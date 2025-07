Sainz wil Verstappen niet opvolgen bij Red Bull

De Formule 1-wereld is in de ban van de geruchten omtrent de positie van Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Als hij echt vertrekt, dan komt er een plekje vrij bij Red Bull. Carlos Sainz heeft in ieder geval geen interesse in dat zitje.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. Volgens de recente geruchten zou hij de Oostenrijkse renstal zomaar kunnen verlaten. De Italiaanse tak van Sky Sports zette de situatie in vuur en vlam door in de nacht van dinsdag op woensdag naar buiten te brengen dat Verstappen zijn jawoord had gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. Of dit daadwerkelijk klopt, is echter niet duidelijk.

Geruchten

In Silverstone kregen de coureurs voor het eerst de kans om op deze verhalen te reageren. Carlos Sainz kreeg van de internationale media de vraag of hij naar Red Bull zou willen overstappen als Verstappen vertrekt: "Nou ja, ten eerste, alle dingen die je nu noemt zijn waarschijnlijk geruchten."

"Ik weet niet hoeveel van deze verhalen waar zijn, maar Williams weet dat ik vastlig voor de komende twee jaar en ook voor de periode daarna, als de situatie dat toestaat."

Vertrouwen in Williams

Sainz voelt zich op zijn gemak bij zijn huidige team Williams. In het verleden maakte hij onderdeel uit van de Red Bull-familie, maar hij denkt er niet aan om terug te keren. Hij wil het project bij Williams laten slagen: "Ik geloof in ons project, en ja, ik sta nog steeds vol achter de keuze die ik heb gemaakt."

Lastige seizoenstart

Sainz heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Vorige week kon hij niet starten in Oostenrijk nadat hij meerdere problemen had gekregen in de opwarmronde. Hij staat nu op de veertiende plaats in het wereldkampioenschap met 13 WK-punten.