kun je toch niet serieus menen. Max is op dit moment de snelste en beste coureur in het veld. Maar dat betekent niet dat de andere rijders slecht of middelmatig zijn. Natuurlijk steekt Max er vaak bovenuit, maar het verschil met de rest is geen halve of hele seconde per ronde. Dat is gewoon een fabeltje dat vooral door mensen wordt geloofd die de sport niet goed volgen.
      De andere coureurs behoren ook tot de allerbeste ter wereld. Het gaat om tienden of soms zelfs honderdsten van een seconde verschil. Juist dat maakt het racen spannend: kleine fouten of slimme keuzes kunnen meteen het verschil maken tussen winnen of verliezen.
      Max is uitzonderlijk goed, maar sommige in Nederland vergeten voor het gemak dat enkele rijders ook op een extreem hoog niveau rijden!!

      • + 10
      • 30 aug 2025 - 13:05
    • Beetle

      Posts: 2.396

      Lijkt de afgelopen vier seizoenen wel

      • + 4
      • 30 aug 2025 - 13:10
    • Snork

      Posts: 21.700

      Zeker geen matige rijders.
      Dominantie is wel enorm, maar alle lof voor McLaren. Binnen de reglementen vinden ze mogelijkheden om dit verschil te maken. En dat in het 4e seizoen met zelfde technische regels. Is gewoonweg erg knap. Genoeg om naar te kijken, namelijk wat achter de McLarens gebeurt.

      • + 4
      • 30 aug 2025 - 13:26
    • bvonk2

      Posts: 50

      Je hoeft alleen al na het succes te kijken die Norris en Piastri hebben gehaald in de motosport voor F1 om te weten dat dit zeker geen "matige" coureurs zijn. Ook nu late ze dat zien maar sommige willen dat gewoon niet zien.

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 13:47
    • NyckVrieskast

      Posts: 911

      Ik vind piastri en norris matige rijders. Zet een echte kampioen ala hamilton/alanso/ verstappen in en die vermorzelt hun teamgenoot + het hele veld. Norris zwicht onder druk en Piastri is pas zijn 3e f1. Zet ze in een Rbr auto of een andere auto, dan vallen ze vies tegen.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 13:57
    • ILMOP

      Posts: 1.122

      Helemaal mee eens. Kijk hoe een echte kampioen als Hamilton Leclerc aan het vermorzelen is. Om over Alonso maar te zwijgen die drie keer zoveel punten heeft gescoord als Stroll.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 14:30
    • bvonk2

      Posts: 50

      @NyckVrieskast Verstappen won zeker niet altijd van Ricciardo, Norris deed dat wel op een keer Monza na. Dus zeker niet matig.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 15:16
  • Pepe

    Posts: 1.091

    Man wat een schijtbak die RB :p. Mar ook wel knap wat McLaren doet.

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 13:04
  • bvonk2

    Posts: 50

    Weer een geweldige sessie voor de McLaren jongens. Piastri lijkt nog steeds te kort te komen maar dat kan nog veranderen, vooral als er regen gaan komen. Dan hebben andere ook nog wel kans op de overwinning.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 13:04
    • Pepe

      Posts: 1.091

      Norris is vaak ook wel goed in de regen hoor.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 13:05
    • John6

      Posts: 10.985

      Alleen zijn starts daar is altijd wel iets mee aan de hand, Lando zal een goede start moeten hebben.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 13:23
    • bvonk2

      Posts: 50

      Zeker is Norris goed in de regen maar er kan dan van alles gebeuren waardoor we een verrassende winnaar zouden kunnen krijgen.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 13:51
  • mario

    Posts: 14.051

    Well done @Lando & @Oscar..... Top drivers @ the moment!!!

    • + 3
    • 30 aug 2025 - 13:40
    • bvonk2

      Posts: 50

      En @ Top team @ the moment!!!

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 13:53
    • NyckVrieskast

      Posts: 911

      Top auto zal je bedoelen. Top drivers twijfel ik nog erg aan.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 13:58

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×