Max Verstappen gaat er dit weekend in Las Vegas alles aan doen om zijn titelkansen levend te houden. In principe moet hij het beter gaan doen dan Lando Norris, anders wordt het een moeilijk verhaal. Juan Pablo Montoya gelooft daar echter niet in.

Verstappen staat met nog drie raceweekenden te gaan op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 49 punten achterstand op Norris, en moet ook nog Oscar Piastri passeren om naar het goud te grijpen. Verstappen stelt zelf dat hij niets te verliezen heeft, en hij probeert de moed er in te houden. Toch geloven weinig mensen nog in het succes van Verstappen.

Verstappen moet immers een zeer grote achterstand goed maken, terwijl hij het niet in eigen handen heeft. Als Norris hem elk weekend weet te verslaan, dan is het simpelweg een onmogelijke taak om de wereldtitel te pakken.

Maakt Piastri nog kans?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet dat echter anders, en klinkt kritisch in gesprek met Poker Strategy: "Ik sluit Oscar Piastri nog niet uit voor het wereldkampioenschap. Hij kan in Las Vegas gaan winnen, en als Norris daar uitvalt, dan leidt Piastri ineens het kampioenschap met slechts één puntje."

Is de strijd al gestreden?

Montoya houdt geen rekening met een succes van Verstappen: "Het is pas voorbij als de vlag echt valt. Er zullen nog gekke dingen gaan gebeuren. De persoon die wel echt uit de strijd om het wereldkampioenschap ligt, is Max Verstappen. Het gat is te groot en je gaat geen twee uitvalbeurten van de McLaren-coureurs in drie races krijgen."

'Norris is Verstappen aan het verslaan'

De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur vindt dat de kansen voor Verstappen verkeken zijn: "Onderaan de streep, of je het nu leuk vindt of niet, is Norris nog steeds bezig met het verslaan van Verstappen. Ja, Max had een geweldige race in Brazilië, maar hij werd daar nog steeds verslagen. En je kunt het niet allemaal schuiven op dat Norris de beste auto heeft, want Verstappen had de beste auto in het seizoen 2023, toen hij vrijwel elke race wist te winnen."