De pole position in België is gepakt door Lando Norris. Hij was sneller dan zijn concurrenten en deelt morgen de eerste startrij met Oscar Piastri. De top drie werd in deze kwalificatie bekendgemaakt door Charles Leclerc.

Q1

De kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps begon direct met het nodige vuurwerk. In de pits schrok Fernando Alonso zich een hoedje toen Oliver Bearman ineens voor zijn neus verscheen. Dit zorgde voor frustratie bij de Spanjaard, maar er werd geen onderzoek geopend.

Nog voordat de sessie was begonnen, openden de stewards wel een onderzoek naar Nico Hülkenberg. De Duitser werd door zijn team de fastlane ingestuurd, waar op dat moment Lance Stroll reed. De Canadees reed hierdoor over de voorvleugel van de Sauber heen.

Max Verstappen bereikte met gemak Q2, maar dat gold niet voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen leek zichzelf veilig te hebben gereden, maar hij was te ver over de kerbs gegaan in Raidillon. Hierdoor viel hij terug naar de zestiende plaats. Hij was niet de enige topper met problemen, want ook Andrea Kimi Antonelli vond zijn waterloo. Verder vielen ook Franco Colapinto, Fernando Alonso en Lance Stroll af.

Q2

Hamiltons fout zorgde ervoor dat Gabriel Bortoleto geluk had. De Braziliaan viel toch niet af, en liet in Q2 direct zien dat hij zijn plekje had verdiend. Hij wist de top tien te bereiken, en hij liet wederom zien waarom hij te boeken staat als een groot talent.

Ook bij Red Bull konden ze lachen, want voor het eerst in maanden wisten ze met twee auto's het derde kwalificatiegedeelte te bereiken. Yuki Tsunoda kon Verstappen aardig bijhouden, en betaalde daarmee het vertrouwen van de nieuwe Red Bull-teambaas Laurent Mekies terug.

Waar er winnaars zijn, zijn er ook altijd verliezers. Bij het team van Haas hadden ze op meer gehoopt na een sterke sprint kwalificatie en sprintrace. Toch vielen beide coureurs af , tot grote teleurstelling van Oliver Bearman. Naast Bearman vielen dus ook zijn teamgenoot Esteban Ocon, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Carlos Sainz af.

Q3

Onder aanvoering van George Russell en Max Verstappen ging het beslissende derde gedeelte van de kwalificatie van start. Verstappen reed een goed rondje, maar toch had hij een achterstand van ruim een halve seconde op de Mclarens van Piastri en Norris.

Verstappen had het lastig in zijn eerste run, en hij liet zijn team weten dat hij het vreemde gevoel had dat hij minder grip had. Zijn gevoel werd bevestigd door de pitmuur, en bij Red Bull gingen ze zich voorbereiden op de allesbeslissende tweede run.

Verstappen trapte het bal af in de belangrijke tweede run. Hij maakte echter een foutje in La Source, en hij liet aan zijn team weten dat hij geen grip had. Door dit momentje kon hij zich niet verbeteren, en stelde hij teleur met de vierde tijd. In de slotseconden werd zijn tijd namelijk verbeterd door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Lando Norris won het McLaren-duel en versloeg zijn teammaat Piastri. Hierdoor is de eerste startrij morgen weer volledig gehuld in de papajakleuren.