Sainz doet grote onthulling over controversieel FIA-besluit

De Belgische Grand Prix is ook in Hongarije nog het onderwerp van gesprek. Het besluit van de wedstrijdleiding om de start uit te stellen vanwege de regenval, zorgde voor veel kritiek. Carlos Sainz onthult nu dat de FIA voor de race al had bevestigd dat dit kon gaan gebeuren.

Vlak voor de start kwam het met bakken uit de hemel op het circuit van Spa-Francorchamps. De formatieronde ging van start achter de Safety Car, en aan het einde van deze ronde werd besloten om de startprocedure uit te stellen. Na ruim een uur ging de race alsnog van start, maar op dat moment was de baan al zo goed als droog.

Het zorgde voor de nodige frustratie bij veel fans én bij een aantal coureurs. Max Verstappen vond het helemaal nergens opslaan, en hij was van mening dat het een te veilige keuze was. Hij kreeg steun van onder meer Lewis Hamilton, terwijl George Russell het wél een goede keuze vond.

Mogelijke oplossingen

In Hongarije laat ook Russells mede GPDA-directeur Carlos Sainz zich uit over de kwestie. In gesprek met de internationale media oppert hij een oplossing: "Ik heb altijd het idee gehad dat de Formule 1 nieuwe dingen zou moeten proberen, en ik denk dat er een aantal soorten asfalt zijn die ervoor zorgen dat er geen spray zou zijn op bijvoorbeeld de rechte stukken."

"De meeste circuits hebben dat echter niet. Het gebrek aan zicht blijft dan ook het grootste probleem. Dat zorgt ervoor dat we op die momenten niet kunnen racen."

FIA deelde waarschuwing uit

Volgens Sainz wisten de coureurs dat ze mogelijk langer moesten wachten op de start: "Ik denk dat Spa een heel erg bijzonder geval is, want dit circuit heeft echt een zeer duister verleden. De FIA heeft bewust gekozen voor een zeer conservatieve aanpak en heeft ons donderdag al gewaarschuwd dat ze deze aanpak zouden kunnen hanteren."