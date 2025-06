De Grand Prix van Oostenrijk is een feit. Op de spectaculaire Red Bull Ring ging de zege zojuist naar Lando Norris. Oscar Piastri werd als tweede geklasseerd in deze race. Het podium werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Met alle toppers op de mediumbanden ging de opwarmronde van start. Negentien auto's kwamen goed weg, maar de Williams van Carlos Sainz bleef stil staan. De marshalls bleven afwachtend naast de baan staan, want de auto van Sainz zat vast in de eerste versnelling.

Sainz probeerde van alles, en de wedstrijdleiding wachtte af wat er gebeurde. De marshalls betraden uiteindelijk toch de baan, maar Sainz kreeg zijn auto weer aan de praat. De start werd afgebroken en met een kwartier uitgesteld. Sainz keerde terug in de pitlane, maar daar vlogen zijn achterremmen in de brand. Het was einde verhaal voor de Spanjaard.

Drama voor Verstappen

Toen de race eenmaal van start ging, kwam Oscar Piastri heel erg goed weg. Hij haalde de Ferrari van Charles Leclerc in, en probeerde de aanval te openen in de eerste paar bochten. Ook Andrea Kimi Antonelli wilde de aanval openen in bocht 3, maar hij deed dat iets te enthousiast.

De Italiaan verremdde zich, en ging volledig de fout in. Als een soort bowlingbal schoof hij naar voren, en knalde hij tegen de achterkant van de RB21 van Max Verstappen aan. De schade aan beide auto's was groot, en het verhaal voor Verstappen was voorbij. De teleurstelling droop van de tribunes af, en Verstappen liep terug naar de pits. De Safety Car kwam naar buiten, en het oranje-avontuur kwam ten einde.

Terwijl Verstappen zijn arm om Antonelli heen sloeg, en terug wandelde naar de paddock, verschoof de aandacht naar de actie op de baan. Daar speelde niet de oranjeheld, maar de oranjekleurige auto's een hoofdrol. McLaren-coureurs Norris en Piastri sloegen een gat, en gingen met elkaar de strijd aan.

Het leverde een geweldig duel op, waarbij McLaren hun coureurs vrij liet vechten. Norris reed op kop, maar in de elfde ronde opende Piastri voor het eerst de aanval. Hij kwam er voorbij, maar Norris kruiste terug en hield de leidende positie in handen. Rondenlang reden de twee coureurs achter elkaar, en Piastri kreeg wat strategische tips en beslissingen in zijn oren te horen.

Bijna crash

Hij wilde Norris kostte wat kost inhalen, en dat eindigde bijna in tranen. Hij maakte een remfoutje, en miste de achtervleugel van Norris net. De Brit werd vervolgens als eerste naar binnengehaald, terwijl Piastri rondreed met een flat spot.

Hij kon het goed volhouden, en reed verder. Norris kende een lastige stop, maar kwam daarna snel op snelheid. Toen Piastri na een paar rondjes voor het eerst naar binnenkwam, was Norris in de buurt. Piastri's pitstop liep niet zoals gewenst, waardoor hij ruim zes seconden achter Norris de baan opkwam.

Tsunoda gaat de fout in

Piastri moest gaan jagen op zijn teamgenoot, terwijl de aandacht verschoof naar de andere gevechten in het veld. Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda probeerde zich door het middenveld heen te vechten, maar dat ging hopeloos mis.

Hij tikte de Alpine van Franco Colapinto aan op het achterwiel. De Argentijn kon zijn weg vervolgen, en Tsunoda moest zijn voorvleugel vervangen. De stewards waren streng, en ze gaven Tsunoda een forse tijdstraf.

Schrikmomentje voor Piastri

Norris en Piastri hadden last van verkeer, maar ze hoefden zich geen enkele zorgen te maken over de concurrentie. Ze hadden op een gegeven moment een halve minuut voorsprong op de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De scharlakenrode wagens hadden op hun beurt een fikse voorsprong op George Russell.

De McLarens gingen met zo'n vijftien rondjes te gaan naar binnen voor hun tweede pitstops. Dit keer ging alles goed, en waren er geen probleempjes. Piastri werd de baan opgestuurd tussen de strijdende Tsunoda en Colapinto. De Argentijn lette niet goed op, en forceerde Piastri van de baan. Dit leverde hem ook een tijdstraf op.

Norris mag juichen

Alle aandacht verschoof daarna naar de strijd om de zege in Oostenrijk. Piastri wist het gat met zijn teamgenoot Norris terug te brengen tot onder de twee seconden, en dat resulteerde in een mooie strijd. Norris begon steeds zenuwachtiger te worden, en Piastri reed gat maar niet dicht. In de slotfase kwamen ze een aantal achterblijvers tegen, en Piastri kon niet meer aanvallen. De zege ging naar Norris, en hij verkleinde het gat met Piastri in de strijd om de wereldtitel.