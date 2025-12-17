user icon
Antonelli erkent inconsistentie na bewogen debuutseizoen

Antonelli erkent inconsistentie na bewogen debuutseizoen

Kimi Antonelli heeft een bewogen rookieseizoen achter de rug. Van races zonder punten tot podiumfinishes: de jonge Italiaan maakte het allemaal mee. Antonelli was niet de meest consistente coureur op de grid, iets wat hij zelf ook eerlijk toegeeft.

De achttienjarige debuteerde direct bij een topteam, wat automatisch voor veel druk zorgde. Uiteindelijk sloot hij zijn eerste Formule 1-seizoen af op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 150 punten. Daarmee kwam hij slechts twee punten tekort voor de zesde plek. Antonelli stond drie keer op het podium, met een tweede plaats als beste resultaat.

Antonelli begon stroef

De eerste kwalificatie van het seizoen verliep niet ideaal voor Antonelli. In Melbourne kwam hij niet verder dan de zestiende startpositie. In de race wist hij zich echter knap te herstellen: hij finishte als vierde en miste het podium op slechts 1,7 seconde.

Aan Motorsport.com laat Antonelli weten dat er een wereld van verschil zit tussen de Antonelli van nu en van toen: "Ik ben enorm veranderd. Als ik terugdenk aan Melbourne, herinner ik me hoe gespannen ik in de auto zat. Nu is dat compleet anders. Ik ben mentaal enorm gegroeid. Van Melbourne tot Canada was het positief en stond alles in het teken van leren. Daarna kwam een moeilijke periode waarin ik niet de progressie zag die ik verwachtte, en dat was mentaal zwaar."

Antonelli's seizoen was een achtbaan

In Canada behaalde de Italiaan zijn allereerste podium uit zijn carrière. Hij zakte vanaf toen in en viel in de twee races daarna uit en behaalde pas in de Grand Prix van België weer een punt. Sinds de zomerstop ging het echter een stuk beter en wist de Italiaan zelfs twee podiumplaatsen achter elkaar te behalen. 

"Ik raakte mijn richting een beetje kwijt. Er was veel frustratie en ik begon te veel na te denken over het eindresultaat. Elke keer dat ik instapte, legde ik te veel druk op mezelf in plaats van me te focussen op goed rijden", concludeert Antonelli.

