Hadjar kent goede eerste dag bij Red Bull: "Ik voel me nu al thuis"

Isack Hadjar heeft zijn eerste officiële werkdag als racecoureur van Red Bull Racing achter de rug. De Fransman en nieuwe teamgenoot van Max Verstappen werkte in Abu Dhabi een uitgebreid testprogramma af en kwam tot 111 ronden. Binnen het team was men meteen onder de indruk.

Hadjar kreeg de taak om de nieuwe Pirelli-banden voor 2026 te testen, terwijl Ayumu Iwasa naast hem plaatsnam in de RB21 voor de Young Driver Test met de huidige compounds. Voor Hadjar waren het dus zijn eerste meters als officieel Red Bull-rijder, al sprong hij de afgelopen jaren al meermaals in bij vrije trainingen.

Hadjar voelt zich al thuis bij Red Bull

“Het was geweldig om mijn eerste ronden te rijden als officieel coureur van Red Bull Racing,” reageerde Hadjar na afloop. “Het is fijn om te weten dat ik in januari kan terugkomen en ondertussen al met veel meer mensen binnen het team heb gewerkt. De ontvangst was top en ik voel me nu al thuis in deze groep.”

Hoewel de wagen in Abu Dhabi niets te maken had met de bolide waarin hij eind januari in Barcelona zijn echte debuut bij het hoofdteam zal maken, had de test voor de Fransman wél waarde. “Dit is een totaal andere auto dan die in Barcelona, maar het was goed om alvast een gevoel te krijgen voor de banden. We proberen nu zoveel mogelijk data te verzamelen — dat gaat ons zeker helpen in de aanloop naar het nieuwe seizoen.”

Red Bull onder de indruk van Hadjar

Bij Red Bull was men tevreden over de eerste officiële werkdag van Verstappens nieuwe teamgenoot. Ben Waterhouse, Head of Performance Engineering, zag hoe beide coureurs hun programma probleemloos afwerkten. “We hebben een heel succesvolle testdag gehad. Isack voerde het plan uit voor de 2026-banden, Ayumu werkte de Young Driver Test af — en beiden leverden uitstekend werk. Hun feedback was gedetailleerd en ze tikten het volledige programma af.”

Voor Red Bull was de dag bovendien belangrijk om Hadjar verder te integreren binnen de ploeg. “Het was enorm waardevol om met Isack te werken,” aldus Waterhouse. “We leren hem beter kennen en bouwen al aan de relatie richting volgend seizoen. We nemen alle data mee naar Milton Keynes om onze simulaties te verfijnen richting de test in Barcelona over zeven weken.”

 

  • Erwinnaar

    Posts: 5.283

    Tja, leuk om de mensen te leren kennen maar de auto zal ook 2026 weer volledig anders zijn, werkelijk alles.

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 15:38

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

