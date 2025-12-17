user icon
Charles Leclerc kiest opvallende voorbereiding richting F1-seizoen 2026

Charles Leclerc kiest opvallende voorbereiding richting F1-seizoen 2026

Charles Leclerc gaat zich op een bijzondere manier voorbereiden op het komende Formule 1-seizoen. De Monegask was niet tevreden over zijn 2025-campagne, dus hoopt zich in 2026 weer te kunnen focussen op de wereldtitel. De Ferrari-coureur heeft er nog altijd geen gewonnen, maar de nieuwe reglementen kunnen zomaar nieuwe kansen bieden. 

Leclerc gaat een hele bijzondere reis maken om zijn Formule 1-seizoen voor te bereiden. De coureurs hebben momenteel vakantie voordat de tests van 2026 gaan beginnen in Barcelona. Voor Leclerc is dit de tijd om een bijzonder gedeelte van de wereld te zien. 

Leclerc gaat op reis

In een video van Ferrari-partner UniCredit vertelt Leclerc over zijn plannen voor de winterstop: "Ik ga een heel, héél bijzondere reis maken. "Ik ga naar Antarctica. Dat wordt een manier om de batterijen op te laden. Uiteraard zal er veel training zijn, maar niet alleen dat: ik wil meer leren over die heel bijzondere plek op aarde en allerlei verschillende dingen waar ik erg naar uitkijk om beter te begrijpen en meer inzicht in te krijgen hoe het daar ter plaatse is."

Leclerc kan niet wachten om naar de zuidpool te gaan: "We kijken daar enorm naar uit. En daarna volgt natuurlijk veel voorbereiding zodra ik terug ben in Maranello voor het nieuwe jaar. Veel werk in de simulator en verdere voorbereiding om klaar te zijn voor het komende seizoen."

Leclerc heeft een duidelijk doel voor ogen

De Monegask vertelt ook in de video dat hij niet kan wachten op het komende seizoen en dat hij en het team enorm gemotiveerd zijn: "Het hele team is ontzettend gemotiveerd voor volgend jaar, omdat er zo’n grote verandering plaatsvindt. Het is een enorme kans om te laten zien waartoe Ferrari in staat is. Het is nu of nooit, dus ik hoop echt dat we dit nieuwe tijdperk goed beginnen. Dat is belangrijk voor de vier jaar die daarop volgen. Na zes of zeven races denk ik dat we een goed beeld zullen hebben van welke teams de daaropvolgende vier jaar zullen domineren."

Reacties (1)

  • Flying Dutchman

    Posts: 2.931

    Of hij echte Antarctica mag zien of gaat zien - blijft de vraag :-)

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 11:20

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

