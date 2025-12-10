Isack Hadjar heeft zijn eerste officiële werkdag als racecoureur van Red Bull Racing achter de rug. De Fransman en nieuwe teamgenoot van Max Verstappen werkte in Abu Dhabi een uitgebreid testprogramma af en kwam tot 111 ronden. Binnen het team was men meteen onder de indruk.

Hadjar kreeg de taak om de nieuwe Pirelli-banden voor 2026 te testen, terwijl Ayumu Iwasa naast hem plaatsnam in de RB21 voor de Young Driver Test met de huidige compounds. Voor Hadjar waren het dus zijn eerste meters als officieel Red Bull-rijder, al sprong hij de afgelopen jaren al meermaals in bij vrije trainingen.

Hadjar voelt zich al thuis bij Red Bull

“Het was geweldig om mijn eerste ronden te rijden als officieel coureur van Red Bull Racing,” reageerde Hadjar na afloop. “Het is fijn om te weten dat ik in januari kan terugkomen en ondertussen al met veel meer mensen binnen het team heb gewerkt. De ontvangst was top en ik voel me nu al thuis in deze groep.”

Hoewel de wagen in Abu Dhabi niets te maken had met de bolide waarin hij eind januari in Barcelona zijn echte debuut bij het hoofdteam zal maken, had de test voor de Fransman wél waarde. “Dit is een totaal andere auto dan die in Barcelona, maar het was goed om alvast een gevoel te krijgen voor de banden. We proberen nu zoveel mogelijk data te verzamelen — dat gaat ons zeker helpen in de aanloop naar het nieuwe seizoen.”

Red Bull onder de indruk van Hadjar

Bij Red Bull was men tevreden over de eerste officiële werkdag van Verstappens nieuwe teamgenoot. Ben Waterhouse, Head of Performance Engineering, zag hoe beide coureurs hun programma probleemloos afwerkten. “We hebben een heel succesvolle testdag gehad. Isack voerde het plan uit voor de 2026-banden, Ayumu werkte de Young Driver Test af — en beiden leverden uitstekend werk. Hun feedback was gedetailleerd en ze tikten het volledige programma af.”

Voor Red Bull was de dag bovendien belangrijk om Hadjar verder te integreren binnen de ploeg. “Het was enorm waardevol om met Isack te werken,” aldus Waterhouse. “We leren hem beter kennen en bouwen al aan de relatie richting volgend seizoen. We nemen alle data mee naar Milton Keynes om onze simulaties te verfijnen richting de test in Barcelona over zeven weken.”