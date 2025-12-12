Lando Norris is volgens Helmut Marko de terechte wereldkampioen. Ondanks dat Max Verstappen heel dicht bij de Brit kwam, vindt de Oostenrijker - die gaat vertrekken bij Red Bull Racing - dat coureur van McLaren de titel verdiend heeft.

Verstappen maakte het leven van Norris en Oscar Piastri nog ontiegelijk lastig in de tweede seizoenshelft. De Nederlander won de races in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, maar uiteindelijk was het de 26-jarige Brit die aan het langste eind trok en zijn eerste wereldkampioenschap pakte.

Ook Marko ziet dat Norris stappen heeft gemaakt sinds hij de beste auto heeft. “Zelfs in een snelle auto kun je niet winnen zonder de juiste techniek”, zo liet de Oostenrijker weten in een livestream van Sport.de. “Twee punten zijn twee punten, over tien jaar zal niemand zich die nog herinneren, maar ze zullen zich wel herinneren dat Lando Norris wereldkampioen is.”

“Hij stond ver achter op Oscar in punten, maar heeft zich hersteld en reed briljante races in de tweede helft van het seizoen, waardoor Piastri in zijn schaduw bleef. Hij bewees dat alle voorspellingen onjuist waren, waarin werd gezegd dat hij niet de mentaliteit had om dit te overwinnen en te winnen”, voegde Marko daaraan toe.

Aankomend seizoen gaat de Formule 1 drastisch veranderen. Alle reglementen met betrekking tot aerodynamica, motor en chassis zullen volledig op de schop gaan. Marko verwacht, als McLaren wederom de beste bolide heeft, dat Norris het niet hoeft te laten bij één wereldtitel.

“Hij is een coureur van wereldklasse en erg sterk in de kwalificaties. Dus ik denk dat dit resultaat, als hij de juiste auto krijgt, in de toekomst helaas wel eens herhaald zou kunnen worden.”

Marko zal er in ieder geval in 2026 niet bij zijn. Red Bull Racing maakte deze week wereldkundig dat de adviseur na meer dan twintig jaar, afscheid neemt van de Oostenrijkse renstal.