user icon
icon

Verstappen kan titel vergeten: "Norris heeft hem verslagen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen kan titel vergeten: "Norris heeft hem verslagen"
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 03:11
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat er dit weekend in Las Vegas alles aan doen om zijn titelkansen levend te houden. In principe moet hij het beter gaan doen dan Lando Norris, anders wordt het een moeilijk verhaal. Juan Pablo Montoya gelooft daar echter niet in.

Verstappen staat met nog drie raceweekenden te gaan op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 49 punten achterstand op Norris, en moet ook nog Oscar Piastri passeren om naar het goud te grijpen. Verstappen stelt zelf dat hij niets te verliezen heeft, en hij probeert de moed er in te houden. Toch geloven weinig mensen nog in het succes van Verstappen.

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Verstappen moet immers een zeer grote achterstand goed maken, terwijl hij het niet in eigen handen heeft. Als Norris hem elk weekend weet te verslaan, dan is het simpelweg een onmogelijke taak om de wereldtitel te pakken.

Maakt Piastri nog kans?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet dat echter anders, en klinkt kritisch in gesprek met Poker Strategy: "Ik sluit Oscar Piastri nog niet uit voor het wereldkampioenschap. Hij kan in Las Vegas gaan winnen, en als Norris daar uitvalt, dan leidt Piastri ineens het kampioenschap met slechts één puntje."

Is de strijd al gestreden?

Montoya houdt geen rekening met een succes van Verstappen: "Het is pas voorbij als de vlag echt valt. Er zullen nog gekke dingen gaan gebeuren. De persoon die wel echt uit de strijd om het wereldkampioenschap ligt, is Max Verstappen. Het gat is te groot en je gaat geen twee uitvalbeurten van de McLaren-coureurs in drie races krijgen."

'Norris is Verstappen aan het verslaan'

De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur vindt dat de kansen voor Verstappen verkeken zijn: "Onderaan de streep, of je het nu leuk vindt of niet, is Norris nog steeds bezig met het verslaan van Verstappen. Ja, Max had een geweldige race in Brazilië, maar hij werd daar nog steeds verslagen. En je kunt het niet allemaal schuiven op dat Norris de beste auto heeft, want Verstappen had de beste auto in het seizoen 2023, toen hij vrijwel elke race wist te winnen."

meister

Posts: 4.117

Pfff, de auto heeft Max verslagen niet Norris zijn vermeende zogenaamd race skills kwaliteiten.

  • 3
  • 22 nov 2025 - 04:17
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Juan Pablo Montoya McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.117

    Pfff, de auto heeft Max verslagen niet Norris zijn vermeende zogenaamd race skills kwaliteiten.

    • + 3
    • 22 nov 2025 - 04:17
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.086

      Ach, volgens "kenners" is Max *zo goed* dat ie altijd meer uit de auto haalt dan er in zit... of, of dat hij om de problemen heen rijdt.
      Zet Max in een willekeurige auto bla bla bla en wordt ie nog kampioen.

      Nou, niet dus. Ook weer duidelijk. En door.

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 07:41
  • iOosterbaan

    Posts: 2.062

    "Als Norris hem elk weekend weet te verslaan, dan is het simpelweg een onmogelijke taak om de wereldtitel te pakken."

    joh! meen je dat, als je al voor iemand zit qua punten.... volgens mij moet deze andersom "Als Verstappen hem elk weekend weet te verslaan, en Norris wordt elke race niet slechter dan 5e en in de sprint 4e. Dan is het simpelweg een onmogelijke taak voor Max om de wereldtitel te pakken.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 04:24

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar