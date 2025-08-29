user icon
<b> Uitslag VT1 Nederland: </b> McLaren deelt enorme tik uit, Verstappen slechts zesde
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 13:30
  • comments 36
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Zandvoort is officieel begonnen! Op het circuit aan de Noord-Hollandse kust werd in de eerste vrije training de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. De tweede tijd ging naar Oscar Piastri, terwijl Lance Stroll de top drie compleet maakte. Max Verstappen noteerde de zesde tijd.

Na drie weken zonder Formule 1-actie, kwamen de coureurs zojuist eindelijk weer de baan op. De fans op de tribunes en in de duinen konden haast niet wachten, maar toen het licht op groen schoot kwamen de meeste coureurs direct de baan op. De sessie begon met een Virtual Safety Car, en veel toppers kwamen direct het zanderige asfalt op.

Thuisheld Max Verstappen kwam na drie minuten de baan op, als allerlaatste. De oranjefans klapten hun handen stuk, en Verstappen begon met het afwerken van zijn programma. Aangezien er regen in de lucht hing, reden de coureurs veel rondjes in de eerste fase van de sessie.

Hamilton de fout in

Niet alles ging goed, en Lewis Hamilton was de eerste coureur die de fout inging bij het inrijden van bocht drie. Voordat hij de banking bereikte, stond hij al achterstevoren op het asfalt. Hij was gespind en had zijn setje banden verpest. Hij hobbelde terug naar de pitlane, maar kon zijn weg gewoon vervolgen.

Chaos en rode vlag

Niet lang daarna werd er weer met de gele vlag gezwaaid. In het stadiongedeelte had Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda een klein foutje gemaakt. De Japanner schoot door het grind, maar kon wel verder rijden. De gele vlag bleef, want op een ander gedeelte van de baan was Andrea Kimi Antonelli de fout ingegaan.

De jonge Italiaanse Mercedes-coureur was rechtdoor geschoten bij het ingaan van bocht negen, en hij stond vast in de grindbak. Hij had de muur niet geraakt, maar kon zijn Zilverpijl niet uit het grind krijgen. Hij stapte uit, en de marshalls moesten in actie komen. Terwijl de fans van de duin afrenden om Antonelli op de gevoelige plaat vast te leggen, werd er met de rode vlag gezwaaid.

De wind waait

Na een paar minuutjes ging de sessie weer verder. Het waaide flink in Zandvoort, en daar hadden de coureurs dan ook last van. Het viel op dat veel coureurs snaps hadden, en dat ze hard moesten werken om een spin of een groot ongeval te voorkomen.

McLaren in de aanval

Na een halfuurtje kwamen de eerste coureurs op de zachte banden de baan op. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri begonnen met snelle tijden, terwijl de andere coureurs wat tijd toe moesten geven. Verstappen wachtte op zijn beurt langer voordat hij een snelle ronde ging rijden.

Bij McLaren gingen ze gelijk verder met de interne strijd. Norris kreeg van zijn race-engineer te horen dat Piastri een iets andere racelijn reed in bocht twee. Wat de reden was achter dit bericht, bleef echter een beetje onduidelijk.

Hoe groot was de achterstand van McLaren?

De McLarens waren direct zeer snel, veel sneller dan de concurrentie. Max Verstappen kwam in zijn eerste run op de zachte band niet verder dan de vijfde plaats met een achterstand van bijna een seconde. Bij Ferrari waren er grotere problemen, en bleven Hamilton en Leclerc steken in het achterveld. Het zorgde voor onvrede bij Leclerc, die stelde dat ze mijlenver achter lagen op de rest.

Regen in de lucht

De sessie werd verreden onder droge omstandigheden, maar de kans is groot dat al het neergelegde rubber vanmiddag wordt weggespoeld. Aan het einde van de sessie waren er namelijk donkere wolken te zien die vanaf de Noordzee langzaam richting het land trokken. Het kan zorgen voor een natte tweede vrije training, als de teams het de moeite waard vinden om dan de baan op te gaan.

In de eerste vrije training werden er in ieder geval veel rondjes gereden. De grootste verrassing was het team van Aston Martin, Lance Stroll en Fernando Alonso noteerden daar de derde en vierde tijd. Voor Stroll waren het niet zijn eerste rondjes op Zandvoort in 2025, in mei kwam hij een middagje in actie tijdens een TPC-test.

F1Grand Prix Nederland - Vrije training 1

NL Circuit Zandvoort - 29 augustus 2025

Mr Marly

Posts: 7.774

4 opeenvolgende kampioenschappen voor een McLaren coureur kan ik goed aan wennen hoor.

  • 12
  • 29 aug 2025 - 13:49
  • NyckVrieskast

    Posts: 904

    En dan vonden mensen de Rb dominantie saai worden maar dit komt mij ook onderhand de neus uit. Pfff...

    • + 10
    • 29 aug 2025 - 13:34
    • Mr Marly

      Posts: 7.774

      4 opeenvolgende kampioenschappen voor een McLaren coureur kan ik goed aan wennen hoor.

