user icon
icon

Verstappen keurt rijderswissel van Red Bull af: "Was ik het niet mee eens"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen keurt rijderswissel van Red Bull af: "Was ik het niet mee eens"

Max Verstappen vindt het onjuist dat Red Bull Racing al na twee races in het Formule 1-seizoen van 2025 besloot om Liam Lawson om te wisselen met Yuki Tsunoda. Dat laat de Nederlander weten in gesprek met Viaplay. Volgens de viervoudig wereldkampioen heeft Lawson niet de kans gekregen om zichzelf te bewijzen bij het topteam van Red Bull. 

Lawson overkwam begin het seizoen iets wat Daniil Kvyat en Pierre Gasly eerder gebeurde: Nadat Red Bull hem te licht bevond, werd hij na slechts twee F1-races al uit het stoeltje gehaald. Vervolgens kwam Tsunoda in de Red Bull naast Verstappen te zitten en moest de Nieuw-Zeelander genoegen nemen met een plekje bij VCARB. 

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Verstappen oneens met Red Bull-beslissing

Verstappen blikte terug op de actie van Red Bull en denkt niet dat zij Lawson daar juist behandeld hebben. "Twee wedstrijden voor een teamgenoot, daar was ik het niet mee eens op dat moment", zo laat Verstappen weten. "Je helpt hiermee iemand zijn kans om zeep bij een topteam", voegde Verstappen daar kritisch aan toe. 

"Ik moet zeggen dat Liam zich goed heeft herpakt bij de Racing Bulls. Je kan dan ook zeggen: 'Weet je, laat maar zitten. Ik vind het niks meer.' Maar twee races is veel te vroeg om daar een keuze in te maken. Uiteindelijk is Yuki erin gekomen en dat liet ook zien dat het lastig was. Ja, onze auto is lastig", concludeerde Verstappen uiteindelijk. 

Verstappen krijgt wéér een nieuwe teamgenoot 

Nadat Tsunoda promoveerde naar Red Bull, bleek dat Verstappen het gelijk aan zijn zijde heeft. De Japanner slaagde er niet in om in de buurt te komen van de Nederlander, scoorde nauwelijks punten en sneuvelde meerdere keren vroegtijdig in de kwalificatie. 

Uiteindelijk is ook Tsunoda aan de kant geschoven door Red Bull. Volgend jaar zal Isack Hadjar de kans krijgen naast Verstappen, nadat hij na een uitstekend seizoen bij de Racing Bulls promotie kreeg.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.069

Max heeft ook al 'n record te pakken met het verslijten van teamgenoten.

  • 2
  • 18 dec 2025 - 13:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Yuki Tsunoda Liam Lawson Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • delange

    Posts: 2.590

    Dit gaat niet meer gebeuren nu Marko weg gaat.
    Ik denk namelijk dat het aan hem lag dat ze hun tweede rijders zo snel wipte.

    • + 1
    • 18 dec 2025 - 12:58
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.087

      Het was geloof ik ook wel een beetje de strijd tussen Horner en Marko, de ene wilt Yuki in de auto, de ander Liam. Hierdoor stond de positie van Liam meteen al onder druk.

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 14:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.069

    Max heeft ook al 'n record te pakken met het verslijten van teamgenoten.

    • + 2
    • 18 dec 2025 - 13:39
    • Need5Speed

      Posts: 3.365

      Schumacher heeft er ook veel versleten.

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 13:56
    • HermanInDeZon

      Posts: 478

      Valt toch aardig mee?

      Uit het hoofd inderdaad in de beginjaren Brundle - Patrese.

      1994 kan je niet echt meetellen, Lehto was geblesseerd en daarom moest noodgedwongen door een rookie (Verstappen) vervangen worden

      Maar daarna was het met Herbert - Irvine - Barichello - Massa - (Rosberg) toch best stabiel?

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 14:10
    • StevenQ

      Posts: 9.907

      Bij Max heb je Sainz, Ricciardo, Gasly, Albon, Perez, Lawson en Tsunoda


      Dat valt ook best mee na 233 GP starts

      • + 1
      • 18 dec 2025 - 14:17
    • StevenQ

      Posts: 9.907

      'De huidige recordhouder is Fernando Alonso met 20 teamgenoten overigens

      • + 2
      • 18 dec 2025 - 14:19
    • koppie toe

      Posts: 5.051

      Alonso zocht grotendeels zelf nieuwe teamgenoten.

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 14:29

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar