user icon
icon

Uitslag VT2 Nederland Norris snelste na chaotische sessie, Verstappen vijfde op halve seconde

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag VT2 Nederland </b> Norris snelste na chaotische sessie, Verstappen vijfde op halve seconde
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 17:00
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

De vrijdag van het raceweekend in Zandvoort zit erop. Op het klassieke circuit werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Aan de Noord-Hollandse kust werd de tweede tijd neergezet door Fernando Alonso, terwijl Oscar Piastri de top drie deze keer compleet maakte. Max Verstappen werd vijfde.

Vlak voor de start van de tweede vrije training in Zandvoort begon het flink te regenen. De fans deden snel hun poncho's aan en hoopten op een sessie vol met spektakel. Bij de start van de vrije training was het echter droog, en de coureurs kwamen snel de baan op. Ze wilden immers gebruikmaken van alle droge minuten voordat het zou gaan regenen.

Meer over Max Verstappen Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Max Verstappen wachtte lang voordat hij zijn eerste meters maakte. De Red Bull-man liet zijn landgenoten juichen toen hij na zeven minuten het circuit opkwam. De andere coureurs waren toen al bezig met hun snelle rondjes, en dat zorgde voor de nodige chaos.

Verkeer

Coureurs reden elkaar overal in de weg, en dat zorgde voor frustratie. Fernando Alonso snauwde dat Andrea Kimi Antonelli blind was, terwijl Charles Leclerc helemaal gek werd van Yuki Tsunoda. Leclerc lette zelf ook niet helemaal goed op waardoor Alexander Albon een tripje door de grindbak moest maken.

Wat ging er mis bij Lance Stroll?

De grootste problemen werden echter veroorzaakt door Lance Stroll. De Canadees ging de fout in in bocht 3. Met hoge snelheid schoof hij de muur in, en hij had alle geluk van de wereld dat hij zijn handen niet blesseerde. De schade was groot, en de marshalls moesten aan de bak. De sessie werd stilgelegd, terwijl iedereen angstig naar de lucht keek.

Wéér een incident

De regen kwam echter nog steeds niet naar beneden, en dat gaf de coureurs de kans om nog meer meters te maken. Ook Isack Hadjar kwam de baan op, in de eerste fase van de training had hij door problemen geen meter gereden.

Het bleef uiteindelijk bij een paar meters, want toen hij de baan opkwam, liep hij snel tegen nieuwe problemen aan. Hij liet zijn team Racing Bulls weten dat hij geen power had, en hij parkeerde zijn witte wagen naast de baan. Balend stapte hij uit, en keek hij mokkend toe hij de marshalls zijn wagen van het asfalt verwijderde. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, waardoor de andere coureurs konden blijven rijden.

Rode vlag en nieuwe chaos

Na dit oponthoud kwamen de coureurs het asfalt op voor een aantal snelle rondjes. De verwachte regen kwam niet om de hoek kijken, en dat pakte goed uit voor hen. Op het moment dat ze wilden beginnen aan een snelle ronde, werd er echter weer met een rode vlag gezwaaid. Ditmaal werd de rode vlag veroorzaakt door Alexander Albon.

De Thaise Williams-coureur was rechtdoor geschoten in de eerste bocht, en had daarbij zijn voorvleugel beschadigd. Hij kon zijn weg niet vervolgen, omdat hij zichzelf vast had gereden in de grindbak. In de pitlane ging het ook mis, toen Oscar Piastri per ongeluk tegen de Mercedes van George Russell aanreed.

F1Grand Prix Nederland - Vrije training 2

NL Circuit Zandvoort - 29 augustus 2025

meister

Posts: 4.058

Yuki zit er goed bij, hij kan het wel.

  • 2
  • 29 aug 2025 - 17:14
Foto's Grand Prix van Nederland 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.058

    Yuki zit er goed bij, hij kan het wel.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 17:14
    • Flexwing

      Posts: 116

      Morgen maar weer zien waar hij staat

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:28
  • schwantz34

    Posts: 40.749

    Moeilijke omstandigheden, en erg gaaf om te zien dat de foutjes die daardoor ontstaan op zo'n old skool circuit als Zandvoort altijd direct afgestraft worden.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 17:15
  • bvonk2

    Posts: 44

    Norris weer sterk bezig maar Piastri kan natuurlijk ook weer de aansluiting vinden, hebben we vaker gezien dit siezoen. Hoop op weer een spannende strijd tussen deze twee.

    Geen regen maar ondanks dat heel wat momentjes op de baan, blijft bijzonder circuit.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 17:35

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×