      • + 12
      • 29 aug 2025 - 13:49
    • Politik

      Posts: 9.514

      Zo saai als 2023 is het in ieder geval bij lange na nog niet.
      Die races werden op 1 race na, allemaal door RB gewonnen.
      Bovendien hebben we.nu een dominant team, die hun coureurs vrij laat racen, wat het voor de neutrale kijker nog een beetje leuk maakt.

      • + 11
      • 29 aug 2025 - 14:02
    • NyckVrieskast

      Posts: 904

      Nou wat hieronder al wordt aangegeven dat er een titelstrijd is tussen 2 mindere rijders. Zet ze beide in een Rb en ze presteren helemaal niks meer. Ik kon meer genieten van de one man show die alles won en dichtbij perfectie kwam. Dat is veel mooier dan een semi gevecht tussen een middelmatige rijder en een talent. (Middelmatige rijder is Norris en talent Piastri) Ik kan meer genieten van dat iemand iedereen vermorzelt, zo heb ik ook kunnen genieten van Schumi en Hamilton in hun glory tijden.

      • + 4
      • 29 aug 2025 - 14:16
    • snailer

      Posts: 29.394

      Begin 2023 vochten de Red Bull rijders ook. EN Perez kreeg gewoon de voorkeur als die aan kop lag. Dus precies het zelfde als nu met McLaren.

      Alleen kon Perez het na Baku niet meer bijhouden. Ze waren nooit meet op de zelfde plek van de baan. Of Verstappen moest van achter hem komen.

      Maar goed. De McLaren rijders mogen nep racen. Oscar. You may fight, but without any risk! Dan kan je net zo goed niet proberen in te halen. In ieder geval ging het tussen Perez en Verstappen gewoon hard tegen hard. Tot Perez het niet meer bij kon houden.

      Een optocht met een 8ste er tussen is net zo goed saai als wanneer en 4 seconde tussen zit.

      • + 6
      • 29 aug 2025 - 14:21
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.857

      Kan dit wel 4 jaar aanzien.

      • + 5
      • 29 aug 2025 - 14:38
    • Pepe

      Posts: 1.089

      Als Max in die bak had gezeten had die elke race gewonnen. Denk dat deze McLaren vergelijkbaar is met de RB dominantie hoor.

      • + 6
      • 29 aug 2025 - 14:39
    • bvonk2

      Posts: 44

      Helemaal niet saai, al ben ik wel McLaren fan. Maar daarnaast nu ook twee coureurs in het top team die aan elkaar zijn gewaagd en het tegen elkaar mogen opnemen.

      • + 5
      • 29 aug 2025 - 14:39
    • Politik

      Posts: 9.514

      Dat een team volstrekt logisch wil voorkomen dat beide coureurs crashen noemt @snailer 'nep-racen'

      Hij geeft blijkbaar de voorkeur aan een one-man show zoals in 2023🙈

      • + 4
      • 29 aug 2025 - 14:54
    • Mr Marly

      Posts: 7.774

      Nyck ik gun jou veel van dit soort seizoenen, mezelf ook trouwens.

      • + 4
      • 29 aug 2025 - 15:13
    • NicoS

      Posts: 19.226

      Ze zijn niet in staat elkaar in te halen, dus teamorders zijn ook helemaal niet nodig.
      Alleen bij de start kan het even spannend worden, daarna rijden ze even hard zonder het elkaar lastig te kunnen maken.
      Alleen een andere strategie kan voor wat leven in de brouwerij brengen.
      Vier één tweetjes achter elkaar, en zonder bijzonderheden zal de vijfde dit weekend een feit zijn, dat kun je nu al invullen.
      Wie er wint? Dat is de enige vraag nog, maar waarschijnlijk degene die op pole start.
      Komt aardig in de buurt van de Mercedes dominantie van een jaar of vier geleden….., het is niet de vraag of, maar welke van de twee McLaren’s als eerste finisht.
      2023 was dominanter…..ja omdat de beste coureur achter het stuur zat…..

      • + 5
      • 29 aug 2025 - 15:17
    • Mr Marly

      Posts: 7.774

      Nicos, groot verschil met de Mercedes dominantie is dat deze wel erg lang duurde, maar vooral dat hun voorsprong in de kwalificatie enorm te noemen was. Dat zie je nu totaal niet terug, sterker nog de kwalificaties zijn uitermate spannend met zeer kleine verschillen.

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 15:59
    • NicoS

      Posts: 19.226

      Dat klopt, maar in de race is het een ander verhaal.
      Ook Max stond “slechts 10 x op pole in 2023, dat was inderdaad met Mercedes een lange periode een ander verhaal.
      Maar goed, volgend seizoen kan het beeld er weer heel anders uit gaan zien.

