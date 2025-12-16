De kogel is door de kerk: de Grand Prix van Portugal keert terug op de Formule 1-kalender. Het nieuws lekte afgelopen nacht al uit via Portugese media, en nu is het officieel geworden dat de race op het spectaculaire circuit van Portimão een plekje gaat krijgen op de kalender.

De Grand Prix van Portugal stond voor het laatst in 2021 op de Formule 1-kalender. Het was een noodverband, want vanwege de coronapandemie waren er meerdere races weggevallen en het circuit in de Algarve bleek de perfecte vervanger. In 2020 en 2021 zorgde het circuit voor interessante races en de coureurs reageerden razend enthousiast op de uitdagende baan met veel hoogteverschillen.

Vervanger van Zandvoort

Via de Portugese media lekte eerder al uit dat de koningsklasse van de autosport gaat terugkeren op het circuit van Portimão. In de afgelopen maanden werd er in Portugal al hard gewerkt aan de terugkeer van de race, en nu is dat een feit. De organisatie heeft een contract getekend voor 2027 en 2028 en kan worden gezien als een indirecte vervanger van Zandvoort.

Veel kapers op de kust

De Dutch Grand Prix verdwijnt na volgend jaar van de kalender, en het was onduidelijk wat de Formule 1 wilde gaan doen met dit plekje. Er is veel interesse in het organiseren van een F1-race, en onder meer Rwanda, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Thailand azen op een plekje op de kalender. De Formule 1 kiest er echter voor om in Europa te blijven, en geven coureursfavoriet Portimão een nieuwe kans.

Euforie bij Domenicali

Formule 1-CEO Stefano Domenicali reageert verheugd in het persbericht: "Ik ben trots op het feit dat Portimão terugkeert op de kalender van de Formule 1, en dat we als sport de passionele en geweldige Portugese fans kunnen bedienen. Het circuit zorgt voor spektakel vanaf de eerste bocht tot en met het vallen van de vlag, en de energie zorgt ervoor dat de fans niet op hun stoel kunnen blijven zitten."