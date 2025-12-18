Max Verstappen vindt het onjuist dat Red Bull Racing al na twee races in het Formule 1-seizoen van 2025 besloot om Liam Lawson om te wisselen met Yuki Tsunoda. Dat laat de Nederlander weten in gesprek met Viaplay. Volgens de viervoudig wereldkampioen heeft Lawson niet de kans gekregen om zichzelf te bewijzen bij het topteam van Red Bull.

Lawson overkwam begin het seizoen iets wat Daniil Kvyat en Pierre Gasly eerder gebeurde: Nadat Red Bull hem te licht bevond, werd hij na slechts twee F1-races al uit het stoeltje gehaald. Vervolgens kwam Tsunoda in de Red Bull naast Verstappen te zitten en moest de Nieuw-Zeelander genoegen nemen met een plekje bij VCARB.

Verstappen oneens met Red Bull-beslissing

Verstappen blikte terug op de actie van Red Bull en denkt niet dat zij Lawson daar juist behandeld hebben. "Twee wedstrijden voor een teamgenoot, daar was ik het niet mee eens op dat moment", zo laat Verstappen weten. "Je helpt hiermee iemand zijn kans om zeep bij een topteam", voegde Verstappen daar kritisch aan toe.

"Ik moet zeggen dat Liam zich goed heeft herpakt bij de Racing Bulls. Je kan dan ook zeggen: 'Weet je, laat maar zitten. Ik vind het niks meer.' Maar twee races is veel te vroeg om daar een keuze in te maken. Uiteindelijk is Yuki erin gekomen en dat liet ook zien dat het lastig was. Ja, onze auto is lastig", concludeerde Verstappen uiteindelijk.

Verstappen krijgt wéér een nieuwe teamgenoot

Nadat Tsunoda promoveerde naar Red Bull, bleek dat Verstappen het gelijk aan zijn zijde heeft. De Japanner slaagde er niet in om in de buurt te komen van de Nederlander, scoorde nauwelijks punten en sneuvelde meerdere keren vroegtijdig in de kwalificatie.

Uiteindelijk is ook Tsunoda aan de kant geschoven door Red Bull. Volgend jaar zal Isack Hadjar de kans krijgen naast Verstappen, nadat hij na een uitstekend seizoen bij de Racing Bulls promotie kreeg.