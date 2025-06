De tweede vrije training in Spielberg is een feit. Op de Red Bull Ring werd de snelste tijd in deze training genoteerd door Lando Norris. De tweede tijd ging naar Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen de top drie compleet maakte.

Onder aanvoering van Alpine-coureur Franco Colapinto ging de tweede vrije training op de Red Bull Ring van start. Een handjevol coureurs besloot direct de baan op te gaan, en dat gold ook voor Lando Norris.

De Brit had in de eerste vrije training zijn McLaren afgestaan aan rookie Alex Dunne. Nu mocht hij zelf achter het stuur kruipen, en dat ging zeker niet slecht. Hij voelde zich als een vis in het water, en noteerde een razendsnelle tijd. Hij was zelfs bijna een halve seconde sneller dan de rest van het veld in zijn eerste run.

Veel problemen

Niet voor iedereen verliep het begin van de training foutloos. Racing Bulls-coureur Liam Lawson kon vrijwel alleen naar rechts sturen, en dat zorgde voor problemen. Ook Charles Leclerc had het niet makkelijk, want hij had het gevoel dat hij zijn auto niet op tijd kon afremmen. Het zorgde ervoor dat hij in bocht vijf door het gras en het grind moest rijden.

Max Verstappen stond bijna een kwartier lang in de pitlane. De regerend wereldkampioen draaide na dertien minuten de baan op, en kwam direct in de buurt van de snelste tijd van Norris. De Nederlander oogde vlot, maar reed Norris wel in de weg. Lewis Hamilton deed iets soortgelijks, al reed hij Andrea Kimi Antonelli in de weg.

Snelle McLarens

Het leverde geen straffen of onderzoeken op, en de training ging 'gewoon' verder. Toen de coureurs begonnen aan hun runs op de zachte banden, werden er een aantal zaken duidelijk. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri waren namelijk opvallend snel. Vooral Norris had er zin in, en zijn tijden waren keer op keer goed voor de eerste plaats.

In de eerste runs viel ook op dat Lance Stroll een fijn rondje had gereden. De veelvuldig bekritiseerde Canadees noteerde de derde tijd, maar het is niet de verwachting dat hij in zijn Aston Martin voor de zeges kan vechten.

De tijden van Verstappen

Max Verstappen noteerde een tijd die op dat moment goed genoeg was voor de zevende plaats. Hierdoor was hij zelfs langzamer dan zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner had de zesde tijd achter zijn naam staan, en reed een prima sessie.

Verstappen hield het niet bij één run op de zachte banden. Een paar minuutjes na zijn eerste snelle run, trapte hij het gas weer in. Dit ging naar wens, want Verstappen noteerde de derde tijd. Hij was hiermee op dat moment de best of the rest, want geen enkele andere coureur kwam bij hem in de buurt.

Het liep niet allemaal op rolletjes bij Verstappen. Hij liet zijn team weten dat hij worstelde met de voorkant van zijn auto, en het was duidelijk dat Red Bull had aan de bak moet gaan om alles op te lossen.