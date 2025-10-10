Williams komt met speciale verklaring na opvallende problemen van Albon

James Vowles heeft de problemen van Alex Albon in Singapore uitgelegd. De Thai had in Singapore problemen met zijn auto. Tijdens de eerste vrije training gaven de remmen van Albons auto de geest.

Vowles heeft in een aflevering van The Vowles Verdict uitgelegd wat de problemen waren van Alex Albon. Waar de Thai het gehele seizoen al goed meedoet, heeft hij in Singapore voor weinig vuurwerk gezorgd.

De remcapaciteit ligt hoog in Singapore

"Het eerste wat ik wil benadrukken is dat Singapore, en ook Mexico, qua remcapaciteit erg hoog ligt. Het is erg moeilijk om de benodigde koeling door de remmen te krijgen, en dat zag je in de race. Lewis had er zeker last van met zijn remmen. Maar ik denk dat de meeste teams er echt alles aan deden om het de hele race onder controle te houden", zegt Vowles op het YouTube-kanaal van Williams.

"Dat was echter niet het geval in FP1. Alex had alleen een outlap gereden. Hij had de getimede ronde gereden, en tijdens die getimede ronde hebben we het afgebroken. Veel eerder dan dat. In dit specifieke geval is het terug te voeren op een BBW-systeem. Het is terug te voeren op een hardwarefout daarin." Een BBW-systeem betekent Brake By Wire.

De remschijven van Albon konden niet afkoelen

"Het probleem begon eigenlijk rond bocht 10 van die ronde en we kregen Alex een paar bochten later zover dat hij achteruitging. Maar zelfs toen zat er al zoveel energie en temperatuur in de remschijven dat we ze niet konden afkoelen. En zelfs toen hij de pitstraat in kwam, zoals je zag, gebruikten we brandblussers om de energie te verwijderen, maar niet genoeg om de schade te voorkomen."

"Dat heeft niets te maken met de luchtvochtigheid. Het heeft zelfs niets te maken met de remmen. Het had ook op een ander circuit kunnen gebeuren. Het gaat echt om een ​​ander hardwareprobleem dat we moeten begrijpen en vóór Austin moeten oplossen." De Grand Prix van de Verenigde Staten vindt plaats op 17-19 oktober.