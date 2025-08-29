Het raceweekend in Zandvoort is officieel begonnen! Op het circuit aan de Noord-Hollandse kust werd in de eerste vrije training de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. De tweede tijd ging naar Oscar Piastri, terwijl Lance Stroll de top drie compleet maakte. Max Verstappen noteerde de zesde tijd.

Na drie weken zonder Formule 1-actie, kwamen de coureurs zojuist eindelijk weer de baan op. De fans op de tribunes en in de duinen konden haast niet wachten, maar toen het licht op groen schoot kwamen de meeste coureurs direct de baan op. De sessie begon met een Virtual Safety Car, en veel toppers kwamen direct het zanderige asfalt op.

Thuisheld Max Verstappen kwam na drie minuten de baan op, als allerlaatste. De oranjefans klapten hun handen stuk, en Verstappen begon met het afwerken van zijn programma. Aangezien er regen in de lucht hing, reden de coureurs veel rondjes in de eerste fase van de sessie.

Hamilton de fout in

Niet alles ging goed, en Lewis Hamilton was de eerste coureur die de fout inging bij het inrijden van bocht drie. Voordat hij de banking bereikte, stond hij al achterstevoren op het asfalt. Hij was gespind en had zijn setje banden verpest. Hij hobbelde terug naar de pitlane, maar kon zijn weg gewoon vervolgen.

Chaos en rode vlag

Niet lang daarna werd er weer met de gele vlag gezwaaid. In het stadiongedeelte had Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda een klein foutje gemaakt. De Japanner schoot door het grind, maar kon wel verder rijden. De gele vlag bleef, want op een ander gedeelte van de baan was Andrea Kimi Antonelli de fout ingegaan.

De jonge Italiaanse Mercedes-coureur was rechtdoor geschoten bij het ingaan van bocht negen, en hij stond vast in de grindbak. Hij had de muur niet geraakt, maar kon zijn Zilverpijl niet uit het grind krijgen. Hij stapte uit, en de marshalls moesten in actie komen. Terwijl de fans van de duin afrenden om Antonelli op de gevoelige plaat vast te leggen, werd er met de rode vlag gezwaaid.

De wind waait

Na een paar minuutjes ging de sessie weer verder. Het waaide flink in Zandvoort, en daar hadden de coureurs dan ook last van. Het viel op dat veel coureurs snaps hadden, en dat ze hard moesten werken om een spin of een groot ongeval te voorkomen.

McLaren in de aanval

Na een halfuurtje kwamen de eerste coureurs op de zachte banden de baan op. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri begonnen met snelle tijden, terwijl de andere coureurs wat tijd toe moesten geven. Verstappen wachtte op zijn beurt langer voordat hij een snelle ronde ging rijden.

Bij McLaren gingen ze gelijk verder met de interne strijd. Norris kreeg van zijn race-engineer te horen dat Piastri een iets andere racelijn reed in bocht twee. Wat de reden was achter dit bericht, bleef echter een beetje onduidelijk.

Hoe groot was de achterstand van McLaren?

De McLarens waren direct zeer snel, veel sneller dan de concurrentie. Max Verstappen kwam in zijn eerste run op de zachte band niet verder dan de vijfde plaats met een achterstand van bijna een seconde. Bij Ferrari waren er grotere problemen, en bleven Hamilton en Leclerc steken in het achterveld. Het zorgde voor onvrede bij Leclerc, die stelde dat ze mijlenver achter lagen op de rest.

Regen in de lucht

De sessie werd verreden onder droge omstandigheden, maar de kans is groot dat al het neergelegde rubber vanmiddag wordt weggespoeld. Aan het einde van de sessie waren er namelijk donkere wolken te zien die vanaf de Noordzee langzaam richting het land trokken. Het kan zorgen voor een natte tweede vrije training, als de teams het de moeite waard vinden om dan de baan op te gaan.

In de eerste vrije training werden er in ieder geval veel rondjes gereden. De grootste verrassing was het team van Aston Martin, Lance Stroll en Fernando Alonso noteerden daar de derde en vierde tijd. Voor Stroll waren het niet zijn eerste rondjes op Zandvoort in 2025, in mei kwam hij een middagje in actie tijdens een TPC-test.