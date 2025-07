Red Bull baalt van mislopen Hülkenberg: "Achteraf makkelijk praten"

Nico Hülkenberg stal afgelopen weekend de show in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Duitser pakte na vijftien jaar eindelijk zijn eerste podiumplek in de Formule 1. Zijn naam werd wel eens genoemd als de mogelijke teamgenoot van Max Verstappen, en Helmut Marko geeft toe dat hij hem graag had vastgelegd.

Hülkenberg heeft er 239 races voor nodig gehad om zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 te pakken. De Duitser maakte in het regenachtige Silverstone geen enkele fout, en kwam achter de McLarens als derde over de streep. Iedereen was blij voor hem, en veel coureurs stormden op hem af of hem te feliciteren.

Felicitaties van Marko

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is blij voor hem. De Oostenrijker doet daar niet geheimzinnig over. In een interview met zijn landgenoten van OE24 werd Marko gevraagd naar de prestatie van Hülkenberg: "Na 239 races eindelijk op het podium, daar kunnen we hem alleen maar voor feliciteren. Hij is heel erg populair in de paddock."

Ideale teamgenoot van Verstappen

Ook Max Verstappen kan het goed vinden met Hülkenberg. De Duitser spreekt goed Nederlands, en hij vliegt regelmatig met Verstappen mee terug naar Monaco. In het verleden werd hij in verband gebracht met een overstap naar Red Bull, maar het team koos toen voor Sergio Perez. In de afgelopen maanden stelden kenners dat hij de ideale vervanger zou zijn van Yuki Tsunoda.

Heeft Marko spijt?

Marko krijgt in het interview dan ook de vraag of het een fout was om Hülkenberg niet vast te leggen. De Oostenrijker is er duidelijk over: "Dat was voordat we Checo Perez contracteerden. Achteraf gezien is het altijd makkelijk praten. Checo won toen een race, en Hülkenberg gooide toen races weg."

"Hij is nu beter geworden. Hij ouder hij wordt, hoe minder fouten hij maakt. Daarom heeft hij ook een goed contract bij Audi voor 2026."