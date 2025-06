De derde en laatste vrije training op de Red Bull Ring zit erop. De snelste tijd in deze sessie werd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri. In deze training werd de top drie compleet gemaakt door Max Verstappen.

De derde vrije training begon zeer rustig. De meeste coureurs stonden nog te praten met hun engineers, terwijl Charles Leclerc zelfs nog poseerde voor selfies in de paddock. Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso kwam na een paar minuten de baan op, en al snel kregen ze gezelschap van andere coureurs.

Verstappen

Zo kwam bijvoorbeeld ook Max Verstappen vroeg de baan op. De Red Bull-coureur had een setje harde banden onder zijn RB21 laten zetten, en hij reed de eerste getimede ronde van de dag. Verstappen had het niet makkelijk, en liet zijn team weten dat de auto nogal nerveus aanvoelde.

Na een klein kwartiertje werd het iets drukker op de baan in Spielberg. De andere grote namen kwamen ook naar buiten, en Lando Norris ging direct voor een snel rondje op de zachte banden. Het ging echter niet foutloos bij de Brit, want hij ging wijd in de eerste bocht.

Momentjes

Norris was zeker niet de enige coureur die kennismaakte met de uitloopzones rondom het circuit. Ook Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc belandden buiten de baan, en Norris' teamgenoot Oscar Piastri moest ook de escape road nemen in de eerste bocht.

Oliver Bearman leek snellere auto's op te houden, maar hij stelde dat hij niets te maken had met een momentje met een snellere McLaren en een Ferrari achter hem. Veel coureurs waren op dat moment bezig met het rijden van snelle rondjes op de zachte banden, Verstappen had dat nog niet gedaan. Zijn eerste rondje op de harde banden was geruime tijd zijn snelste ronde.

Worstelen en spinnen

Veel coureurs bleven worstelen met hun auto op de korte, maar verraderlijke Red Bull Ring. Lewis Hamilton miste meerdere keren de eerste bocht, en Piastri kende een mega moment in de laatste bocht. Hij verloor kort de macht over het stuur, en gleed met een paar wielen door het grind. Hij hield zijn auto onder controle, maar vroeg zijn team wel om de vloer te checken.

Waar Piastri goed wegkwam, had Isack Hadjar wat minder geluk. De Franse debutant raakte op hetzelfde punt de grindbak, maar kon zijn Racing Bull niet onder controle houden. Hij maakte een pirouette, maar hield de auto uit de muur. Hierdoor kon hij gewoon zijn weg vervolgen.

Kleine verschillen

Max Verstappen stond op dat moment in de pitbox. Een aantal monteurs waren bezig met wat klusjes aan de bodem van de wagen, maar er leek geen reden tot paniek te zijn. Ook bij McLaren en Mercedes zag het er niet slecht uit, terwijl ook de Ferrari's geen grote achterstand hadden.

Verstappen weer op de baan

Verstappen stond geruime tijd binnen. Hij had een lange run op de harde banden gereden, en bij Red Bull leken ze een aantal zaken te hebben aangepast. Verstappen kwam met nog tien minuten te gaan de baan op op een vers setje zachte banden.

De Nederlander ging er even goed voor zitten, en reed een sterke ronde. Het was goed voor de derde tijd, want de McLarens sneller. De verschillen waren niet extreem groot, en dat kan voor een interessante kwalificatie gaan zorgen.

Spin voor Verstappen

In de laatste minuten van de training gebeurde er nog van alles. Pierre Gasly was boos op Verstappen, omdat hij vond dat de Nederlander in de weg reed in de laatste bocht. Op dat moment werd er ook met een gele vlag gezwaaid, omdat Yuki Tsunoda was gespind.

Ook Verstappen ging daarna de fout in, en spinde in de laatste bocht. Hij maakte een prachtige pirouette, en stelde op de boordradio dat hij een '360' had gemaakt. Op dat moment ging ook Franco Colapito in de rondte in bocht 3. Het was een chaotisch einde van een verder rustige sessie.