De vrijdag van het raceweekend in Zandvoort zit erop. Op het klassieke circuit werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Aan de Noord-Hollandse kust werd de tweede tijd neergezet door Fernando Alonso, terwijl Oscar Piastri de top drie deze keer compleet maakte. Max Verstappen werd vijfde.

Vlak voor de start van de tweede vrije training in Zandvoort begon het flink te regenen. De fans deden snel hun poncho's aan en hoopten op een sessie vol met spektakel. Bij de start van de vrije training was het echter droog, en de coureurs kwamen snel de baan op. Ze wilden immers gebruikmaken van alle droge minuten voordat het zou gaan regenen.

Max Verstappen wachtte lang voordat hij zijn eerste meters maakte. De Red Bull-man liet zijn landgenoten juichen toen hij na zeven minuten het circuit opkwam. De andere coureurs waren toen al bezig met hun snelle rondjes, en dat zorgde voor de nodige chaos.

Verkeer

Coureurs reden elkaar overal in de weg, en dat zorgde voor frustratie. Fernando Alonso snauwde dat Andrea Kimi Antonelli blind was, terwijl Charles Leclerc helemaal gek werd van Yuki Tsunoda. Leclerc lette zelf ook niet helemaal goed op waardoor Alexander Albon een tripje door de grindbak moest maken.

Wat ging er mis bij Lance Stroll?

De grootste problemen werden echter veroorzaakt door Lance Stroll. De Canadees ging de fout in in bocht 3. Met hoge snelheid schoof hij de muur in, en hij had alle geluk van de wereld dat hij zijn handen niet blesseerde. De schade was groot, en de marshalls moesten aan de bak. De sessie werd stilgelegd, terwijl iedereen angstig naar de lucht keek.

Wéér een incident

De regen kwam echter nog steeds niet naar beneden, en dat gaf de coureurs de kans om nog meer meters te maken. Ook Isack Hadjar kwam de baan op, in de eerste fase van de training had hij door problemen geen meter gereden.

Het bleef uiteindelijk bij een paar meters, want toen hij de baan opkwam, liep hij snel tegen nieuwe problemen aan. Hij liet zijn team Racing Bulls weten dat hij geen power had, en hij parkeerde zijn witte wagen naast de baan. Balend stapte hij uit, en keek hij mokkend toe hij de marshalls zijn wagen van het asfalt verwijderde. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, waardoor de andere coureurs konden blijven rijden.

Rode vlag en nieuwe chaos

Na dit oponthoud kwamen de coureurs het asfalt op voor een aantal snelle rondjes. De verwachte regen kwam niet om de hoek kijken, en dat pakte goed uit voor hen. Op het moment dat ze wilden beginnen aan een snelle ronde, werd er echter weer met een rode vlag gezwaaid. Ditmaal werd de rode vlag veroorzaakt door Alexander Albon.

De Thaise Williams-coureur was rechtdoor geschoten in de eerste bocht, en had daarbij zijn voorvleugel beschadigd. Hij kon zijn weg niet vervolgen, omdat hij zichzelf vast had gereden in de grindbak. In de pitlane ging het ook mis, toen Oscar Piastri per ongeluk tegen de Mercedes van George Russell aanreed.