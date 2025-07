De eerste vrije training op het iconische circuit van Silverstone zit erop. Op het prachtige Britse asfaltlint werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. De tweede tijd ging naar Lando Norris, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet maakte.

Op het prachtige circuit van Silverstone kwamen de coureurs direct de baan op toen er met de groene vlag werd gezwaaid. Met jongelingen Paul Aron en Arvid Lindblad in de auto's ging de sessie van start. De 17-jarige Lindblad is de tweede minderjarige coureur ooit de geschiedenis van de Formule 1, die andere was Max Verstappen.

Juichende fans

De Britse fans lieten geen moment onbenut om te juichen, en het enthousiasme werd alleen maar groter toen de thuisrijders de baan opkwamen. Lewis Hamilton zwaaide terug naar de fans, terwijl Lando Norris van het gas ging om even een groet te brengen aan de propvolle Landostand.

De aandacht verschoof al snel naar de aandacht op de baan. Verstappen stuurde zijn RB21 al na twee minuten de baan op, en hij deed er direct alles aan om een goede tijd te noteren. Zijn eenmalige teamgenoot Lindblad begon goed, maar hij reed wel Racing Bulls-coureur Liam Lawson in de weg.

Gasly zorgt voor spektakel

Pierre Gasly zorgde in het eerste kwartier voor spektakel. Na een uitstapje in de laatste bocht, verloor hij de macht over het stuur in de angstaanjagende Copse Corner. Gasly spinde, maar had het geluk dat hij zijn auto uit de muur kon houden. Ook Lance Stroll had een momentje, waarbij eventjes achterstevoren stond.

Opvallende momenten

Ook Carlos Sainz had wat probleempjes, en hij stond geruime tijd binnen. De monteurs van Williams moesten een aantal zaken aan de vloer repareren nadat hij over de kerbs was geknald. Bij de Britse renstal haalden ze daarna opgelucht adem toen Alexander Albon een momentje had bij het passeren van de langzaam rijdende Sauber van Aron.

Bij de Zwitserse renstal schrokken ze zich daarna rot toen Gabriel Bortoleto de macht over het stuur verloor bij het uitkomen van Copse Corner. Hij belandde naast de baan, kwam in een spin terecht, maar hield zijn auto uit de muur. Het was de tweede spin in deze adembenemende bocht.

Snelle tijden & kleine verschillen

Ondertussen werden ook de eerste tijden op de zachte banden genoteerd. Eén ding werd al snel duidelijk: de onderlinge verschillen zijn klein. Hamilton, Norris, Piastri, Leclerc en Russell streden om de snelste tijd in deze sessie. Max Verstappen had het was lastiger, en moest na de eerste runs ruim een halve seconde toegeven op de koplopers.

Verstappen

Verstappen was op dat moment zelfs niet eens de snelste Red Bull-coureur. Beide wagens van zusterteam Racing Bulls waren op dat moment sneller dan de regerend wereldkampioen. Er is dus genoeg werk aan de winkel, maar bij Red Bull was niet alles kommer en kwel. Debutant Lindblad maakte namelijk een zeer stabiele indruk, en hij kon Verstappen aardig bijhouden.

Verstappen worstelde met zijn RB21, en dat kon de hele wereld zin. De regerend wereldkampioen leek wel op ijs te rijden, en hij sprak zich zwaar gefrustreerd uit over de boordradio: "Ongelooflijk!" Kortom, er is nog werk aan de winkel voor Red Bull.