De Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps is gewonnen door Oscar Piastri. Hij werd als eerste geklasseerd, terwijl de tweede plaats werd gepakt door Lando Norris. Het podium werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Vlak voor de start van de race kwam het met bakken uit de hemel in Spa. Het zorgde ervoor dat er veel water op de baan lag, en er werd nog meer water verwacht in de minuten na de start van de race. De wedstrijdleider koos ervoor om de formatieronde achter de Safety Car te rijden, maar al snel werd duidelijk dat het zicht te slecht was.

Door de spray was het voor veel coureurs lastig was om iets te zien, en dat was een probleem. Wedstrijdleider Rui Marques besloot dan ook in te grijpen, en er werd met de rode vlag gezwaaid. Nog voor de start van de race lag het stil, en het lange wachten begon. Er kwam nog een bui aan, en de FIA leek dit af te wachten.

Uur wachten

Niet alle coureurs waren het eens met de beslissing van de FIA. Max Verstappen vroeg zich af waarom er niet werd gereden om het water weg te rijden. De Nederlander vond het een domme beslissing, maar ook hij moest plaatsnemen op een stoeltje in de pitbox. Op de baan reden er een aantal tractors rond, men deed er alles aan om het water weg te krijgen.

Na ruim een uur stopte het met regenen, en vond de FIA de omstandigheden goed genoeg om te racen. Om 16:20 gingen de lichten weer op groen, en werden er drie rondjes achter de Safety Car gereden. Daarna begon het spektakel, en gingen de coureurs van start.

Problemen voor Norris

Polesitter Norris had last van zijn batterij, en maakte een klein foutje. Hierdoor kon zijn teamgenoot Piastri toeslaan op het Kemmel Straight, en moest Norris vooral in zijn spiegels gaan kijken. Achter hem kwamen Charles Leclerc en Max Verstappen iets dichterbij. Verstappen joeg op Leclerc, en leek zich zeer goed te voelen in zijn Red Bull RB21.

De batterijproblemen van Norris verdwenen snel, en hij sloeg een gat ten opzichte van Leclerc en Verstappen. De twee keken vooral naar elkaar, en dat resulteerde in een prachtig duel. Verstappen wist hem echter niet in te halen, en Leclerc liet zijn team weten dat hij problemen met zijn banden kreeg.

Droge lijn

Er begon dan ook een droge lijn te ontstaan, en Lewis Hamilton dook in de twaalfde ronde als eerste naar binnen. Zijn keuze voor de slicks bleek de juiste te zijn, en een rondje later doken ook Piastri, Verstappen en Leclerc naar binnen. Norris volgde een rondje later, en de McLarens reden na de pitstops nog steeds aan kop.

Verstappen moest na de pitstops vechten met George Russell, die het gat had gedicht. De wedstrijdleiding vond de omstandigheden goed genoeg, dus werd ook de DRS vrijgegeven. Het zorgde voor een aantal mooie duels. Hamilton sloot ook aan in het groepje, zijn strategie functioneerde zoals gehoopt.

Harde banden voor Norris

Norris was door McLaren op de harde band gezet, en dat was een opvallende strategische keuze. Geen enkele andere coureur reed met deze compound, en Norris kon een strategisch voordeel halen uit dit besluit. Max Verstappen liep ondertussen tegen problemen aan, want zijn batterij deed niet wat hij wilde.

Piastri gaf zijn leidende positie niet uit handen, maar de vraag was of zijn banden het vol zouden houden. De Australiër reed rond op een mediumband, en McLaren stelde dat hij moest aangeven of hij een pitstop wilde maken of niet. Men hoopte dat Piastri door kon rijden tot het einde, maar hij liet aan zijn team weten dat hij al wat degradatie voelde.

Wel of geen pitstop?

Piastri's teamgenoot Norris kwam steeds dichter bij, maar een momentje in Pouhon zorgde ervoor dat hij terugviel. Zijn grote voordeel was echter dat hij reed op een setje harde banden, en hij leek daardoor wat langer door te kunnen rijden.

Norris gooit zijn eigen ramen in

Rond de dertigste ronde begonnen de meeste coureurs op de mediums naar binnen te duiken. Piastri leek zijn banden goed onder controle te houden, maar als ze zouden gaan slijten, had hij wel een probleem. Norris had immers gekozen voor een andere strategie.

Die strategie zorgde ervoor dat Norris het gat snel wist te verkleinen, maar een paar kleine foutjes zorgden ervoor dat hij nooit echt in de buurt wist te komen van Piastri. In de laatste rondjes leek het nog spannend te worden, maar Norris liet regelmatig steekjes vallen.

Verstappen

Verstappen kon op zijn beurt het gat met Leclerc niet dichten, waardoor hij genoegen moest nemen met de vierde plaats. Het was een frustrerend einde van een frustrerende race. Door de lange pauze was al het spektakel weggenomen, en reden de coureurs keurig netjes achter elkaar aan. Het was een flinke anticlimax.