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 16:24
  • Beamer

    Posts: 1.774

    Het is wel duidelijk, dat wordt de eerste 1-2 voor Red Bull dit jaar

    • + 5
    • 29 aug 2025 - 13:34
    • schwantz34

      Posts: 40.749

      Max was zelfs al aan het oefenen om Zondag een Straatfeest met de fans te vieren in de grindbak van de Tarzanbocht.

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 13:40
  • van lotje,g

    Posts: 1.064

    Ik las dat veel coureurs snaps hadden, mag dat?

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 13:36
    • Lulham

      Posts: 382

      Is dit een examen van het CBR?

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 13:45
    • Skoda F1

      Posts: 260

      Volgens mij niet! Alleen Flügel is toegestaan

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 14:17
    • Golf-GTI

      Posts: 1.475

      Marko komt nog met een Jägermeister voorbij

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 15:10
  • rwinn2893

    Posts: 119

    Ben ik de enige als ik zeg dat dit seizoen zwaar tegenvalt? Van tevoren hoop je vanwege de reglement wijzigingen dat alles dichter bij elkaar komt maar dit lijkt wel een heruitgave van 2023 met mindere coureurs als titelstrijd. De auto's lijken wel vrachtschepen op een circuit als Zandvoort en de tribunes ook totaal niet vol.

    • + 5
    • 29 aug 2025 - 13:40
    • Lulham

      Posts: 382

      Welke reglement wijziging?

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 13:46
    • ChrisFerrari15

      Posts: 486

      Verstappen rijdt niet vooraan het veld he.. dan zijn de tribunes natuurlijk leeg

      • + 7
      • 29 aug 2025 - 13:50
    • Mr Marly

      Posts: 7.774

      Was er een titelstrijd in 2023? Ik heb alleen een one man show gezien, perfect uitgevoerd dat dan weer wel. En mindere coureurs? Beetje arrogante en misplaatste opmerking over beide McLaren coureurs.

      • + 10
      • 29 aug 2025 - 13:56
    • red slow

      Posts: 3.191

      Het veld zit met de kwalificatie dicht bij elkaar. Echter door het minimale verschil is inhalen lastiger. Om nog te zwijgen over dat de wagens veelste breed zijn.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 14:12
    • snailer

      Posts: 29.394

      Toch snap ik wat rwinn2893 zegt over spannende races regelementsweizigingen.

      De grondeffect auto's waren bedacht om het racen spannender te maken. En dat is hooguit in 2022 gelukt. Toen was er hard te verdedigen, maar uiteindelijk ook in te halen.

      Dit seizoen is het op veel banen het zelfde. De rijder vooran is niet in te halen door de absoluut snelste McLaren. Gezien met de overwinning van Russell en de 2 van Verstappen. Hoewel ik denk dat Russell toen wel een erg sterke auto had. De Mercedes lag die race op rails. Enorm apart dat ze dat inmiddels weer kwijt zijn.

      Dat F1 saai is geworden is al heel erg lang duidelijk veel daarvan komt door de betutteling en de banden waar alleen maar mee moet worden gemanaged. Behalve McLaren dan. De dominantie van hen komt van het op bedrijfstemperatuur houden van de banden. Die hebben echt een gouden vondst gedaan. Dat ze zo dominant zijn is echt dik en dik verdiend.

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 14:29
    • Pepe

      Posts: 1.089

      @MrMarly zijn het toch ook ten opzichte van Max? Wat is daar weer arrogant aan? Dat is gewoon de realiteit.

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 14:41
    • Mr Marly

      Posts: 7.774

      Pepe, kleineren zou een betere bewoording zijn geweest.

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 15:16
    • NicoS

      Posts: 19.226

      Op welk circuit zit het wel vol op vrijdag?
      Geen enkel circuit……

      • + 4
      • 29 aug 2025 - 15:19
    • Pepe

      Posts: 1.089

      @MrMarly leg eens uit dan?

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:12
  • Lulham

    Posts: 382

    Een seconde op deze Madurodam-baan is wel vrij veel.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 13:47
    • monzaron

      Posts: 545

      Red Bull heeft vaak 3 trainingen nodig om op gang te komen 😊

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 13:50
    • Snork

      Posts: 21.686

      Dan vind je de Red Bull ring, Interlagos en Austin ook madurodam-banen? Zitten allemaal met rondetijden tussen de 65 en 72 seconden. Met Zandvoort daar tussenin.

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 13:55
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.701

      Snork
      Monaco ook he

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 14:46
    • Snork

      Posts: 21.686

      Ja die ook idd.

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 15:36
  • SennaS

    Posts: 10.364

    Tis maar een training, geeft wel iets aan maar zegt niet alles. Rbr staat er over het algemeen in de quali en race.
    Buitenaardse Max compenseert de tekortkoming wel met het publiek achter hem.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 13:55
  • snailer

    Posts: 29.394

    Die nieuwe vleugel lijkt alweer een mislukking. Verstappen p6, Tsunoda p16.

    Gat van McLaren mega,

    Alles puur gebaseerd op de uitslag. En... het is nog maar vt1, waar McLaren eigenlijk altijd rustig aan doet.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 14:05

