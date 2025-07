F1-kenner wijst ideale Red Bull-opvolger van Verstappen aan

De toekomst van Max Verstappen is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De vraag is wat Red Bull gaat doen als Verstappen daadwerkelijk overstapt naar Mercedes. Juan Pablo Montoya heeft wel een idee, en wijst de ideale opvolger van Verstappen aan.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is nog maar de vraag of hij dit gaat uitdienen. De prestaties van Red Bull vallen momenteel flink tegen, en Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Bij de Duitse renstal steken ze hun interesse in Verstappen niet onder stoelen of banken.

Als Verstappen daadwerkelijk vertrekt, dan heeft Red Bull een groot probleem. Ze zitten dan immers zonder stercoureur, en weinig toppers lopen uit hun contract. George Russell wordt genoemd als een optie, aangezien zijn contract bij Mercedes afloopt.

Stoelendans

Oud-coureur Juan Pablo Montoya heeft er een andere mening over. In zijn podcast MontoyAS geeft hij zijn mening: "Als Max vertrekt en ze George niet laten gaan, dan zal Red Bull waarschijnlijk Sainz vastleggen en gaat Kimi Antonelli naar Williams. Waarom ze dit niet eerder hebben gedaan? Nou ja, omdat de kans bestond dat ze het niet eerder zouden doorduwen."

'Red Bull kon Sainz eerder binnenhalen'

Volgens Montoya kon Red Bull eerder voor Sainz kiezen, maar ging dat toen niet door. De Spanjaard moest door de komst van Lewis Hamilton bij Ferrari vertrekken, en zette de stap naar Williams. Daar vormt hij dit seizoen een rijdersduo met Alexander Albon.

Montoya legt uit hoe dat in elkaar zit: "Ja, ze hadden de optie om Carlos binnen te halen, maar Max wilde Carlos niet als teamgenoot. Het is dus best ingewikkeld. Dat is het enige, ik denk niet dat Mercedes een stem heeft in wie zijn teamgenoot wordt bij Mercedes. Dat is het enige ding waarvan ik niet denk dat Red Bull het kan bereiken."