De startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk is bekend. Op de Red Bull Ring was de pole position een prooi voor Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet maakte.

Q1

Door twee zware crashes en een rode vlag in de Formule 2-sprintrace, ging de kwalificatie vijf minuten later dan gepland van start. Dat betekende echter niet dat er geen spektakel was, want in het eerste gedeelte van de kwalificatie gingen de coureurs er vol voor.

Toen het licht op groen schoot, kwamen eerst de mindere namen de baan op. De bolides van Williams en Aston Martin trapten het bal af, waarna de grote kanonnen een paar minuutjes later ook naar buitenkwamen. Lando Norris was direct snel, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri een extra run moest doen vanwege een klein tripje door de grindbak.

Max Verstappen bereikte met speels gemak Q2, maar dat gold niet voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner was weer aan het worstelen, en Q1 was zijn eindpunt. Dat gold ook voor Carlos Sainz, die zeker wist dat zijn auto schade had. Verder vielen ook Lance Stroll, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg af.

Q2

Onder aanvoering van de Ferrari's kwam het tweede gedeelte van de kwalificatie op gang. Alleen Alexander Albon volgde direct, waardoor het publiek even moest wachten op meer spektakel. Al snel stroomden het asfalt vol met de snelle wagens, en barstte het spektakel los.

Max Verstappen was niet tevreden, en hij klaagde steen en been over zijn RB21. Hij meldde zijn tijdelijke race-engineer Simon Rennie dat zijn auto onbestuurbaar was, en dat het slechter aanvoelde dan eerder. Hij ging echter met veel gemak door, al werd hij nog wel in de weggereden door een Ferrari.

De sessie werd tijdelijk stilgelegd door een opvallend moment. In de laatste bocht was er namelijk een brandje uitgebroken in het gras, en dat zorgde voor een rode vlag. De sessie ging na een kleine onderbreking weer verder, al reed Leclerc wel bijna tegen de niet oplettende Norris aan. Het moment kreeg geen staartje. Fernando Alonso, Albon, Isack Hadjar, Franco Colapinto en Oliver Bearman vielen af.

Q3

Na een paar minuten van stilte barstte het kwalificatiegeweld los in de laatste sessie. De McLarens kwamen als eerste naar buiten, terwijl Russell moest remmen om een incident in de pitlane met de Ferrari's te voorkomen. Ook Verstappen kwam direct naar buiten, maar ook hij kreeg bijna een Mercedes in zijn sidepod.

In de eerste run waren de McLarens razendsnel. Piastri had een kleine slide, maar Norris niet. De Brit reed een snelle ronde, en was zelfs 0,661 seconden sneller dan de klagende Verstappen. Maar er was nog een tweede run te gaan.

Alle coureurs kwamen direct de baan op voor de tweede run. Verstappen moest wat goedmaken, en dat leek hij ook te doen. Zijn eerste sector was goed, maar toen werd er ineens met de gele vlag gezwaaid in de derde sector. Pierre Gasly was gespind in de laatste bocht, en dat hinderde Verstappen.

De Nederlander kon hierdoor zijn snelle rondje niet afmaken, terwijl ook Oscar Piastri werd gehinderd door het moment. De lachende derde was Charles Leclerc, die de tweede tijd wist te noteren. De pole was een prooi voor Lando Norris, die geen last had van de gele vlag.