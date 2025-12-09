De laatste officiële Formule 1-sessie is in volle gang op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De post season test wordt gebruikt om banden te testen en rookies de kans te geven, en dat gaat niet altijd goed. Ryo Hirakawa zorgde voor een vroege rode vlag door te crashen.

Twee dagen na de seizoensfinale in Abu Dhabi komen veel coureurs weer in actie tijdens de post season test. Alle teams nemen deel aan deze testdag, en ze zetten allemaal twee auto's in. Eén auto is gereserveerd voor een rookie, terwijl de tweede auto is omgebouwd met het oog op de 2026-regels om de nieuwe banden te testen.

Tijdens de testdag komen er weinig verrassende namen de baan op, en nemen vooral coureurs die eerder ook vrije trainingen reden de rookietest voor hun rekening. Bij het team van Haas zit Le Mans-winnaar en Toyota-fabriekscoureur Ryo Hirakawa achter het stuur. De Japanner werkte vrijdag ook de eerste vrije training af, en bereidde zich voor op een volle testdag. In de ochtenduren ging het echter mis.

Flinke crash

Op foto's is namelijk te zien dat Hirakawa is gecrasht tijdens de ochtendsessie van de post season test. Te zien is hoe hij achterwaarts de muur in is geschoven in bocht 1. Op het eerste oog is er vooral schade te zien aan de achtervleugel. De crash vond zo'n 2,5 uur in de sessie plaats, en het is onduidelijk of Hirakawa later vandaag nog in actie zal komen.

Wie bestuurde de andere Haas?

Bij Haas kwam vanochtend ook Oliver Bearman in actie. De Brit heeft een aardig debuutseizoen achter de rug, en had de eer om in de ochtenduren met de mule car te rijden om data te verzamelen voor Pirelli. Het is zijn laatste officiële testdag voordat hij aan de vakantie mag beginnen.

Geen Verstappen

Grote namen zoals Max Verstappen en George Russell ontbreken tijdens deze testdag. Kersvers wereldkampioen Lando Norris nam vanochtend wel plaats achter het stuur van de mule car. Ook Charles Leclerc werd op de baan gesignaleerd in zijn Ferrari.